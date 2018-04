Serie A, live dai campi: Biglia spera nella Tim Cup. Samp, Zapata ok

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

19.33 - Esauriti i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini dopo il successo sul Torino, Gomez e compagni si ritroveranno domani mattina (mercoledì 25 aprile) per la ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. La preparazione della prossima partita, domenica alle 15 allo stadio di Bergamo contro il Genoa, comincerà con una seduta al mattino a porte aperte.

IN OTTICA GENOA - Restano quattro i sicuri assenti per la sfida contro il Genoa: non saranno a disposizione di Gasperini Rizzo, Palomino, Ilicic e Spinazzola.

BENEVENTO

18.49 - Ripresa, questo pomeriggio, la preparazione di Sandro e compagni in vista del match di domenica prossima, quando al “Vigorito” sarà di scena l’Udinese del neo tecnico Tudor. In agenda per i giallorossi, lavoro atletico a secco, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Gli stregoni torneranno in campo nella giornata di domani.

IN OTTICA UDINESE - Hanno svolto un programma differenziato Djuricic, Djimsiti e Iemmello alle prese con un leggero affaticamento. Lavoro in palestra per Costa e D’Alessandro. Ha continuato il personalizzato protocollo di recupero Guilherme.

BOLOGNA

17.30 - Dopo il pareggio di Cagliari la squadra riprenderà le attività domani in vista di Bologna-Milan di domenica prossima, con un allenamento a porte aperte alle 11 presso il centro tecnico “N.Galli” di Casteldebole

IN OTTICA MILAN - Torosidis, Helander e Donsah non saranno a disposizione di Roberto Donadoni per la sfida contro il Milan. Il tecnico dovrà poi valutare sia Mattia Destro che Pulgar.

CAGLIARI

19.23 - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima, quando i rossoblù saranno di scena contro la Sampdoria allo stadio di “Marassi”. Due i gruppi di lavoro al Centro sportivo di Assemini: i calciatori che sono stati più impiegati nella gara contro il Bologna hanno svolto lavoro atletico. Per gli altri attivazione e riscaldamento tecnico. Esercizi su possesso palla, in chiusura una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA SAMPDORIA - Oggi si è allenato parzialmente con il gruppo Diego Farias. Lavoro personalizzato per Andrea Cossu e Daniele Dessena. Terapie per Senna Miangue.

CHIEVO VERONA

17.33 - Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Rolando Maran, i gialloblù si sono ritrovati questa mattina a Veronello. La seduta di allenamento è iniziata in campo con un riscaldamento fatto di esercitazioni di mobilità ed è proseguito in palestra con una serie di lavori di forza. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo contro l’Inter ha terminato l’allenamento con dei lavori rigeneranti in campo, mentre tutti gli altri hanno disputato una partita con i ragazzi della Primavera dopo aver svolto una serie di lavori fisici sulla reattività.

IN OTTICA ROMA - Nessun indisponibile per Rolando Maran in vista della sfida contro i giallorossi.

CROTONE

18.45 - Prima seduta settimanale per la squadra di Walter Zenga dopo la vittoria di Udine di domenica scorsa. Gli squali sono scesi in campo oggi per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo.

IN OTTICA SASSUOLO - Budimir sarà probabilmente assente nella sfida contro i neroverdi mentre sarà certamente out Benali che ha già terminato la sua stagione.

FIORENTINA

17.41 - Allenamento pomeridiano per la Fiorentina che dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate si prepara per tornare alla vittoria nella sfida contro il Napoli di domenica alle ore 18.

IN OTTICA NAPOLI - Non ci sarà Milan Badelj, fermo da tempo, mentre nella giornata di oggi il giudice sportivo ha fermato Bryan Dabo dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo. Resta da valutare Cyril Thereau, ancora alle prese con noie muscolari.

GENOA

18.43 - Dopo la vittoria di ieri sera contro il Verona a Marassi il Genoa è tornato subito in campo per preparare la sfida contro l'Atalanta. I giocatori si sono visti in mattinata al Centro Signorini, per svolgere un lavoro su piani differenti. Programma di recupero con i preparatori per gli elementi scesi in campo al Ferraris contro gli scaligeri. Gli altri hanno effettuato una seduta tecnico-atletica, con addestramenti e partitelle sotto l’occhio vigile di mister Ballardini.

IN OTTICA ATALANTA - Resta da valutare Adel Taarabt, alle prese con il mal di schiena. Fuori gioco invece Izzo, Pereira e Spolli che stanno seguendo la riabilitazione.

HELLAS VERONA

18.41 - Ripresa degli allenamenti per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, si è suddivisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Genoa, mentre gli altri hanno svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente ad un lavoro aerobico. La seduta si è conclusa con una partitella finale.

IN OTTICA SPAL - Simon Laner si è allenato con i compagni, mentre Deian Boldor prosegue nel lavoro differenziato. Terapie per Marcel Buchel.

INTER

19.38 - In vista della partita in programma sabato sera contro la Juventus, i nerazzurri torneranno al lavoro mercoledì 25 aprile per una doppia seduta.

IN OTTICA JUVENTUS - L'unico assente per la gara contro i bianconeri sarà Roberto Gagliardini che non rientrerà in campo prima di maggio.

JUVENTUS

19.26 - Seduta molto intensa quella di oggi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa concessa ieri da Mister Allegri. Sotto un sole molto caldo, la squadra ha ripreso a correre, e lo ha fatto senza lesinare sforzi, dapprima impegnandosi in una lunga sessione atletica (all’inizio tutti insieme e poi con programma differente per chi ha giocato domenica), e poi con la palla. Nel menu della seconda parte della sessione, infatti, c’è stata una lunga fase dedicata al possesso e al movimento veloce del pallone. La Juventus tornerà ad allenarsi domani, entrando sempre più nel vivo della preparazione del match di sabato sera. Appuntamento al mattino a Vinovo

IN OTTICA INTER - De Sciglio, Chiellini e Sturaro non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta a San Siro. Da valutare Claudio Marchisio.

LAZIO

19.35 - I biancocelesti di Simone Inzaghi torneranno in campo nella giornata di domani dopo due giorni di riposo.

IN OTTICA TORINO - Due giocatori da valutare per il tecnico capitolino: nei prossimi giorni capiremo se Patric e Parolo potranno essere a disposizione. Tornano Luis Alberto e Murgia dopo la squalifica.

MILAN

17.53 - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucas Biglia starebbe tentando a tutti i costi il recupero per la finale di Coppa Italia. Dopo la frattura alle due vertebre subita nel corso della sfida contro il Benevento, con tempi di guarigione stimati dai medici in possibili 6 settimane, il giocatore sta quotidianamente lavorando al centro sportivo di Milanello per tentare un clamoroso recupero, nonostante la gara contro la Juventus sia ormai distante sole 3 settimane. In caso non riesca ad essere a disposizione per la partita di Roma, Biglia vorrebbe comunque recuperare entro fine stagione per conquistare la qualificazione in Europa League con il Milan e mettersi a disposizione di Sampaoli per poter essere convocabile per il Mondiale con la Nazionale argentina.

18.57 - Squadra divisa in due gruppi per la prima sessione della giornata: all'inizio centrocampisti e attaccanti in palestra; difensori, invece, subito in campo dove, dopo il risveglio muscolare, hanno cominciato il lavoro tattico, movimenti e uscite della linea difensiva. In seguito anche il resto della rosa ha raggiunto il campo, concentrandosi sulla fase tattica - terminate alcune esercitazioni tecniche - in vista della trasferta di Bologna. Nel pomeriggio Gattuso ha diviso il Diavolo in quattro squadre da cinque giocatori l'una per un mini torneo all'interno della gabbia, il tutto alla ricerca della massima intensità. Mentre erano in corso le varie sfide, le altre formazioni hanno disputato delle partitelle a tema su campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Sicuramente out, oltre a Lucas Biglia, anche Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Da valutare Hakan Calhanoglu.

NAPOLI

18.47 - Seduta pomeridiana oggi gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A. Come da programma, dopo ogni ripresa, la squadra si è divisa in due gruppi. Sul campo 1 coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Juventus hanno svolto attivazione a secco, lavoro aerobico e partitina di calcetto 5 contro 5. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati analogamente in attivazione a secco, lavoro aerobico e poi chiusura con partita a campo grande contro la Primavera.

IN OTTICA FIORENTINA - L'unico assente per la sfida di domenica al Franchi, con inizio alle ore 18, sarà Faouzi Ghoulam. Il resto della rosa sarà totalmente a disposizione di Maurizio Sarri.

ROMA

19.30 - Giallorossi in campo alle 20.45 per la sfida di andata della semifinale di Champions League contro il Liverpool. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

IN OTTICA CHIEVO VERONA Da valutare dopo la gara di stasera.

SAMPDORIA

19.24 - Due gruppi di lavoro per la Sampdoria che ha ripreso la preparazione in vista del Cagliari. I blucerchiati più impiegati a Roma sono stati sottoposti ad una seduta di scarico tra palestra e fisioterapie, il resto della rosa ha svolto una sessione completa sul campo 2 del “Mugnaini”.

IN OTTICA CAGLIARI - Gli esami strumentali presso il Laboratorio Albaro ai quali è stato sottoposto nel tardo pomeriggio Duván Zapata non hanno intanto sottolineato lesioni evidenti al retto femorale della coscia destra. L’attaccante proseguirà di conseguenza il proprio recupero masso-fisioterapico già intrapreso nelle ultime ore e sarà ricontrollato nei prossimi giorni. Sempre in tema di infermeria Nicola Murru continua il proprio iter individuale.

SASSUOLO

19.40 - Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Iachini, questo pomeriggio i neroverdi hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di Crotone. Sul campo dello Stadio Ricci la squadra ha svolto riscaldamento, messa in azione con la palla, lavoro metabolico a secco, esercitazioni tecnico tattiche e partitella ad alta intensità su campo ridotto.

IN OTTICA CROTONE - Lavoro differenziato per Cristian Dell'Orco, Edoardo Goldaniga e Stefano Sensi, che dovranno dunque essere valutati per la sfida contro il Crotone.

SPAL

18.50 - Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri sono ritornati in campo al centro “G.B. Fabbri” in vista del prossimo match di campionato contro l’Hellas Verona in programma domenica 29 aprile allo stadio “Bentegodi”. Lo staff di mister Semplici ha suddiviso la seduta di lavoro in due fasi, con la prima parte dedicata ad esercitazioni atletiche e la seconda basata su partitelle a campo ridotto.

IN OTTICA VERONA - Non ha preso parte alla seduta odierna Alex Meret, a causa di un trauma alla spalla sinistra con interessamento della struttura legamentosa, rimediato nel corso della gara SPAL-Roma di sabato scorso. La prossima settimana saranno stabilite modalità e tempi di recupero. Mirco Antenucci ha svolto un lavoro differenziato per una contusione al polpaccio destro; nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Attività differenziata anche per Francesco Vicari (trauma contusivo al vasto mediale destro), Filippo Costa (in recupero dal trauma contusivo al peroneo lungo) e Pasquale Schiattarella. Marco Borriello prosegue con il programma di lavoro personalizzato tra fisioterapia e corsa sul campo.

TORINO

18.42 - Ripresa degli allenamenti per il Torino FC, che ha sostenuto una seduta pomeridiana al Filadelfia in vista dell'impegno di domenica prossima contro la Lazio. Il tecnico Mazzarri ha diviso la squadra in due gruppi: lavoro aerobico per chi ha giocato a Bergamo, partitella a pressione per chi non è stato impiegato nel match contro l'Atalanta.

IN OTTICA LAZIO - Tutti a disposizione del tecnico granata ad eccezione di Barreca, Iago Falque e Obi che hanno proseguito con le terapie.

UDINESE

17.56 - Primo allenamento per il neo tecnico bianconero Igor Tudor che ha diretto la seduta pomeridiana. Alle 18.30 la conferenza di presentazione dell'allenatore.