Serie A, live dai campi - Benevento, Parigini ko: non ci sarà a Reggio

ATALANTA

17.38 - Proseguono gli allenamenti al centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro l'Inter. Gian Piero Gasperini ha diretto anche oggi una seduta pomeridiana che prevedeva esercizi in palestra, lavoro atletico sul campo, tattica e partitella finale. Ilicic, Rizzo e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi di allenamento personalizzati, mentre Palomino ha lavorato a parte.

IN OTTICA INTER - Sicuramente out Andrea Petagna, per squalifica, recupero impossibile anche per Josip Ilicic, Leonardo Spinazzola e Luca Rizzo, mentre c'è ottimismo per José Luis Palomino.

BENEVENTO

20.50 - Proseguita, questo pomeriggio, la preparazione dei giallorossi alla gara di domenica prossima in casa del Sassuolo. Sul rettangolo verde di Paduli, mister De Zerbi ha diretto una sessione di lavoro mista caratterizzata da esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattiche concluse con una partita a porzione ridotta del campo. Riaggregato al gruppo Parigini. Hanno continuato il programma differenziato Costa, D’Alessandro e Memushaj. Gli stregoni torneranno ad allenarsi nella giornata di domani con una doppia seduta. Nel pomeriggio, al "C. Vigorito" andrà in scena un’amichevole contro la formazione Under 17 del tecnico Bovienzo.

IN OTTICA SASSUOLO - Ai box rimangono Ledian Memushaj, Andrea Costa, Marco D'Alessandro e Vittorio Parigini: per tutti è difficile un recupero per la sfida ai neroverdi.

BOLOGNA

17.42 - Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in vista della sfida all'Hellas di domenica alle 15. La squadra ha sostenuto una doppia seduta di lavoro al centro tecnico Niccolò Galli con esercitazioni tecnico-tattiche in campo al mattino e lavoro personalizzato tra palestra e campo al pomeriggio. Mattia Destro, Cheick Keita e Adam Nagy sono rientrati in gruppo, Giancarlo Gonzalez ha svolto una seduta differenziata, terapie per Godfred Donsah.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Ottime notizie per Donadoni, che riabbraccia Mattia Destro, Cheick Keita e Adam Nagy, tutti abili arruolabili per la gara di domenica, mentre rimangono in bilico le posizioni di Giancarlo Gonzalez e Godfred Donsah.

CAGLIARI

19.06 - La giornata è iniziata con una sessione tattica in sala video, per quindi proseguire con la squadra impegnata nel lavoro in palestra. Nel pomeriggio rossoblù in campo: esercizi di attivazione, serie di partitelle a pressione, partita a tema. In chiusura esercizi sulla fase di finalizzazione. In gruppo Lykogiannis, lavoro personalizzato per Han. Terapie per Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias.

IN OTTICA UDINESE - Daniele Dessena, Diego Farias, Joao Pedro (squalificato), Han Kwang-Song, Charalampos Lykogiannīs e Alessandro Deiola sono gli indisponibili certi per la gara contro i bianconeri. Nessuno al momento sembra essere recuperabile.

CHIEVO VERONA

16.38 - Prosegue la preparazione dei gialloblù a Veronello in vista della partita contro il Torino, che si giocherà sabato 14 aprile alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi. Attivazione con movimenti per l'occupazione degli spazi, sviluppi sulla fase offensiva e difensiva, per finire con partita sui 70 metri quanto fatto dai gialloblù quest'oggi.

IN OTTICA TORINO - Le condizioni di Pawel Jaroszynski rimangono da valutare giorno per giorno, in vista della gara ai granata non ci sono certezze. Chi sarà sicuramente out è Emanuele Giaccherini, squalificato.

CROTONE

17.48 - Allenamento mattutino per gli squali a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa: i ragazzi di mister Zenga si sono ritrovati per la consueta colazione di gruppo al centro sportivo e, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi sul campo “A” dell’Antico Borgo. La squadra ha sostenuto, dopo la fase di attivazione, giochi di posizione, possessi palli e lavoro tattico. Izco, Simic e Trotta hanno lavorato col gruppo, mentre Nalini prosegue col suo programma di recupero svolgendo un lavoro differenziato. Assente alla seduta il febbricitante Martella.

IN OTTICA GENOA - Ad oggi non c'è preoccupazione per Bruno Martella, mentre vanno considerati recuperati Mariano Izco, Marcello Trotta e Stefan Simic. Campionato finito per Ahmad Benali, rientro ancora lontano per Ante Budimir, mentre Andrea Nalini prosegue nel percorso di recupero.

FIORENTINA

17.52 - La squadra è scesa in campo questo pomeriggio ai campini del Centro Sportivo Davide Astori con un ospite speciale ad osservare: l'ex allenatore del Genoa Ivan Juric. Per i viola allenamento iniziato in palestra e poi proseguito sul campo basato sulla velocità, con conclusioni in porta; provate anche situazioni offensive e difensive.

IN OTTICA SPAL - Sicuramente out Simone Lo Faso, per lui campionato che può considerarsi già finito, e Milan Badelj, il cui rientro è previsto per fine aprile/inizio maggio.

GENOA

16.51 - A Pegli la preparazione per il match con il Crotone sta procedendo a tutta, tra prove sul terreno di gioco allentato dalla pioggia e le indicazioni di mister Ballardini: con Perin a difesa di una porta e Lamanna nell’altra, la parte centrale dell’allenamento è stata focalizzata su una partitella in famiglia a campo dimezzato. Rispetto ai riscontri degli ultimi giorni ha marcato visita Taarabt, alle prese con una sindrome influenzale. Spolli ha effettuato buona parte dell’allenamento con i compagni, prima di staccarsi a titolo precauzionale. Bertolacci è uscito anzitempo per un affaticamento.

IN OTTICA CROTONE - Non buone le ultime nuove in casa rossoblù: preoccupare Andrea Bertolacci, per l'affaticamento muscolare accusato oggi, mentre le condizioni di Nicolas Spolli andranno valutate fino alla fine. Problemi anche per Adel Taarabt, vittima di attacco influenzale.

HELLAS VERONA

20.32 - Seduta di allenamento allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, prima di passare al lavoro atletico. Spazio successivamente al possesso palla ed una serie di esercitazioni tattiche finalizzate allo sviluppo offensivo e difensivo, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Ryder Matos si è allenato con i compagni, mentre proseguono nelle terapie Deian Boldor e Simone Calvano. La squadra da oggi è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Domani è in programma un allenamento mattutino.

IN OTTICA BOLOGNA - Sempre fuori Moise Kean, ma anche Simone Calvano e Dejan Boldor: tutti fuori per la gara contro il Bologna.

INTER

19.12 - Ancora programma personalizzato per Antonio Candreva e Matias Vecino nel primo allenamento della giornata ad Appiano Gentile in vista della gara contro l'Atalanta. I due accusano ancora qualche fastidio ma entrambi dovrebbero essere recuperabili per il match contro gli orobici.

IN OTTICA ATALANTA - Sicuramente out Marcelo Brozovic, squalificato, mentre i dubbi riguardano più che altro Antonio Candreva e Matias Vecino, anche se entrambi appaiono recuperabili.

JUVENTUS

20.30 - Queste la formazione della sfida del Santiago Bernabeu tra il Real Madrid e la Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

IN OTTICA SAMPDORIA - Andrea Barzagli salterà la sfida per problemi fisici, mentre Federico Bernardeschi potrebbe tornare tra i disponibili.

LAZIO

13.22 - Giorno di vigilia della gara col Salisburgo in casa Lazio. I biancocelesti sono scesi in campo a Formello intorno alle 10.30 per la rifinitura prima della partenza per l'Austria. Inzaghi mischia le carte e gli uomini in campo, non ha ancora deciso quale sarà la formazione titolare. Ci sono diverse cose da tenere in considerazione, dai diffidati (Milinkovic, Immobile, Luiz Felipe, Parolo, Basta, Lulic e Lukaku), ai prossimi impegni ravvicinati con Roma e Fiorentina (mercoledì nel turno infrasettimanale). La prima brutta notizia per il tecnico biancoceleste - informa LaLazioSiamoNoi.it - arriva dopo pochi minuti di allenamento. La squadra effettua un torello a centrocampo, a cui prendono parte anche Marusic e Lulic. Svolge invece una corsa solitaria Patric, che però improvvisamente si ferma per un problema muscolare e rientra con una smorfia di disappunto negli spogliatoi. Lo spagnolo era il favorito per prendere il posto di Lulic, non al meglio dopo la botta rimediata con l'Udinese che l'aveva fatto uscire anzitempo dal campo. Inzaghi perde quindi un possibile titolare, e dovrà valutare chi tra Lulic e Lukaku (il belga ha svolto un differenziato con Ripert prima di unirsi al gruppo), potrà giocare dal primo minuto.

18.31 - Simone Inzaghi ha aggiornato così riguardo le assenze in conferenza stampa: "Ho 20 giocatori, tutti a disposizione tranne Lulic che ha un problemino. Sceglierò la formazione migliore anche al risveglio muscolare che effettueremo domattina".

IN OTTICA ROMA - Per il derby rimangono da valutare le condizioni di Patric, per il resto non risultano indisponibili.

MILAN

16.52 - In attesa del report ufficiale, riportiamo che Nikola Kalinic e Suso hanno svolto oggi un lavoro personalizzato a Milanello. Nessun problema fisico per i due che hanno lasciato il centro sportivo rossonero nel primo pomeriggio.

18.45 - Alle 11.00 squadra in campo per il primo allenamento della giornata. All'inizio attivazione muscolare, poi una parte di lavoro incentrato sull'atletica: corsa lungo il perimetro, esercizi di stretching e scatti tra gli ostacoli bassi. Al termine, il mister ha dato il via alla fase tattica focalizzata sulla prossima partita, che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli domenica alle 15. Sul centrale, alle 15.30, il gruppo ha cominciato la seconda sessione attraverso una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro fisico: passaggi, tiri e scatti per tornare nelle posizioni di partenza. A seguire un altro focus tattico, infine una partitella su campo ridotto.

IN OTTICA NAPOLI - Da valutare le condizioni dei sopracitati Nikola Kalinic e Suso, ma l'emergenza totale è in difesa, dove mancherà Leonardo Bonucci, per squalifica, ma anche Alessio Romagnoli, per infortunio (nuova valutazione previsto tra dieci giorni). Oltre ovviamente al lungodegente Andrea Conti.

NAPOLI

17.25 - Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. La squadra al mattino, sul campo 1, ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente solo il gruppo dei difensori è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico specifico. Ghoulam, che prosegue nella sua tabella di riabilitazione, oggi ha svolto allenamento col pallone. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione tecnica. Di seguito partitina con le sponde e lavoro tecnico tattico. Poi è rimasto in campo solo il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti che ha svolto allenamento tecnico specifico.

IN OTTICA MILAN - Problema a sinistra per gli azzurri, che dovranno rinunciare a Faouzi Ghoulam per infortunio e a Mario Rui per squalifica.

ROMA

18.01 - L'euforia è ancora tanta ma la Roma è già tornata al lavoro per preparare il derby di domenica sera contro la Lazio, fondamentale per un posto nella prossima Champions League. Come di consueto il giorno dopo una partita, chi ha giocato ha effettuato lavoro di scarico, mentre gli altri si sono allenati in campo. Individuale per Perotti e Karsdorp.

IN OTTICA LAZIO - Per il derby rimane in dubbio Diego Perotti, che oggi si è allenato a parte. Stagione finita, e dal un bel pezzo, per Rick Kardorp.

SAMPDORIA

18.08 - Mattino e pomeriggio sul campo 2 per la Sampdoria, che inizia a mettere nel mirino la Juventus. Nella prima seduta al “Mugnaini”, il gruppo di Marco Giampaolo ha svolto un allenamento a reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione. Cinque gli aggregati della Primavera: Yassine Ejjaki, Ognjen Stijepovic, Andrea Tessiore, Titas Kaprikas e Joao Gomes Ricciulli. Gli ultimi due – insieme al compagno Alex Pastor e all’U17 Emanuel Ercolano – si sono fermati a lavorare con la prima squadra anche al pomeriggio. Dopo pranzo, seduta completa, alla quale ha preso parte Gianluca Caprari, ma non Dennis Praet e Lucas Torreira, che hanno svolto un lavoro specifico di potenziamento in acqua insieme a Bartosz Bereszynski. Programma riabilitativo per Nicola Murru.

IN OTTICA JUVENTUS - Nicola Murru non sarà a disposizione per la Juve, mentre sono da valutare Dennis Praet e Lucas Torreira, entrambi a parte quest'oggi. Gianluca Caprari sembra essere recuperato, mentre Ricardo Alvarez non ha ancora dato garanzie. Bartosz Bereszynski ha lavorato a parte ma è comunque squalificato e quindi indisponibile.

SASSUOLO

18.18 - La squadra si è allenata quest'oggi allo Stadio Ricci: al mattino riscaldamento, forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, conclusioni in porta e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Fermi Edoardo Goldaniga e Pol Lirola. Fermo anche Stefano Sensi, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia sinistra.

IN OTTICA BENEVENTO - Campionato finito per Pol Lirola, vittima di una lesione del menisco del ginocchio e difficilmente potrà farcela per la gara del weekend Stefano Sensi, fermatosi oggi. Fuori causa anche Edoardo Goldaniga, anche oggi escluso dall'allenamento.

SPAL

18.23 - Doppia seduta di allenamento in preparazione al match di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 15. Il gruppo di mister Semplici ha svolto un lavoro atletico e tecnico-tattico in mattinata, per passare ad esercitazioni basate sul possesso palla nella seduta pomeridiana. In recupero dai rispettivi infortuni, Federico Mattiello e Boukary Dramé sono stati impegnati con un programma differenziato sul campo, tra esercizi atletici e con la palla. Pasquale Schiattarella, reduce da una distorsione di 1° grado alla caviglia rimediata in allenamento la scorsa settimana, ha invece svolto un allenamento atletico personalizzato. Non ha preso parte alle sedute odierne Alberto Grassi a causa di un leggero trauma distorsivo al ginocchio evidenziato in seguito alla gara di sabato scorso contro l’Atalanta. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero con fisioterapia, palestra e piscina. Assente anche Thiago Cionek per una sindrome influenzale, mentre Marco Borriello prosegue con il proprio programma personalizzato tra fisioterapia e palestra.

IN OTTICA FIORENTINA - Sicuramente out per i vari problemi fisici Marco Borriello, Boukary Dramé, Federico Mattiello e Pasquale Schiattarella. In dubbio rimane Alberto Grassi per un leggero trauma distorsivo, mentre Thiago Cionek si è fermato per sindrome influenzale.

TORINO

18.29 - Doppia sessione di allenamento per il Torino al Filadelfia, tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico in vista della trasferta di sabato a Verona contro il Chievo. M'Baye Niang, causa sindrome influenzale, è rimasto a riposo.

IN OTTICA CHIEVO VERONA - M'Baye Niang è rimasto a riposo ma non appare in dubbio: sicuramente sarà out Lyanco, per trauma distorsivo-contusivo alla caviglia.

UDINESE

20.14 - La seduta di oggi è stata improntata prevalentemente sullo sviluppo delle trame offensive, con gli attaccanti impegnati in fase di conclusione a rete. Come riportato dallo stesso profilo ufficiale del club friulano, l'importante novità odierna riguarda il ritorno con il gruppo di Seko Fofana, tornato ad allenarsi con i suoi compagni. Non si sa ancora se il centrocampista maliano potrà essere del match sabato pomeriggio contro il Cagliari, ma le immagini postate fanno filtrare un cauto ottimismo.

IN OTTICA CAGLIARI - Sicuramente out Seko Fofana, per la lesione muscolare, ma anche Valon Behrami.