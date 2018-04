Serie A, live dai campi: Atalanta, torna Petagna. Juve, Higuain da valutare

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Sono 21 i calciatori convocati da Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la sfida contro il Benevento.

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Masiello, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Del Prato, Bastoni.

Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Haas, Kulusevksi.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Petagna, Latte, Barrow.

IN OTTICA BENEVENTO - Sarà della gara Andrea Petagna, mentre non recupera José Luis Palomino.

BENEVENTO

IN OTTICA ATALANTA -

BOLOGNA

IN OTTICA SAMPDORIA -

CAGLIARI

IN OTTICA INTER -

CHIEVO VERONA

IN OTTICA SPAL -

CROTONE

IN OTTICA JUVENTUS

FIORENTINA

IN OTTICA LAZIO -

GENOA

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei convocati per la gara dell'Olimpico. Questo l'elenco completo: Perin, Cofie, Bertolacci, Lapadula, Rossettini, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Pandev, Rosi, Lazovic, Lamanna, Bessa, Rigoni, Pereira, Zima, Omeonga, Veloso, Medeiros, Rossi, Zukanovic, Hiljemark, Laxalt.

IN OTTICA ROMA -

Spolli si aggiunge alla già corposa lista di difensori indisponibili: erano già out Biraschi e Izzo.

HELLAS VERONA

IN OTTICA SASSUOLO -

INTER

IN OTTICA CAGLIARI -

JUVENTUS

IN OTTICA CROTONE - Higuain se sta bene gioca, turno di riposo per Buffon e Chiellini. A centrocampo out Pjanic: probabile spazio a Marchisio. Parola di Massimiliano Allegri.

LAZIO

IN OTTICA FIORENTINA -

MILAN

IN OTTICA TORINO

NAPOLI

IN OTTICA UDINESE -

ROMA

IN OTTICA GENOA

SAMPDORIA

14.43 - Prosegue sul campo superiore del “Mugnaini” la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Bologna, avversario domani al “Luigi Ferraris” nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Tutti i calciatori della rosa hanno partecipato all’allenamento, tranne Nicola Murru, impegnato nel recupero agonistico tra palestra, piscina e palestra. Domani, mercoledì, è prevista la rifinitura mattutina a porte chiuse, al termine della quale Marco Giampaolo renderà pubblica la lista dei convocati. (www.sampdoria.it)

IN OTTICA BOLOGNA -

Sicuro assente Nicola Murru, il resto della rosa sarà a disposizione di Giampaolo.

SASSUOLO

IN OTTICA HELLAS VERONA -

SPAL

IN OTTICA CHIEVO VERONA

TORINO

IN OTTICA MILAN -

UDINESE

Sono 22 i calciatori convocati da Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, per la gara di domani contro il Napoli.

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.

Difensori: Ali Adnan, Caiazza, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Widmer, Zampano.

Centrocampisti: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Ingelsson, Jankto, Ndreu, Pontisso.

Attaccanti: Djoulou, Maxi Lopez, Perica.