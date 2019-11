Serie A, live dai campi - Bologna, ancora out Dijks, Soriano e Santander

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Toloi

BOLOGNA

Continua la marcia di avvicinamento della squadra alla trasferta di Napoli: oggi i rossoblù hanno svolto un lavoro tattico e una partitella a campo intero. Mattia Destro si è allenato regolarmente in gruppo, seduta in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano. Terapie per Federico Santander.

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Atalanta (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

Squalificati: Olsen (4), Cacciatore.

FIORENTINA

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il protocollo di recupero dal risentimento all’adduttore lungo di sinistra accusato nei giorni scorsi.

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

Squalificati:

GENOA

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

JUVENTUS

Quest'oggi la squadra ha differenziato la seduta, dopo una prima fase atletica, svolta tutti insieme. Scarico, quindi, per chi è stato maggiormente sollecitato contro l’Atletico, intenso allenamento tecnico con partitella finale per il resto del gruppo. Da segnalare che Alex Sandro si è allenato parzialmente con la squadra, mentre Rabiot ha sostenuto un lavoro personalizzato atletico in campo.

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

Squalificati:

LAZIO

Stasera all'Olimpico la Lazio affronterà il Cluj nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Questo l'elenco completo:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo.

Lazio-Udinese (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

LECCE

Fiorentina-Lecce (sabato 30 novembre 20.45)

Squalificati: Lapadula (2).

MILAN

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

Napoli-Bologna (domenica 1 dicembre 18.00)

Squalificati:

PARMA

Parma-Milan (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati:

ROMA

Stasera la Roma affronterà il Basaksehir nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Hellas Verona-Roma (domenica 1 dicembre 20.45)

Squalificati: Zaniolo.

SAMPDORIA

Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, dopo il riscaldamento atletico e tecnico, il gruppo ha svolto in mattinata esercitazioni tattiche e torneo di mini partitelle a tema su spazi ridotti. Fabio Quagliarella ha lavorato l’intera seduta con i compagni, ai quali sono stati aggregati i Primavera Lorenzo Avogadri e Marco Pompetti. Sul fronte dei singoli differenziato specifico per Edgar Barreto, terapie e fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (quest’ultimo a Poznan). Avendo svolto ieri la seduta in palestra per lo sviluppo della forza, Claudio Ranieri e lo staff hanno articolato la sessione del mattino per oltre 130 minuti, lasciando libera la squadra nel pomeriggio. Domani, venerdì, ci si ritroverà al Poggio in mattinata.

Cagliari-Sampdoria (lunedì 2 dicembre 20.45)

Squalificati:

SASSUOLO

Juventus-Sassuolo (domenica 1 dicembre 12.30)

Squalificati:

SPAL

Inter-SPAL (domenica 1 dicembre 15.00)

Squalificati: Missiroli.

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino, in preparazione alla trasferta di Marassi contro il Genoa. Ancora lavoro personalizzato per Belotti. Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura e poi – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.

Genoa-Torino (sabato 30 novembre 18.00)

Squalificati:

UDINESE

Seduta odierna caratterizzata dal lavoro tecnico tattico. Dopo le fasi di attivazione in palestra, il gruppo si è spostato sul campo 1 del Bruseschi per ultimare il riscaldamento con i classici torelli. Successivamente via alle esercitazioni sul possesso palla e a specifiche partitelle a tema a campo ridotto con due tocchi concessi ai giocatori. Squadra al completo per mister Gotti con l’eccezione di Sema che ha proseguito il suo percorso individuale in campo. Domani i bianconeri si alleneranno ancora alle 11,30.