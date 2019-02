Serie A, live dai campi - Bologna, Santander ko. Problemi per due nuovi

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

17.46 - Sono tornati al lavoro questo pomeriggio i rossoblù in preparazione alla sfida al Bologna: attivazione in palestra, esercitazioni atletiche poi tecniche sul campo, e chiusura con partitella in famiglia a metà campo agli ordini di Mihajlovic. Nicola Sansone si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, lavoro a parte per Federico Santander a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Terapie per Lyanco.

IN OTTICA GENOA - Recupero impossibile per Lyanco, in dubbio anche Sansone per il lieve affaticamento di cui sopra e lo stesso Santander.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

14.45 - Dopo la riunione in sala video, e una prolungata fase di riscaldamento, il gruppo è stato diviso in due tronconi per essere sottoposto a esercizi di forza in alternanza a indottrinamenti tattici, in particolare per i reparti, sotto le direttive di mister Prandelli e del vice Pin. Prove e controprove per memorizzare i movimenti e sincronizzare gli stessi. Sviluppo delle azioni in fase di possesso per centrocampisti e attaccanti, costruzione da dietro per i difensori. Favilli ha svolto lavoro differenziato. Al termine pranzo nella club-house. Giovedì a Pegli test a porte aperte con il Campomorone Sant’Olcese (ore 15).

IN OTTICA BOLOGNA - Favilli (stiramento muscolare) non sembra recuperabile, lo stesso vale per Hiljemark. Non sarà della sfida col Bologna neanche Romero, per squalifica.

INTER

15.32 - Oggi sessione svolta interamente in campo: riscaldamento iniziale per i nerazzurri per poi passare ad un torello e in seguito a degli esercizi di tecnica individuale tra cui scambi, stop e tiri in porta. A seguire spazio ad un possesso palla e in conclusione una serie di partitelle a campo ridotto.

IN OTTICA PARMA - Keita Balde si è allenato anche quest'oggi con i compagni: filtra ottimismo dall'ambiente nerazzurro per il suo recupero. Per Vrsaljko stagione finita, mentre Borja Valero è out per un risentimento muscolare.

JUVENTUS

15.06 - Niente pallone oggi alla Continassa. La Juventus si è infatti ritrovata questa mattina per una nuova seduta, ma ha lavorato esclusivamente sulla parte atletica, affrontando una serie di test in gruppi separati. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino e proseguiranno la preparazione in vista della prossima gara, che li vedrà impegnati domenica alle 18:00, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo.

IN OTTICA SASSUOLO - Non sembrano recuperabili Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Barzagli, mentre Douglas Costa, di ritorno dal viaggio a Parigi, dovrà essere valutato per una serie di noie muscolari. Nessun problema per Bernardeschi, anche oggi col gruppo.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

15.48 - Prosegue la preparazione della Roma in vista del match di venerdì sera in casa del Chievo. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria alle ore 11 per la sessione d'allenamento. Dopo una seduta in sala video e il riscaldamento in palestra, gli uomini di Di Francesco sono scesi in campo per una sessione incentrata sulla tattica. Ünder, Perotti e Jesus hanno effettuato lavoro individuale, così come Manolas ma, in questo caso, era già programmato precedentemente.

IN OTTICA CHIEVO - Fuori Lorenzo Pellegrini per squalifica, Di Francesco dovrà rinunciare anche a Under, Perotti e Jesus.

SAMPDORIA

16.46 - Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati sono stati impiegati in una sessione mattutina a gruppi incentrata su forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo alla quale ha partecipato anche la Primavera di Simone Pavan. Nel pomeriggio il programma ha previsto un unico gruppo impegnato in mini-partite a tema. Personalizzati. Riposo per Dennis Praet, alle prese con un leggere stato influenzale. Doppia seduta individuale per Jacopo Sala, che sta intensificando il lavoro di recupero, mentre Edgar Barreto prosegue il proprio iter riabilitativo. Seduta rigenerativa in piscina per Emil Audero. Terapie per Gianluca Caprari. Domani, giovedì, è in programma un’unica seduta pomeridiana.

IN OTTICA FROSINONE - Caprari è out e lo sarà fino ad aprile, mentre Barreto e Sala sono meno gravi ma entrambi dovrebbero essere fuori per la sfida al Frosinone. Praet non desta preoccuopazione.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.35 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Sessione dedicata alla parte atletica, questa mattina, tra campo e palestra. Lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, sul campo secondario, già in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Per Parigini terapie e programma personalizzato in palestra, mentre Djidji ha parzialmente ripreso a lavorare con la squadra. Domani sessione tecnico-tattica pomeridiana.

IN OTTICA UDINESE - Zaza e N'Koulou sono fuori causa per la sfida ai friulani, Djidji e Parigini sono invece in dubbio. Il primo per una lieve distorsione ginocchio destro, mentre il secondo soffre di un problema ai flessori coscia destra.

UDINESE