Serie A, live dai campi - Bologna, ancora a parte Tomiyasu, Dijks e Destro

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Cagliari (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

BOLOGNA

A due giorni dalla partita con l’Inter la squadra si è allenata questo pomeriggio sotto una leggera pioggia: seduta defaticante per i titolari di Cagliari, lavoro più intenso in campo per gli altri, con Gary Medel che si è riaggregato al gruppo. Terapie per Takehiro Tomiyasu, differenziato per Mitchell Dijks e Mattia Destro.

Bologna-Inter (sabato 2 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Hellas Verona-Brescia (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Il gruppo agli ordini di Rolando Maran si è ritrovato questa mattina ad Asseminello. Da una parte i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri, che hanno svolto un lavoro di scarico, dall'altra il resto della truppa che dopo una fase di attivazione ha giocato una partitella a ranghi misti con alcuni elementi della Primavera. Sul campo anche il capitano Luca Ceppitelli.

Atalanta-Cagliari (domenica 3 novembre, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita (Rog); Nainggolan; Joao Pedro (Castro), Simeone.

FIORENTINA

Fiorentina-Parma (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati: Pezzella

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

GENOA

Motta ha convocato al Signorini squadra e staff già in mattinata, anche in virtù dell’incontro ravvicinato a causa del turno infrasettimanale. Ma soprattutto per battere il ferro finché caldo. Passare al setaccio vizi e virtù dell’ultima sortita per valorizzare il buono e limare il perfettibile. Sessione di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium. Presenti anche i Primavera Masini e Rovella.

Genoa-Udinese (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Cassata.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Kouamé, Pandev, Sanabria; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Brescia (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Bologna-Inter (sabato 2 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku.

JUVENTUS

Archiviato il successo all'ultimo respiro contro il Genoa, la Juve si proietta al prossimo impegno, il Derby della Mole, in programma sabato, alle 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I bianconeri si sono ritrovati già questa mattina al Training Center, per seguire il classico programma post match: i giocatori in campo ieri sera si sono dedicati a un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra è stato impegnato in esercizi di tecnica e nella partitella finale. Gonzalo Higuain si è allenato con il gruppo e Miralem Pjanic ha lavorato in differenziato.

Torino-Juventus (sabato 2 novembre, ore 20.45)

Squalificati: Rabiot.

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Inizialmente il gruppo ha svolto un riscaldamento aerobico. Successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: seduta di scarico per i calciatori impiegati dal primo minuto contro il Torino, lavoro completo per il resto della rosa. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni sul possesso palla e con la consueta partitella a campo ridotto.

Mattinata di controlli per Ciro Immobile presso la Clinica Paideia a Roma. L'attaccante nel match di ieri contro il Torino ha rimediato la lussazione al pollice della mano destra, già trattata e ricomposta nell’intervallo della gara. Non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di domenica contro il Milan, ma la sua situazione verrà valutata quotidianamente dallo staff medico biancoceleste (TMW).

Milan-Lazio (domenica 3 novembre, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

LECCE

Rientrati dalla trasferta di Genova, i giallorossi hanno ripreso la preparazione questa mattina sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA, in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio con il Sassuolo. I calciatori impegnati nella gara di ieri con la Sampdoria hanno svolto un lavoro di scarico, il resto del gruppo si è allenato regolarmente agli ordini del tecnico Liverani, eccetto Majer, Benzar e Farias che, invece, hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Domani allenamento nel pomeriggio al Via del Mare a porte chiuse.

Lecce-Sassuolo (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Tachtsidis.

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

In campo stasera nel posticipo contro la SPAL.

Milan-SPAL (giovedì 31 ottobre, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

NAPOLI

Dopo l'amarissimo pareggio contro l'Atalanta, il Napoli è tornato subito ad allenarsi in vista del match del weekend contro la Roma. Buone notizie per il rientro in gruppo sia di Kostas Manolas che di Elseid Hysaj, mentre gli accertamenti effettuati da Allan dopo l'infortunio di ieri sera "hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo".

Roma-Napoli (sabato 2 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Ancelotti.

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik.

PARMA



Inter-Parma (domenica 3 novembre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh.

ROMA

Dopo il successo di Udine, la Roma inizia a preparare la sfida contro il Napoli. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro atletico per gli altri. Mkhitaryan, Zappacosta, Pellegrini e Cristante hanno proseguito il loro programma di recupero. Jesus potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani (VoceGialloRossa.it).

Roma-Napoli (sabato 2 novembre, ore 15.00)

Squalificati: Fazio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Florenzi, Veretout; Perotti, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la gara di lunedì sera a Ferrara con la SPAL. Due i gruppi di lavoro organizzati da Claudio Ranieri e dallo staff tecnico. Seduta rigenerativa, con programmi personalizzati, per i blucerchiati più impegnati nelle ultime due partite. Tutti gli altri disponibili, compreso Karol Linetty, hanno invece preso parte a un allenamento sul campo 2 con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a pressione su spazi ridotti.

SPAL-Sampdoria (lunedì 4 novembre, ore 20.45

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Rigoni.

SASSUOLO

Lecce-Sassuolo (domenica 3 novembre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi.

SPAL

In campo stasera nella sfida al Milan.

Milan-SPAL (giovedì 31 ottobre, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Torino-Juventus (sabato 2 novembre, ore 20.45)

Squalificati: Nkoulou.

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

UDINESE

Allenamento di scarico per i giocatori in campo per tutti i 90 minuti contro la Roma, il resto del gruppo, invece, ha lavorato al Bruseschi. Esercitazioni sul possesso palla e focus sulla finalizzazione a caratterizzare la seduta. Ancora allenamento individuale sul campo per Jens Stryger Larsen che ha intensificato il proprio lavoro.