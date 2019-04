Serie A, live dai campi - Bologna, Edera torna a lavorare in gruppo

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

17.55 - Giornata nuvolosa a Casteldebole e seduta pomeridiana per i ragazzi di Mihajlovic: lavoro atletico, esercitazioni sugli 1 contro 1 e 2 contro 1 poi partitella finale. Simone Edera è rientrato regolarmente in gruppo, allenamento differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello. Terapie per Mattia Destro.

17.38 - La squadra rossoblù si è allenata questa mattina ad Asseminello, proseguendo la preparazione al match di domenica contro il Torino.

Dopo l'attivazione, il gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica a coppie. Ha fatto seguito la parte tattica, con lo svolgimento della fase difensiva a reparto e di squadra. Infine, partita a tutto campo.

Hanno lavorato a parte Fabrizio Cacciatore, per via di un risentimento muscolare alla coscia destra, e Lucas Castro.

17.40 - Seduta mattutina per i giallazzurri alla “Città dello Sport”. La squadra ha svolto un lavoro di forza, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Ariaudo e Sammarco, terapie per Viviani e Salamon mentre Paganini non ha preso parte alla seduta per via dell’influenza.

18.00 - A Pegli stanno entrando nel vivo le prove per il derby. Dopo la visita di ieri del presidente Preziosi la squadra si è ritrovata al ‘Signorini’ per la seduta di metà settimana. I controlli in infermeria hanno accertato la piena disponibilità di tutti i giocatori a disposizione, introdotti ai risvolti di carattere tattico da mister Prandelli che ha parlato al gruppo. La squadra ha poi alternato esercitazioni in palestra e sul campo, variando assetto e schemi in maniera elastica. Grande cura sui calci da fermo e le soluzioni sui corner.

17.36 - Edgar Barreto ha proseguito il suo programma di recupero agonistico individuali mentre Joachim Andersen e Júnior Tavares, a scopo preucazionale, hanno lavorato uno in piscina e l’altro sul campo. Domani, venerdì, mattutino a porte chiuse.

TORINO

17.57 - Lavoro mattutino per il Torino con una sessione tecnico-tattica, sul campo principale, che poi si è conclusa con una partita di allenamento, a tempo ridotto e a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Millico, terapie per Iago Falque. Il programma di domani prevede un’altra sessione mattutina al Filadelfia.

