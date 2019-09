Serie A, live dai campi - Atalanta, Muriel out. Napoli, Manolas in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

Confermata l'assenza di Muriel per la sfida dei nerazzurri all'Olimpico. Questi i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di domani dell'Atalanta contro la Roma:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosens, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic

Attaccanti: Gomez, Ilicic, Zapata, Barrow.

Roma-Atalanta (mercoledì 25, ore 19.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Arana; Gomez, Ilicic, Zapata.

BOLOGNA

Questo l'elenco dei convocati di mister Mihajlovic in vista della trasferta del Bologna contro il Genoa con Dijks che resta fuori a causa dell'infortunio subito nell'ultima partita contro la Roma:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski

Difensori: Bani, Corbo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen

Genoa-Bologna (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Denswill, Bani, Mbaye; Medel, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Orsolini; Destro.

BRESCIA

In attesa delle formazioni ufficiali.

Brescia-Juventus (martedì 24, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonari, Dessena; Romulo, Balotelli, Ayé.

CAGLIARI

Dal profilo Twitter del Cagliari arriva la distinta con i convocati di Rolando Maran per la gara di domani sera alle ore 21 in casa del Napoli:

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.

Napoli-Cagliari (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Ancora out Pedro tra i convocati viola per la sfida interna contro la Sampdoria. Ecco la lista completa di Montella in vista del match del Franchi:

Portieri: Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic

Fiorentina-Sampdoria (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

GENOA

Genoa-Bologna (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca: Pinamonti, Kouame.

HELLAS VERONA

Questa la formazione ufficiale per la sfida contro l'Udinese:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Hellas Verona-Udinese (martedì 24, ore 19.00)

Squalificati: Kumbulla

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Inter-Lazio (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku.

JUVENTUS

In attesa delle formazioni ufficiali.

Brescia-Juventus (martedì 24, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

LAZIO

Inter-Lazio (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto Immobile.

LECCE

SPAL-Lecce (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Babacar, Farias.

MILAN

Torino-Milan (giovedì 26, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

18.20 - Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari al San Paolo di domani per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. In avvio serie di torelli ed esercizi di mobilità. Di seguito serie di partitine a campo ridotto. Manolas è rientrato in gruppo, mentre Tonelli prosegue a lavorare con un programma personalizzato sul campo.

Napoli-Cagliari (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Ecco nel dettaglio la lista dei giocatori convocati da D'Averss per la gara interna contro il Sassuolo:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.

Parma-Sassuolo (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Questi i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani tra la Roma e l'Atalanta:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.

Aggiornamento su Cetin: "Nell'ambito del percorso diagnostico si è evidenziata una disodontiasi al molare del giudizio destro. Per tale motivo il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dente. Mert Cetin al momento è a completo riposo e nei prossimi giorni inizierà un percorso di riatletizzazione".

Roma-Atalanta (mercoledi 25, ore 19.00)

Squalificati: Mancini

Probabile formazione (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Smalling, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA

Fiorentina-Sampdoria (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murilo, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Rigoni; Quagliarella, Caprari.

SASSUOLO

In dubbio fino all'ultimo Bourabia sarà presente nella trasferta di Parma. Ecco la lista completa dei convocati di De Zerbi per il match del Sassuolo contro i Ducali:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati

Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Romagna, Toljan, Tripaldelli

Centrocampisti: Bourabia, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traoré

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori

Parma-Sassuolo (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

16.49 - In seguito all’infortunio rimediato nel corso della gara di serie A TIM Sassuolo-SPAL di domenica 22 settembre, il calciatore biancazzurro Marco D’Alessandro ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di domani D’Alessandro sarà sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

SPAL-Lecce (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Sala, Kurtic, Valdifiori, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

TORINO

17.22 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia in preparazione alla sfida contro il Milan in programma giovedì sera. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere alla squadra esercitazioni a tema, sul campo secondario: ancora terapie e lavoro personalizzato per Lukic. Domani pomeriggio sessione di rifinitura allo stadio Olimpico Grande Torino cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

Torino-Milan (giovedì 26, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Laxalt; Verdi, Belotti.

UDINESE

Queste le formazioni ufficiali dei bianconeri per la trasferta contro l'Hellas Verona:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Barak; Lasagna.