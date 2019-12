Serie A, live dai campi - Brutte notizie da Khedira e Sensi. Dzeko out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista del quattordicesimo turno di campionato del prossimo weekend.

ATALANTA

Seduta d’allenamento pomeridiana per i nerazzurri, che hanno proseguito la preparazione in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma al Gewiss Stadium sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a De Roon e Kjaer, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Per gli altri esercizi in palestra e lavori con la palla sul campo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Bologna in campo questa sera alla Dacia Arena in Coppa Italia per la sfida contro l'Udinese valida per il quarto turno.

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati: Medel.

BRESCIA

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Vigilia del quarto turno di Coppa Italia per i rossoblù, impegnati giovedì alle ore 21 contro la Sampdoria. Rolando Maran e il suo staff hanno guidato sul campo di Asseminello la seduta mattutina, iniziata con gli esercizi di mobilitazione e proseguita con una serie di percorsi tecnici coordinativi con l'uso della palla. A seguire, sviluppi tattici per affinare i meccanismi di squadra e le fasi di gioco. Chiusura con la partitella. Luca Ceppitelli ha continuato con il programma personalizzato, mentre Valter Birsa si è sottoposto a terapie. Giovedì mattina si svolgerà la rifinitura.

I Convocati:

Portieri: Aresti, Ciocci, Olsen

Difensori: Cacciatore, Faragò, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Pisacane, Walukiewicz

Centrocampisti: Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Nainggolan, Nandez, Oliva, Rog

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Si avvicina la sfida di domenica con il Torino per la Fiorentina che cercherà di recuperare fino all'ultimo Federico Chiesa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'attaccante viola ha svolto ancora oggi un lavoro a parte, continuando nel suo percorso di recupero dall'infortunio rimediato a fine novembre. Ma già da domani, salvo clamorose sorprese, tornerà a lavorare con il gruppo. Sembra quindi rientrato il risentimento all'adduttore lungo di sinistra con il calciatore che verrà comunque monitorato nei prossimi giorni. Si fa però sempre più probabile il rientro da parte del numero 25 viola per la sfida con il Torino.

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

GENOA

Vento forte al Signorini nel day after del successo con l’Ascoli. Giocatori imbardati. Guanti, berretti e scaldacollo griffati Kappa. Come in un western di Sergio Leone, gli occhi in primo piano. Le vittorie hanno un bel gusto, con il potere di cambiare gli sguardi. La preparazione della squadra è ripartita per inquadrare la sfida salvezza con il Lecce. Semplice scarico per chi è stato impegnato nella gara di Coppa Italia. Sessione completa per la restante parte del gruppo, alle prese con una partitella, a perimetro ristretto, nella porzione più lontana da Villa Rostan. Occhi puntati sulle condizioni di Ankersen, Ghiglione e Lerager da monitorare ancora. La settimana è a metà. Sullo sfondo il lunch match di domenica al Via del Mare.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati: Gunter

INTER

Consulto medico a Monaco di Baviera per Stefano Sensi, dopo il problema muscolare alla coscia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista tornerà a disposizione di Antonio Conte dopo la sosta natalizia, ovvero il prossimo 5 gennaio nella sfida contro il Napoli al San Paolo.

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. Lo riporta il sito ufficiale della Juventus. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti - si legge - sono di circa tre mesi.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest'oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un riscaldamento atletico incentrato sulla forza, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche difensive ed offensive. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LECCE

Giallorossi sconfitti per 5-1 dalla SPAL in Coppa Italia. La squadra di Liverani ha dunque detto addio alla competizione.

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati: Rossettini.

MILAN

Rossoneri a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione della prossima partita di campionato, Bologna-Milan, in programma domenica 8 dicembre alle 20.45. Presenti a Milanello ad assistere all'allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra alle 10.45 con una prima parte dedicata all'attivazione muscolare. Il riscaldamento è poi proseguito sul campo centrale con una serie di esercizi sulla rapidità con l'ausilio degli ostacoli bassi; a seguire, squadra suddivisa in due gruppi per una serie di torelli a tema. Il lavoro è proseguito con due squadre schierate su campo ridotto per alcune esercitazioni sul possesso palla, prima di dedicarsi alla fase tattica. Chiusura con la consueta partitella. Il programma di domani, giovedì 5 dicembre, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha inziato la sessione con attivazione a secco. Di seguito serie di esercitazioni tattiche prima a campo ridotto e poi a tutto campo. Chiusura con partitina a campo largo. Lavoro personalizzato per Allan, Milik, Ghoulam e Tonelli.

Udinese-Napoli (sabato 7 dicembre, 18.00)

Squalificati:

PARMA

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Frosinone, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per il Quarto Turno Eliminatorio della Coppa Italia 2019-2020, i seguenti 20 calciatori:

Portieri: Alastra, Colombi, Corvi;

Difensori: Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kasa, Kucka, Kulusevski;

Attaccanti: Adorante, Artistico*, Siligardi, Sprocati.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

ROMA

Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma alla super sfida contro l'Inter, in programma a San Siro venerdì sera, ore 20:45. I giallorossi questa mattina si sono allenati al Fulvio Bernardini di Trigoria. Gli uomini di Fonseca hanno incentrato il loro lavoro sull'atletismo e sulla tattica. Per quel che riguarda le situazioni individuali, invece, brutte notizie per Edin Dzeko. Il bosniaco non si è allenato ed è rimasto a casa con la febbre. Lavoro individuale per Pastore e Kluivert, mentre continuano il percorso di recupero di Cristante e Zappacosta.

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Meno uno alla Coppa Italia. Claudio Ranieri e lo staff stanno preparando la seconda trasferta in Sardegna in pochi giorni. In mattinata a Bogliasco i blucerchiati disponibili hanno svolto tutti insieme la prima parte di attivazione atletica. Poi è stato fatto un lavoro rigenerativo per i più impiegati nelle ultime partite, mentre il resto del gruppo ha sostenuto una seduta tecnico-tattica completa. Aggregato il Primavera Felice D’Amico. Quanto ai singoli Federico Bonazzoli si è diviso tra sessione atletica sul campo e palestra; Edgar Barreto, Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli continuano il programma di terapie e fisioterapia. Bartosz Bereszynski, sempre a Poznan, prosegue il percorso di recupero post-intervento chirurgico. Domattina, giovedì, sono in agenda il ritrovo dei convocati e la partenza in volo charter per Cagliari.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Sconfitta per 2-1 al Mapei Stadium contro il Perugia in Coppa Italia.

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

SPAL

Vittoria per 5-1 contro il Lecce al Mazza. La squadra di Semplici agli ottavi affronterà il Milan.

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Doppio allenamento per il Torino con sessione dedicata massimamente alla parte atletica al mattino e lavoro tecnico nel pomeriggio, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. Terapie per Belotti e Lyanco, programma personalizzato per Falque.

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati: Edera

UDINESE

Bianconeri impegnati in Coppa Italia contro il Bologna.