Serie A, live dai campi - Bologna, Palacio recupera. Cagliari, Ceppitelli out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.44 - Allenamento di rifinitura questo pomeriggio in vista della sfida di domani con il Copenaghen. Alle 19.30 prenderà la parola mister Gasperini in conferenza stampa.

BOLOGNA

15.01 - Doppia seduta a porte aperte per il Bologna di mister Inzaghi. Dopo la seduta del mattino alle 10, i rossoblù torneranno in campo alle 17.30.

19.05 - Oggi doppia seduta per il Bologna in vista della gara di domenica sera a Torino contro il Frosinone con una mattinata dedicata a lavori prevalentemente atletici ed un pomeriggio incentrato sulla tattica. Da segnalare il pieno recupero di Palacio che ieri si era limitato ad una corsa a bordo campo, attività che oggi ha svolto invece Santander. Assenti Valencia e Paz che si erano infortunati ieri, ha marcato visita nel pomeriggio anche l'olandese Dijks. Nella fase tattica, mister Inzaghi ha alternato gli uomini a disposizione confermando però fiducia nella coppia Palacio-Falcinelli e proponendo Svanberg nella possibile mediana titolare. Anche oggi presente un bel pubblico che però è stato decimato dall'arrivo della Polizia Municipale: il centro tecnico del Bologna non dispone infatti di una zona parcheggio e pertanto i tifosi devono posteggiare l'auto lungo il margine della strada nonostante il divieto di sosta. Ha assistito alla seduta del pomeriggio anche l'ex rossoblù Adailton, ospite del club. (bolognanews.net)

CAGLIARI

19.44 - Il Cagliari ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento in vista del debutto casalingo in campionato: domenica sera alla Sardegna Arena alle ore 20.30 arriva il Sassuolo. Ad Asseminello la squadra ha lavorato al mattino divisa in due gruppi: mentre un gruppo svolgeva un lavoro specifico sulla forza, l’altro si dedicava alla tattica, con i difensori impegnati su situazioni difensive e i centrocampisti e gli attaccanti che lavoravano sulla fase offensiva. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica, i rossoblù hanno eseguito una serie di esercitazioni sulla trasmissione della palla, quindi focus sulla fase offensiva con esercizi a tema. In chiusura partitella a campo ridotto. Ai box Ceppitelli, si è allenato a parte Rafael. Il Cagliari sarà nuovamente in campo ad Asseminello domani mattina per una seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

15.22 - Doppia seduta per il ChievoVerona in vista della sfida con la Fiorentina. Primo allenamento alle 11.00, clivensi in campo nuovamente nel pomeriggio alle 17.00.

EMPOLI

21.10 - Azzurri a lavoro anche nel pomeriggio al Castellani; domani mattina, ore 10.30, di nuovo in campo.

Azzurri a lavoro anche nel pomeriggio al Castellani; domani mattina, ore 10.30, di nuovo in campo pic.twitter.com/i0B3M7M9FJ — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 22 agosto 2018

FIORENTINA

14.11 - Seduta al mattino per i viola di Stefano Pioli. Alle 18.30 la partenza verso Arezzo, dove alle 21.00 ci sarà l'amichevole con la formazione aretina.

FROSINONE

21.00 - Doppia seduta di allenamento per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino continuano a lavorare in vista dell’impegno di domenica contro il Bologna. Agli ordini di Mister Longo la squadra ha svolto possessi palla e partitella. Continua il protocollo di recupero Daniel Ciofani. Domani mattina nuovo allenamento.

GENOA

18.31 - Genoa in campo in vista della sfida con l'Empoli. Il Grifone ha lavorato nel pomeriggio agli ordini di mister Ballardini. Prosegue il monitoraggio delle condizioni degli elementi che si stanno riaffacciando dopo la convalescenza. Non ci sono sostanziali novità rispetto al quadro precedente, al netto del rientro di Mazzitelli.

INTER

11.45 - Immerso nelle polemiche per una serata in discoteca, Radja Nainggolan può tornare a sorridere. Il belga, fermo da oltre un mese a causa di un problema muscolare, stamattina ha svolto il lavoro in palestra con il gruppo, mentre tra oggi e domani tornerà gradualmente a svolgere la seduta di allenamento con il resto del squadra per non forzare. Segnali confortanti che lasciano presagire l'inserimento del Ninja nella lista dei convocati di domenica sera contro il Torino, anche se servirà pazienza per vederlo in campo dal primo minuto. (fcinternews.it)

JUVENTUS

14.57 - Allenamento alla Continassa per la Juventus in vista della gara con la Lazio. I giocatori della Juve oggi hanno svolto un allenamento a gruppi effettuando lavori personalizzati. Al mattino visita di Claudio Marchisio, che si è fermato al centro sportivo bianconero per salutare i suoi ex compagni di squadra.

LAZIO

19.43 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 18:00. Al termine di un’iniziale attivazione di carattere tecnico, i biancocelesti hanno svolto un'ampia fase tattica con partitella in famiglia a campo ridotto in vista del match di sabato con la Juventus. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina.

MILAN

17.01 - Milan in campo per preparare la sfida con il Napoli. Dopo il duro lavoro dei giorni scorsi, quando la squadra è stata impegnata sia a livello tecnico-tattico che in quello fisico-atletico, il programma di mercoledì ha previsto una mattinata di scarico. Rossoneri, quindi, in palestra, con i giocatori che hanno svolto una serie di esercizi tramite l'utilizzo degli attrezzi. Al termine il gruppo, sotto gli occhi non solo di Mister Gattuso ma anche di Leonardo e Maldini, è uscito sul campo per una seduta a terra; infine lo stretching.

NAPOLI

14.28 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio. Di seguito lavoro di scarico con la rosa divisa in due gruppi alternati tra campo e palestra.

PARMA

13.11 - Ieri pomeriggio, il Parma è tornato ad allenarsi. Agli ordini di Roberto D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica ed una partita contro la formazione Primavera. La seduta è stata conclusa da un lavoro aerobico. Per quanto riguarda il bollettino medico, Jacopo Dezi, Gervinho, Gianni Munari, Matteo Scozzarella, Alessandro Bastoni e Francisco Sierralta hanno svolto un lavoro personalizzato. Amato Ciciretti e Marcello Gazzola hanno alternato terapie ad un lavoro personalizzato. Oggi, invece, per i crociati è prevista una doppia seduta a porte aperte: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10, quello pomeridiano alle 17.

20.30 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto questa mattina esercizi di core stability seguiti da lavori di forza, cambi di direzione, esercizi tecnici ed un lavoro sulla fase difensiva. Nel pomeriggio, invece, dopo i consueti lavori di attivazione, torellini seguiti da un’esercitazione difensiva. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Marcello Gazzola ha lavorato con il gruppo. Gervinho e Francisco Sierralta hanno svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo con un differenziato. Jacopo Dezi, Gianni Munari, Matteo Scozzarella e Alessandro Bastoni hanno svolto un lavoro personalizzato. Amato Ciciretti ha alternato terapie ad un lavoro personalizzato.

ROMA

11.04 - Continua la preparazione della squadra in vista del match di lunedì contro l'Atalanta. A Trigoria il gruppo si è allenato regolarmente, mentre Kolarov, Fazio, Nzonzi, Zaniolo, non presenti durante la prima parte della preparazione al centro tecnico Fulvio Bernardini, si sono cimentati coi test Mapei. Test Mapei anche per Karsdorp, che non aveva potuto svolgerli con il resto della squadra. Ancora allenamento individuale per Perotti. Il programma della seduta odierna ha previsto una prima parte in palestra, poi la parte atletica e per finire le partite a tema, con le sponde. Cinque giocatori a squadra, massimo due tocchi e le sponde possono giocare solo di prima

SAMPDORIA

19.38 - Doppio sotto il sole e su entrambi i prati del “Mugnaini” per la Sampdoria, impegnata nella preparazione alla trasferta di Udine. Ad una sessione mattutina a gruppi a base di tattica per reparto sul campo 2 ha fatto seguito un allenamento pomeridiano incentrato su esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema sul campo 1. Presenti a Bogliasco entrambi i direttori: Walter Sabatini e Carlo Osti. Sul fronte dei singoli Nicola Murru ha regolarmente lavorato con il resto dei compagni; Joachim Andersen e Lorenzo Tonelli hanno svolto nel pomeriggio personalizzati in palestra. Dennis Praet e Vasco Regini proseguono i rispettivi programmi di recupero individuali. Domani, giovedì, Marco Giampaolo e staff hanno fissato una seduta pomeridiana.

SASSUOLO

20.31 - Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo Calcio allo Stadio Ricci. Al mattino squadra impegnata in una seduta di forza in palestra, successivamente trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto. Nella sessione pomeridiana i neroverdi hanno invece svolto messa in azione tecnica, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla, sviluppo manovra e partitelle finali su campo ridotto. Lavoro differenziato per Federico Peluso. Il programma di domani prevede un'altra doppia seduta a PORTE CHIUSE. Alle ore 16 presso la sala stampa dello Stadio Ricci il difensore neroverde Giangiacomo Magnani sarà a disposizione dei media.

SPAL

20.21 - Allenamento pomeridiano per la SPAL in vista della sfida con il Parma.



TORINO

18.58 - Doppio allenamento alla Sisport, tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica. Baselli non si è allenato per un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui evoluzione verrà valutata nei prossimi giorni. De Silvestri, Edera e Izzo, invece, hanno continuato il loro percorso riabilitativo. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una seduta tecnico-tattica, a porte chiuse.

UDINESE

21.22 -Seduta pomeridiana del Bruseschi preceduta oggi da una 'riunione' della squadra in sala video. Quindi tutti al campo 4, quello 'nascosto', per una intensa seduta di tattica. Tutti presenti tranne Andrija Balic, alle prese con una elongazione al retto femorale. (udineseblog.it)