Serie A, live dai campi - Bologna, si ferma anche De Maio

13.46 - Tre giorni separano i rossoblù dalla trasferta di Roma e la preparazione prosegue a Casteldebole, con una seduta tecnico-tattica e una partitella. Sebastien De Maio non si è allenato a causa di una sindrome influenzale, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Angelo Da Costa ha svolto terapie e allenamento differenziato.

IN OTTICA LAZIO - Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, terapie per Andrea Poli, Riccardo Orsolini e Angelo Da Costa, ed è da valutare anche la situazione di Sebastien De Maio, fermato da attacco influenzale.

13.25 - Allenamento mattutino oggi a Veronello per i gialloblù che proseguono la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Milan. Mister Rolando Maran, insieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra un’attivazione a torello e una partita a tre tempi a tutto campo alternata a una serie di lavori tecnici individuali. Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini hanno svolto un lavoro differenziato.

IN OTTICA MILAN - Da valutazione le condizioni di Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini, ma entrambi appaiono recuperabili.

14.20 - Non c'è Sergej Milinkovic-Savic, come previsto, nella lista di convocati della Lazio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che vedrà la formazione biancoceleste affrontare la Dinamo Kiev con l'obbligo di vincere per passare il turno. Out anche Basta e Caceres. Ecco di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

IN OTTICA BOLOGNA - Stante le diffide di Wallace, Luis Alberto e Immobile, Inzaghi riavrà Adam Marusic per la gara di campionato, mentre è in dubbio la presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Da valutare anche Dusan Basta e Martin Caceres.

