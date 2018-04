Serie A, live dai campi: segui tutte le convocazioni dei tecnici

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Sono 21 i calciatori convocati da Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la sfida contro il Benevento.

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Masiello, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Del Prato, Bastoni.

Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Haas, Kulusevksi.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Petagna, Latte, Barrow.

IN OTTICA BENEVENTO - Sarà della gara Andrea Petagna, mentre non recupera José Luis Palomino.

BENEVENTO

Sono 25 i convocati da De Zerbi per la sfida di domani contro l'Atalanta. L'incontro, come noto, si giocherà al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 18.

Portieri: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

Difensori: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia;

Centrocampisti: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic;

Attacanti: 87 Lombardi, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda, 26 Parigini.

IN OTTICA ATALANTA - Non figurano in lista Costa, Memushaj, D'Alessandro e l'infortunato Guilherme.

BOLOGNA

Questo l'elenco dei convocati di Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria valida per la 33esima giornata di Serie A.

Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia, Santurro.

Difensori: Brignani (13), De Maio, Gonzalez, Helander, Keita, Krafth, Masina, Mbaye, Romagnoli.

Centrocampisti: Crisetig, Dzemaili, Nagy, Poli, Kingsley (22).

Attaccanti: Avenatti, Destro, Di Francesco, Falletti, Orsolini, Palacio, Verdi.

IN OTTICA SAMPDORIA - Non ci sarà Pulgar, out dalla lista dei convocati.

CAGLIARI

Al termine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Inter, il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, ha diramato la lista dei convocati. Questo l'elenco completo: Rafael, Andreolli, Cossu, Giannetti, Miangue, Castan, Faragò, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Ceter, Sau, Crosta, Cragno, Pavoletti, Han, Kouadio, Tetteh, Caligara, Romagna.

IN OTTICA INTER - Out per squalifica Barella e Cigarini, Diego Lopez deve rinunciare anche a Farias e Joao Pedro.

CHIEVO VERONA

IN OTTICA SPAL -

CROTONE

IN OTTICA JUVENTUS

FIORENTINA

IN OTTICA LAZIO -

GENOA

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei convocati per la gara dell'Olimpico. Questo l'elenco completo: Perin, Cofie, Bertolacci, Lapadula, Rossettini, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Pandev, Rosi, Lazovic, Lamanna, Bessa, Rigoni, Pereira, Zima, Omeonga, Veloso, Medeiros, Rossi, Zukanovic, Hiljemark, Laxalt.

IN OTTICA ROMA -

Spolli si aggiunge alla già corposa lista di difensori indisponibili: erano già out Biraschi e Izzo.

HELLAS VERONA

IN OTTICA SASSUOLO -

INTER

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari di domani. Questo l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: Lisandro Lopez, Joao Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

IN OTTICA CAGLIARI - Rientra Brozovic dopo la squalifica. Il centrocampista croato dovrebbe partire dal 1'.

JUVENTUS

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone.

Portieri - Buffon, Szczesny, Pinsoglio.

Difensori - Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti - Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi.

IN OTTICA CROTONE - Higuain se sta bene gioca, turno di riposo per Buffon e Chiellini. A centrocampo out Pjanic: probabile spazio a Marchisio. Mandzukic fuori dai convocati per gastroenterite, torna Bernardeschi.

LAZIO

IN OTTICA FIORENTINA - In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato delle condizioni di Ciro Immobile: "Ha preso una bruttissima botta sul collo del piede, stamattina ha lavorato in acqua. Abbiamo escluso infrazioni, è sicuramente fra i convocati e poi vedremo domani come starà. Vale per tutti: le energie fisiche si recuperano col riposo, l'obiettivo ci darà energia mentale. A parte Patric e Radu squalificato sono tutti disponibili, cercherò di schierare la miglior formazione possibile".

MILAN

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di Torino contro i granata di Walter Mazzarri. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

IN OTTICA TORINO - Rientra capitan Bonucci dopo la squalifica scontata contro il Napoli. Ancora out, invece, Alessio Romagnoli.

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli dopo la gara di San Siro contro il Milan. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di domani sera (ore 20,45) al San Paolo per la 33esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto torello in avvio e poi attivazione tecnica a secco. Successivamente partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Non sarà del match Koulibaly squalificato.

IN OTTICA UDINESE - I convocati di Sarri:

Portieri - Reina, Rafael, Sepe.

Difensori - Albiol, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Maggio, Milic, Mario Rui.

Centrocampisti - Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski.

Attaccanti - Leandrinho, Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Ounas.

ROMA

IN OTTICA GENOA

SAMPDORIA

14.43 - Prosegue sul campo superiore del “Mugnaini” la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Bologna, avversario domani al “Luigi Ferraris” nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Tutti i calciatori della rosa hanno partecipato all’allenamento, tranne Nicola Murru, impegnato nel recupero agonistico tra palestra, piscina e palestra. Domani, mercoledì, è prevista la rifinitura mattutina a porte chiuse, al termine della quale Marco Giampaolo renderà pubblica la lista dei convocati. (www.sampdoria.it)

IN OTTICA BOLOGNA -

Sicuro assente Nicola Murru, il resto della rosa sarà a disposizione di Giampaolo.

SASSUOLO

Di seguito i calciatori convocati dall'allenatore del Sassuolo, Giuseppe Iachini, in vista della sfida di domani contro l'Hellas Verona valida per la 33esima giornata di Serie A.

Portieri - Consigli, Marson, Pegolo.

Difensori - Lemos, Peluso, Acerbi, Rogerio, Ferrini, Dell'Orco, Letschert, Adjapong.

Centrocampisti - Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti - Matri, Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Torna Letschert a disposizione di Beppe Iachini, che deve fare a meno degli infortunati Sensi, Lirola e Goldaniga.

SPAL

IN OTTICA CHIEVO VERONA

TORINO

IN OTTICA MILAN -

UDINESE

Sono 22 i calciatori convocati da Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, per la gara di domani contro il Napoli.

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.

Difensori: Ali Adnan, Caiazza, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Widmer, Zampano.

Centrocampisti: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Ingelsson, Jankto, Ndreu, Pontisso.

Attaccanti: Djoulou, Maxi Lopez, Perica.