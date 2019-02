Serie A, live dai campi - Buone sensazioni per Manolas. Gomez in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, seduta d'allenamento per i nerazzurri in vista di Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di coppa Italia in programma allo stadio Artemio Franchi mercoledì alle 21. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto l'allenamento sul campo principale della sede nerazzurra. Gomez, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato coi compagni, mentre Gosens e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

BOLOGNA

All’inizio della settimana che conduce a Udine, la squadra è tornata al lavoro questa mattina. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri, esercitazioni tattiche e partitella a tema per tutti gli altri. Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, differenziato per Federico Mattiello, mentre Mattia Destro ha iniziato la riabilitazione sul campo.

CAGLIARI

I rossoblù si sono radunati questa mattina ad Asseminello per cominciare subito a preparare la partita di venerdì sera alla Sardegna Arena contro l’Inter. I giocatori maggiormente utilizzati nella gara di ieri a Genova hanno svolto lavoro di scarico. Il resto della rosa è stato impegnato nell’attivazione e in una serie di esercitazioni dedicate ad agilità e resistenza con la palla. Infine, partita a campo ridotto. Fabrizio Cacciatore ha lavoro parzialmente con la squadra, lavoro personalizzato per Kiril Despodov e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Azzurri di nuovo al lavoro questo pomeriggio al Sussidiario; domani doppia seduta in vista di Empoli-Parma.

Azzurri di nuovo al lavoro questo pomeriggio al Sussidiario; domani doppia seduta in vista di #EmpoliParma 📸📸📸📸 pic.twitter.com/bjVxO6Jb7e — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 25 febbraio 2019

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Cinque giornate di fila senza che nessuno sia riuscito ad avere la meglio sul Grifo. Un filotto di risultati che fa morale e conferisce consapevolezza nelle proprie capacità. A Verona non la più spettacolare delle partite, ma i mezzi sono stati parzialmente giustificati dal fine. Ora testa a domenica 3 marzo, dove i rossoblù si troveranno davanti il Frosinone e potranno mettere i puntini sulle “i” della stagione. Da martedì pomeriggio il team ricomincerà gli allenamenti settimanali in vista del match.

INTER

Luciano Spalletti ha diviso la squadra in due gruppi: i giocatori impegnati al Franchi hanno svolto scarico in palestra e corsa in campo, mentre gli altri si sono dedicati ad una serie di partitelle a tema.

JUVENTUS

Due giorni di riposo per ricaricarsi e iniziare poi a lavorare in vista delle prossime sfide contro Napoli, Udinese e Atletico Madrid. Dopo il successo contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra 48 ore libere e ha fissato la ripresa degli allenamenti per mercoledì 27 febbraio, quando è in programma una seduta pomeridiana.

LAZIO

MILAN

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma per domani all'Olimpico.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetà, Borini, Calhanoglu.

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

NAPOLI

Dopo il successo a Parma, il Napoli riprenderà domani nel pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I crociati scesi in campo ieri contro il Napoli hanno svolto un lavoro rigenerante. Il resto del gruppo, invece, dopo i consueti lavori di riscaldamento, ha eseguito giochi di posizione ed un’esercitazione tecnica. La partita è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Francisco Sierralta ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Lavoro personalizzato per Alessandro Bastoni, Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac.

ROMA

Inizia la preparazione della Roma al derby di sabato alle 20:30. Lavoro atletico per i giocatori impegnati a Frosinone, tattica e partitella per gli altri. Schick e Karsdorp lavorano individualmente e potrebbero rientrare in gruppo questa settimana. Ünder viene gestito giorno per giorno, mentre sono positive le sensazioni per Manolas, che potrebbe svolgere un controllo precauzionale in giornata. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Il Torino FC riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Chievo. Il programma di martedì 26 febbraio prevede una sessione defaticante per i calciatori impegnati contro l'Atalanta, tecnico-tattica per tutti gli altri.

UDINESE