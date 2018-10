Serie A, live dai campi - Bologna, ritorno in gruppo per Donsah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

I nerazzurri, in vista della sfida contro la Sampdoria in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15, hanno sostenuto una seduta di lavoro sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia.

Il programma dell'allenamento diretto da mister Gian Piero Gasperini prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitella su campo ridotto. Alla seduta ha preso parte anche Andrea Masiello.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

A due giorni dalla partita di Cagliari gli allenamenti a Casteldebole sono continuati con una seduta tattica nel pomeriggio di oggi, sotto un bel sole. A distanza di due mesi dalla frattura del perone rimediata in Austria, Godfred Donsah è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, Filip Helander e Andrea Poli.

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questa mattina ad Asseminello proseguendo la preparazione alla gara di sabato (ore 15) contro il Bologna.

Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni su fase offensiva e difensiva. Quindi spazio alla parte tecnica con cross e conclusioni in porta. Parzialmente in gruppo Rafael, lavoro personalizzato per Farias. Terapie per Klavan e Lykogiannis.

Domani mattina si terrà una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

Si sono allenati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù in vista della sfida di domenica contro il Milan.

Dopo una breve attivazione e un riscaldamento tecnico, mister Lorenzo D’Anna insieme al suo staff ha fatto svolgere alla squadra una serie di sviluppi offensivi seguiti da una partita a campo ridotto.

Il difensore Fabrizio Cacciatore ha svolto terapie per un risentimento muscolare al polpaccio destro. Terapie anche per il centrocampista Joel Obi per un problema al ginocchio sinistro.

Emanuele Giaccherini, Nenad Tomovic e Filip Djordjevic hanno invece proseguito con il loro programma di lavoro differenziato.

Aamichevole della Fiorentina contro la Santegidese, che permette ai ragazzi di Pioli di mettere un po' di minuti in più nelle gambe. Quasi tutti presenti i ragazzi viola per l'impegno, ad eccezione dei due esperti attaccanti Kevin Mirallas e Cyril Thereau: per entrambi allenamento personalizzato. L'amichevole è finita 9-0 con tripletta di Pjaca.

FROSINONE

Attraverso il sito ufficiale del club, il Frosinone ha diramato i convocati della prossima sfida tra ciociari e Torino: i gialloblù sono in ritiro alla ricerca di punti per sbloccare una stagione iniziata malissimo. Ancora out Capuano, Gori, Paganini, Dionisi, Maiello e Ardaiz, ma i convocati sono comunque un buon numero, 24. Eccoli di seguito:

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Kranjc, Molinaro, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione.

Centrocampisti: Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Hallfredsson, Soddimo, Besea.

Attaccanti: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Ciano, Perica.

Questa la formazione contro l'Eintracht.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile.

MILAN

Questa la formazione contro l'Olympiakos.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo.

SAMPDORIA

Prosegue con una doppia seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Bergamo. Al mattino sono scesi sul campo 2 del “Mugnaini” i difensori, a cui hanno fatto da sparring partner i Primavera di Mohamed Bahlouli, Goncalo Cabral, Matteo Raspa e Ognjen Stijepovic.

Pomeridiano. Nel pomeriggio Marco Giampaolo ha proseguito il lavoro di preparazione alla gara con l’Atalanta lavorando sulla fase di costruzione con centrocampisti e attaccanti, ai quali si sono aggiunti i giovani Alessandro Casanova, Andrea Cassaghi, Joao Nobrega, Daouda Peeters e Jamie Yayi Mpie.

Programmi. Programma personalizzato di recupero in palestra al mattino e sul campo al pomeriggio per Vasco Regini, mentre Riccardo Saponara si è diviso tra terapie e lavoro tecnico-atletico con e senza palla. Domani, venerdì, la squadra sosterrà un’unica seduta pomeridiana.

TORINO

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la gara di domani contro il Frosinone.

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina, Bremer, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon, Soriano.

Attaccanti: Belotti, Damascan, Edera, Falque, Zaza.

