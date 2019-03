Serie A, live dai campi - Cagliari, Birsa migliora. Atalanta, Toloi a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

15.21 - Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro la Sampdoria, in programma a Genova domenica alle 15. Allenamento al mattino per Gomez e compagni. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

14.55 -Mister Mihajlovic ha stabilito di accorpare le due sedute previste per oggi in un unico, lungo allenamento: la squadra ha svolto una prima parte di lavoro atletico, quindi una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Tutto il gruppo si è allenato al completo.

CAGLIARI

15.30 - Allenamento mattutino quest'oggi per i rossoblù ad Asseminello. Dopo il riscaldamento, la squadra è stata impegnata in un lavoro tattico: sviluppi su entrate offensive ed esercitazioni sulla linea difensiva. Infine, partitella a 70 metri a ranghi contrapposti. Parzialmente con il gruppo Valter Birsa; ha lavorato precauzionalmente a parte Kiril Despodov. Personalizzato per Alberto Cerri e Ragnar Klavan. Domani mattina il Cagliari sosterrà un allenamento a porte aperte alla Sardegna Arena. La seduta avrà inizio alle ore 11.

CHIEVOVERONA

15.29 - Antivigilia di Chievo-Milan, che andrà in scena sabato sera alle 20.30 allo stadio Bentegodi, e penultimo allenamento dei gialloblù a Veronello prima del match. Questo il programma di lavoro svolto oggi: riscaldamento, torelli, palle inattive e partitella tattica. Domani la squadra si ritroverà a Veronello per svolgere la consueta rifinitura tecnica pre partita, che si svolgerà a porte chiuse alle ore 11.00​.

FIORENTINA

15.00 - Proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo “Davide Astori” in vista della sfida di domenica contro la Lazio: tanto lavoro diviso tra campo, palestra ed infine partitella a campo ridotto. A seguire la seduta di oggi anche l’allenatore del Benevento mister Cristian Bucchi insieme al suo staff con il DG viola Pantaleo Corvino.

INTER

L'Inter, alle 18.55, sfiderà l'Eintracht Francoforte nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. A disposizione: Ronnow, Falette, De Guzman, Willems, Stendera, Russ, Paciencia. Allenatore: Adolf Hutter.

INTER (4-3-3): Handanovic; Cédric, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, D'Ambrosio, Schirò, Merola, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN

15.35 - La sessione di allenamento si è svolta interamente all'interno della palestra, dove i rossoneri si sono divisi tra esercizi di scarico ed esercizi di potenziamento muscolare per gli arti superiori e inferiori, sia utilizzando dei macchinari che a corpo libero. Anche i portieri sono sempre rimasti in palestra insieme al resto dei compagni.

NAPOLI

Napoli in campo questa sera per la l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

NAPOLI (4-4-2) Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2) Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur. Allenatore: Marco Rose

15.45 - Udinese in campo questa mattina per la consueta rifinitura pre-partita. Domani sera l'anticipo di campionato contro la Juventus all'Allianz Stadium.