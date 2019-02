Serie A, live dai campi - Bologna, Dzemaili in gruppo. Allegri e l'11 Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, la prima squadra ha sostenuto una seduta d’allenamento in vista del posticipo contro il Cagliari, in programma lunedì, con inizio alle 21, alla Sardegna Arena.

Il programma della seduta, diretta da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle finali. Ilicic e Varnier hanno lavorato a parte.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

17.33 - Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblù in vista dell'Inter. La squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha svolto un lavoro tecnico tattico ed ha concluso la sessione esercitandosi sui tiri in porta. Da segnalare il ritorno di Dzemaili in gruppo, differenziato per Sansone

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

Sono 25 i calciatori del Chievo convocato da Domenico Di Carlo per la sfida contro l'Empoli. Subito in lista Schelotto, Dioussé e Piazon.

Portieri: Caprile, Semper, Sorrentino.

Difensori: Bani, Barba, Cesar, Frey, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic.

Centrocampisti: Burruchaga, Diousse, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Piazon, Rigoni, Schelotto.

Attaccanti: Djordjevic, Grubac, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.

EMPOLI

18.09 - Sono 24 i calciatori convocati da Giuseppe Iachini, allenatore dell'Empoli, per la sfida contro il Chievo. Subito in lista i nuovi acquisti Perucchini, Dell'Orco, Diks, Pajac, Farias e Oberlin.

Portieri: Perucchini, Provedel.

Difensori: Antonelli, Dell’Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Krunic, Traore, Ucan.

Attaccanti: Bubacar, Caputo, Farias, Mchedlidze, Oberlin.

FIORENTINA

Novità positive dall'allenamento della Fiorentina. Vitor Hugo, uscito per un problema muscolare durante la gara con la Roma, ha infatti svolto una parte della seduta in svolgimento in questi minuti con il gruppo ma ancora non è chiaro se il giocatore sarà a disposizione per la sfida di domenica contro l'Udinese. A sciogliere ogni dubbio sarà la rifinitura di domani, dopo la quale la Fiorentina partirà alla volta del Friuli. (www.firenzeviola.it).

FROSINONE

Continua la marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì contro la Lazio per i giallazzurri che questa mattina hanno lavorato alla Città dello Sport di Ferentino. La squadra ha svolto una fase iniziale di attivazione, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Bardi, Zampano, Goldaniga, Ariaudo e Brighenti, terapie per Ghiglione e Simic. Domani alle 11:30 è in programma una nuova seduta di allenamento.

GENOA

INTER

Seduta mattutina sotto la neve per l'Inter di Luciano Spalletti, che dopo la bruciante eliminazione di ieri dalla Coppa Italia ha svolto l'allenamento divisa in due gruppi in preparazione della sfida contro il Bologna (in programma domenica alle 18). I nerazzurri impiegati nella gara contro la Lazio hanno svolto un lavoro di scarico in palestra iniziando sulle cyclette e proseguendo poi con esercizi a terra. Per il resto del gruppo attivazione muscolare in palestra, lavoro di possesso palla e serie di partitelle sul campo. (www.fcinternews.it).

JUVENTUS

Sono 20 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la sfida contro il Parma di domani. Il tecnico bianconero, impegnato in questi minuti in conferenza stampa , deve fare a meno come previsto degli infortunati Bonucci e Chiellini. Torna invece a disposizione Mario Mandzukic.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Caceres, Alex Sandro, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

Allegri annuncia buona parte della formazione: giocano Mandzukic e Caceres. In attacco, oltre al croato, Ronaldo e uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa. In porta Perin, come terzino sinistro dovrebbe andare Spinazzola. A centrocampo gioca Pjanic, affiancato da due tra Khedira, Bentancur, Matuidi e lo stesso Bernardeschi.

LAZIO

MILAN

La squadra si è ritrovata alle 11.00 a Milanello, completamente imbiancato dopo la fitta nevicata di queste ore. Nella prima parte della sessione i rossoneri hanno svolto una parte di riscaldamento all’interno della palestra per poi completare il lavoro fisico sul campo centrale. A seguire spazio ad alcuni scatti su differenti distanze. Poi il gruppo si è diviso in due: la difesa che ha lavorato sulla tattica, invece i centrocampisti e gli attaccanti hanno effettuato esercitazioni tecniche. Infine sono state giocate alcune partitelle a tema.

NAPOLI

PARMA

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro la Juventus, in programma domani alle 20.30 all’Allianz Stadium e valida per la ventiduesima giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019, i seguenti 23 calciatori:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Kucka, Machin, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Davordzie, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

ROMA

SAMPDORIA

Sono ventuno i calciatori convocati da Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, per la gara contro il Napoli. Cinque gli indisponibili: lo squalificato Dennis Praet, l’ultimo arrivato Marco Sau (che ha scelto la maglia numero 20) e gli infortunati Edgar Barreto, Gianluca Caprari e Jacopo Sala.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Ramírez, Saponara, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Yayi Mpie, Quagliarella.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.43 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, alla presenza del Presidente Cairo, con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di domenica a Ferrara contro la Spal. Lavoro differenziato per Djidji, da valutare le condizioni di Parigini per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Belotti e compagni svolgeranno domani mattina la sessione di rifinitura, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE