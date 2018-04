Serie A, live dai campi - Inter e Chievo, i convocati per i recuperi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15.50 - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di domani 4 aprile, ore 17:00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro l'Hellas Verona:

Portieri: Brignoli, Piscitelli, Candeloro;

Difensori: Sparandeo, Gyamfi, Venuti, Rutjens, Billong, Letizia, Sagna, Djimsiti, Tosca;

Centrocampisti: Cataldi, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Sandro, Djuricic;

Attaccanti: Lombardi, D'Alessandro, Guilherme, Diabaté, Iemmello, Brignola, Coda.

16.00 - Domani la preparazione della squadra alla sfida al Crotone continuerà con una seduta di allenamento alle 11:30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

16.05 - Questi i giocatori convocati da mister Rolando Maran per il match ChievoVerona-Sassuolo, recupero della 27^ giornata di Serie A Tim che si disputerà mercoledì 4 aprile alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi.

Portieri: Sorrentino, Seculin, Confente.

Difensori: Gamberini, Cesar, Bani, Gobbi, Depaoli, Cacciatore.

Centrocampisti: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni

Attaccanti: Inglese, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

CROTONE

15.15 - Seduta di rifinitura mattutina per gli squali in vista della gara in casa del Torino in programma domani alle 18:30 e valevole per il recupero della 27a giornata della Serie A Tim.

Problema muscolare per Izco che ha interrotto l’allenamento e dunque non prenderà parte alla trasferta. Seconda convocazione in Prima squadra per il giovane prodotto del settore giovanile rossoblù, Pasquale Giannotti.

Portieri - Cordaz, Festa, Viscovo.

Difensori - Ceccherini, Pavlovic, Sampirisi, Martella, Ajeti.

Centrocampisti - Rohden, Barberis, Giannotti, Zanellato, Faraoni, Crociata, Benali.

Attaccanti - Ricci, Diaby, Trotta, Tumminello, Markovic, Simy.

16.00 - Luciano Spalletti ha convocato 22 nerazzurri per la partita in programma domani sera a San Siro contro il Milan.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: Lisandro, Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

16.30 - Spalletti, in conferenza, ha così parlato in vista del derby: Sono forti loro, ma noi abbiamo potenzialità e qualità impportanti. Loro stanno bene, giocano e costruiscono in maniera improvvisa. Bonucci finge di giocare corto e poi invece verticalizza. I terzini sono anche attaccanti esterni bravi a attaccare lo spazio nello stretto. Il Milan ha qualità. Bisogna essere consapevoli di poter dominare il gioco. Serve conoscenza tattica di ciò che fanno gli avversari. Dobbiamo andare al sodo".

15.30 - Gennaro Gattuso, in conferenza, ha così parlato del derby: "L'Inter nelle ultime settimane è cambiata: hanno fatto 10 gol subendone zero. Sono una squadra in salute e hanno ritrovato la miglior condizione di alcuni suoi elementi. Anche noi stiamo bene, arriviamo da una buona sfida contro la Juventus e, dopo tanto, il Derby è tornato a valere per qualcosa di importante".

