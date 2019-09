Serie A, live dai campi - Atalanta, si ferma Toloi: fastidio al flessore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti a Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione della prossima partita di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa allo stadio Ferraris di Genova domenica 15 settembre alle 12.30. Toloi ha terminato prima l’allenamento per un fastidio al flessore. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Freuler, Gollini, Kjaer e Pašalić che hanno lavorato regolarmente col resto del gruppo.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Brutte novità per il Bologna, che rischia di dover rinunciare a Danilo per circa 3 settimane. Di seguito la nota del club rossoblù al riguardo: "Gli esami cui è stato sottoposto Danilo Larangeira hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore prosegue le terapie: i tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Rossoblu nuovamente al lavoro con il primo degli allenamenti della settimana che porta alla ripresa del campionato, domenica a Brescia.

Questo pomeriggio la suadra è scesa in campo, ancora senza i Nazionali: allenamento atletico, esercitazioni tecniche, partitella a tema divisi in tre gruppi e poi a metà campo. Seduta in palestra per Danilo.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

I rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare la settimana di allenamenti che porterà alla partita di Parma, valida per la terza giornata di campionato. Dopo l’attivazione a secco che ha aperto la seduta, la squadra si è dedicata ad una serie di esercitazioni tattiche su fase offensiva. Quindi, partitella a campo ridotto. Hanno preso parte all’allenamento Robin Olsen, Luca Pellegrini e Marko Rog, reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali. Personalizzato per Luca Ceppitelli, parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Squadra in campo oggi per un allenamento pomeridiano

🇮🇹 - 5️⃣ a #FiorentinaJuve

Squadra in campo per l’allenamento pomeridiano 👊🏻⚽️

🇱🇷 5️⃣ days to go until #FiorentinaJuventus

The lads are out on the training pitch this afternoon 👊🏻⚽️ pic.twitter.com/79nlbCCERI — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 10, 2019

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Il Genoa ė tornato a lavorare al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara di campionato che lo vedrà impegnato domenica al Ferraris contro l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini alle ore 12.30. Stanno lentamente tornando i Nazionali dalle varie gare in giro per il mondo e il numero di calciatori della Primavera presenti col gruppo lentamente quanto inesorabilmente si sta assottigliando.

Oggi il tecnico Aurelio Andreazzoli ha lavorato su vari fronti toccando la parte tecnica, quella tattica e pure quella atletica. Da registrare il ritorno in gruppo appieno di Riccardo Saponara che sarà a disposizione per l'incontro domenicale. Dei giovani della formazione primavera questo pomeriggio erano presenti Bianchi, Da Cunha, Kallon, Klimavicius e Raggio.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Dopo il ritrovo di inizio stagione che ha anticipato la partenza per il ritiro, è arrivato il momento anche per i nuovi arrivati di sottoporsi ai test fisici di Isokinetic Verona. Il partner gialloblù, da 10 anni consecutivi al fianco del nostro Club, nella mattinata di oggi ha accolto - nella sede di Arbizzano - Gennaro Tutino, Matteo Pessina, Valerio Verre, Mariusz Stepinski e Wesley. I cinque calciatori sono stati seguiti in una serie di test funzionali sia dallo staff di Isokinetic, ovvero i medici dello sport Emanuele Brotto e Michael Coli, che dallo staff tecnico e medico dell'Hellas Verona (il preparatore atletico Paolo Barbero e il fisioterapista Umberto Improta).

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Continua la preparazione dell'Inter in vista della sfida con l'Udinese in programma sabato sera alle 20.45 al 'Meazza'. Doppia seduta di allenamento per la squadra al Centro Sportivo Suning. Mattinata di lavoro fisico in palestra, mentre nel pomeriggio i nerazzurri, dopo il riscaldamento, hanno svolto esercizi di tecnica individuale prima di svolgere una parte tattica.

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

La Juventus riprende la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri. I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio per sostenere la prima seduta della settimana che condurrà alla sfida di sabato contro la Fiorentina e, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, sono rientrati al JTC Bernardeschi, Bonucci e Pjanic. Il gruppo, cui si è unito parzialmente anche Marko Pjaca, si è dedicato ad un lavoro incentrato su esercizi di atletica e tecnica. L'attaccante croato ha poi proseguito nel suo programma di recupero personalizzato.

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

I giocatori biancocelesti hanno inizialmente lavorato sul campetto adiacente quello Centrale per un riscaldamento diviso tra lavori sui tappetini, con gli elastici e mediante ostacoli. Successivamente, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi si è dedicata ad un lavoro tecnico sul doppio campo solitamente preposto al Settore Giovanile. La seduta è terminata con un blocco atletico agli ordini del prof. Ripert. Ritorno in gruppo nella prima parte dell’allenamento per Acerbi ed Immobile, reduci dagli impegni con la Nazionale italiana.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Squadra in campo alle 16.45 sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, per iniziare l'attivazione muscolare grazie all'ausilio degli ostacoli bassi; a seguire spazio a dei torelli a tema. Terminata la fase di riscaldamento il gruppo si è spostato sul ribassato dove ha svolto alcune esercitazioni sul possesso palla. Nel frattempo i portieri hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. La sessione è continuata con una serie di partitelle a tema giocate su campo ridotto.

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

La squadra, dopo una prima fase di prevenzione, ha lavorato sul campo 3. In avvio esercizi atletici seguiti da posizionamenti tattici. Successivamente partitina a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. Meret, Fabian Ruiz e Manolas sono rientrati dagli impegni con le rispettiva Nazionali ed hanno svolto seduta completa col gruppo. Differenziato sul campo 2 per Insigne. Milik e Tonelli. Domani altra seduta mattutina.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. L’allenamento è proseguito con giochi di posizione ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Matteo Scozzarella ha svolto un programma differenziato per un sovraccarico ai muscoli posteriori della gamba destra. Alberto Grassi ha svolto un programma differenziato di lavoro a causa di un sovraccarico al ginocchio destro.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

Si continua a lavorare al Centro Tecnico Fulvio Bernardini, in vista della gara contro il Sassuolo. Primo allenamento, (defaticante insieme a Florenzi, Pellegrini e Dzeko), per il nuovo acquisto Mkhitaryan. La squadra ha iniziato la seduta in palestra per poi scendere sul campo. È tornato ad allenarsi col gruppo, partecipando al lavoro sulla rapidità e il focus tecnico (conduzione e trasmissione del pallone) -tattico (attacco vs difesa 4vs2), Leonardo Spinazzola (vocegiallorossa.it).

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

In mattinata i blucerchiati sono stati divisi per reparti, alternando lavori di forza e trasformazione sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche per lo sviluppo del gioco offensivo e difensivo. Nel pomeriggio la squadra è stata sottoposta ad un programma generalizzato a base di riscaldamento tecnico, prove tattiche e partitelle a tema in spazi ristretti. Albin Ekdal è rientrato nella notte a Genova e ha svolto una doppia sessione personalizzata rigenerativa. Bartosz Bereszynski e Karol Linetty sono invece arrivati in tarda mattinata e hanno raggiunto il centro sportivo nel pomeriggio: il centrocampista si è allenato con i compagni mentre il difensore ha svolto un lavoro di scarico. Per il pomeridiano di domani, mercoledì, sono attesi Julian Chabot, Jakub Jankto e Omar Colley.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di domenica di Roma. I neroverdi hanno svolto attivazione, lavoro metabolico, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto. Ancora in Nazionale Manuel Locatelli, Junior Traorè e Alessandro Tripaldelli.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

I biancazzurri di Leonardo Semplici sono tornati oggi al lavoro, prendendo parte alla prima e unica seduta settimanale a porte aperte. Attività regolare per tutto il gruppo, compreso il rientrante Floccari (che non aveva partecipato alla partitella di sabato scorso con la Primavera) e i nazionali polacchi Cionek e Reca, mentre a parte si è allenato Sala, che ha svolto un programma differenziato dal resto dei compagni. Assenti giustificati infine Kurtic, che ha potuto godere di un giorno di riposo dopo le fatiche con la Slovenia, insieme a Berisha e Jankovic, che invece giocheranno stasera rispettivamente con le maglie di Albania e Montenegro.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico tattica che poi si è conclusa con lavoro aerobico e un programma sulla parte atletica. Al gruppo da domani si aggregheranno alcuni elementi reduci dagli impegni con le Nazionali, a cominciare dagli azzurri Belotti, Izzo e Sirigu. Il tecnico Mazzarri dirigerà poi una seduta pomeridiana, in preparazione alla partita di campionato contro il Lecce in calendario lunedì 16 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE

Seduta pomeridiana anche quest’oggi per i ragazzi di mister Tudor che ha ritrovato, dopo Lasagna, anche Stryger e Nestorovski reduci dagli impegni con le nazionali. In avvio di seduta lavoro atletico per il gruppo prima di iniziare la parte con il pallone fatta di esercitazioni tecnico - tattiche. A concludere la seduta odierna partitelle a tema a campo ridotto.