Serie A, live dai campi: Bologna, Pulgar in gruppo a tre giorni dal Milan

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

13.34 - Continua la preparazione dei rossoblù alla gara col Milan di domenica: questa mattina a Casteldebole la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche con partitella. Erick Pulgar è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, mentre Mattia Destro ha svolto terapie e un allenamento differenziato. Terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.

IN OTTICA MILAN - Rientro non scontato per Godfred Donsah e Mattia Destro, mentre Erick Pulgar è tornato a disposizione. Per Filip Helander campionato finito.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

15.35 - Questo il programma svolto in mattinata dalla squadra di Maran: lavori di agilità, tecnica a coppie, sviluppi difensivi e cross con conclusioni in porta.

IN OTTICA ROMA - Nessuno squalificato o infortunato: Maran può lavorare con tutta la rosa a disposizione.

CROTONE

FIORENTINA

16.02 - Problema per Vitor Hugo nel corso dell'amichevole: il brasiliano è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in compagnia di uno del preparatori della Fiorentina dopo aver avvertito un fastidio muscolare (forse al flessore). Il brasiliano abbandona lo stadio per farsi medicare. Al suo posto, dentro il Primavera Ranieri, che gioca in posizione di centrale.

IN OTTICA NAPOLI - Sicuramente out per squalifica Bryan Dabo, così come Simone Lo Faso per la rottura del perone che ha concluso in anticipo la stagione. Da valutare un possibile rientro di Milan Badelj, che oggi ha disputato l'amichevole, e di Cyril Thereau. Pessima invece la notizia del problema fisico a Vitor Hugo, vista la rosa ristretta in difesa.

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

15.08 - Terzo allenamento in vista di Inter-Juventus di sabato sera al "Meazza". Seduta preceduta da una sessione in sala video. Poi squadra subito in campo per riscaldamento con elastici ed esercizi aerobici. A seguire spazio al campo per del torello. In chiusura una lunga parte tattica con focus sullo sviluppo della manovra e calci piazzati.

IN OTTICA JUVENTUS - La lesione muscolare alla coscia destra tiene fuori Roberto Gargliardini, che non sarà a disposizione per la sfida ai bianconeri.

JUVENTUS

LAZIO

13.04 - Al termine di una iniziale messa in moto, i biancocelesti si sono dedicati ad una serie di esercitazioni sul possesso palla alle quali ha fatto seguito una fase incentrata su tecnica, forza ed accelerazioni. Nella seconda parte della seduta di giornata, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi hanno svolto una partita di carattere tattico con successiva sfida in famiglia a campo ridotto.

IN OTTICA TORINO - Sicuramente out per la sfida Marco Parolo, rimane il solo Patric in dubbio per la sfida ai granata: in questo momento lo spagnolo sembra però molto vicino ad un altro weekend da spettatore.

MILAN

NAPOLI

ROMA

SAMPDORIA

14.45 - Attivazione a secco, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tre zone. Questo il programma mattutino che la Sampdoria ha seguito sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco a tre giorni dalla sfida casalinga con il Cagliari. Ricky Alvarez, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Duván Zapata hanno svolto allenamenti individuali di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda la terza sessione mattutina consecutiva (a porte chiuse).

IN OTTICA CAGLIARI - Il colombiano Duvan Zapata è in dubbio, al pari di Gianluca Caprari e Ricki Alvarez, mentre è praticamente certo dell'assenza Nicola Murru.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE