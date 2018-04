Serie A, live dai campi: Cagliari, Cossu e Farias tornano in gruppo

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

16.46 - Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Genoa, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15. Mister Gian Piero Gasperini, questo pomeriggio, ha diretto una seduta d'allenamento sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tecnica e tattica. Questo il programma della seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro allenamenti personalizzati.

IN OTTICA GENOA - Completamente recuperati Josip Ilicic, Andrea Masiello e Josè Palomino, tutti tornati a disposizione del tecnico in vista della sfida al Genoa. Rimangono fuori dunque Leonardo Spinazzola, Luca Rizzo e Filippo Melegoni.

BENEVENTO

19.17 - Continua la preparazione in casa Benevento, a tre giorni dal match di domenica prossima contro i friulani. Questo pomeriggio, sul rettangolo verde del “C. Vigorito”, Sandro e compagni sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche, schemi di gioco e partita a superficie ridotta. Il tutto accompagnato da temperature quasi estive. Lavoro in palestra e sul campo per Djuricic, programma individuale di recupero per D’Alessandro, Costa, Guilherme e Lombardi. Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani. Appuntamento allo Stadio alle ore 15. (www.beneventocalcio.club)

BOLOGNA

13.34 - Continua la preparazione dei rossoblù alla gara col Milan di domenica: questa mattina a Casteldebole la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche con partitella. Erick Pulgar è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, mentre Mattia Destro ha svolto terapie e un allenamento differenziato. Terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.

IN OTTICA MILAN - Rientro non scontato per Godfred Donsah e Mattia Destro, mentre Erick Pulgar è tornato a disposizione. Per Filip Helander campionato finito.

CAGLIARI

18.59 - Nuova seduta per i rossoblù questo pomeriggio al Centro Sportivo Asseminello, in vista del match di domenica allo stadio “Ferraris” contro la Sampdoria. La sessione di lavoro si è aperta col riscaldamento tecnico. A seguire, partita tattica e partita a campo ridotto. Sono rientrati in gruppo Diego Farias e Andrea Cossu. Daniele Dessena ha continuato nel suo programma di recupero personalizzato. Senna Miangue si è sottoposto a terapie.

IN OTTICA SAMPDORIA - Sicuramente out Daniele Dessena, Senna Miangue, Joao Pedro (per squalifica). Rientro in gruppo invece per Andrea Cossu, così come per Diego Farias.

CHIEVO VERONA

15.35 - Questo il programma svolto in mattinata dalla squadra di Maran: lavori di agilità, tecnica a coppie, sviluppi difensivi e cross con conclusioni in porta.

IN OTTICA ROMA - Nessuno squalificato o infortunato: Maran può lavorare con tutta la rosa a disposizione.

CROTONE

18.02 - Seduta mattutina, dopo la consueta colazione di gruppo, che è stata caratterizzata, dopo il classico torello, dai possessi palla e dal lavoro sulla fase offensiva e su quella difensiva; a seguire, palle inattive e una partitella finale a campo ridotto.

IN OTTICA SASSUOLO - Ante Budimir e Ahmad Benali sono i sicuri indisponibili in casa pitagorica per la sfida ai neroverdi.

FIORENTINA

16.02 - Problema per Vitor Hugo nel corso dell'amichevole: il brasiliano è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in compagnia di uno del preparatori della Fiorentina dopo aver avvertito un fastidio muscolare (forse al flessore). Il brasiliano abbandona lo stadio per farsi medicare. Al suo posto, dentro il Primavera Ranieri, che gioca in posizione di centrale.

IN OTTICA NAPOLI - Sicuramente out per squalifica Bryan Dabo, così come Simone Lo Faso per la rottura del perone che ha concluso in anticipo la stagione. Da valutare un possibile rientro di Milan Badelj, che oggi ha disputato l'amichevole, e di Cyril Thereau. Pessima invece la notizia del problema fisico a Vitor Hugo, vista la rosa ristretta in difesa.

HELLAS VERONA

18.31 - Allenamento mattutino per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione di Hellas Verona-SPAL. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta con il riscaldamento, per poi passare ad una fase di lavoro atletico. Spazio successivamente al possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Deian Boldor e Romulo si sono allenati con i compagni, mentre Lubomir Tupta ha svolto lavoro differenziato a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

IN OTTICA SPAL - È tornato ad allenarsi Marcel Buchel così come Romulo , che ha smaltito la contusione alla caviglia destra.

INTER

15.08 - Terzo allenamento in vista di Inter-Juventus di sabato sera al "Meazza". Seduta preceduta da una sessione in sala video. Poi squadra subito in campo per riscaldamento con elastici ed esercizi aerobici. A seguire spazio al campo per del torello. In chiusura una lunga parte tattica con focus sullo sviluppo della manovra e calci piazzati.

IN OTTICA JUVENTUS - La lesione muscolare alla coscia destra tiene fuori Roberto Gargliardini, che non sarà a disposizione per la sfida ai bianconeri.

LAZIO

13.04 - Al termine di una iniziale messa in moto, i biancocelesti si sono dedicati ad una serie di esercitazioni sul possesso palla alle quali ha fatto seguito una fase incentrata su tecnica, forza ed accelerazioni. Nella seconda parte della seduta di giornata, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi hanno svolto una partita di carattere tattico con successiva sfida in famiglia a campo ridotto.

IN OTTICA TORINO - Sicuramente out per la sfida Marco Parolo, rimane il solo Patric in dubbio per la sfida ai granata: in questo momento lo spagnolo sembra però molto vicino ad un altro weekend da spettatore.

NAPOLI

17.40 - La squadra ha svolto attivazione a secco e di seguito attivazione tecnica con paletti sul campo 1. Successivamente, sul campo 2, serie di partitine area-area. Chiusura con esercitazioni al tiro.

IN OTTICA FIORENTINA - Rimane fuori il solo Faouzi Ghoulam, non si segnalano problemi nel gruppo azzurro.

ROMA

18.15 - Da Trigoria arrivano pessime notizie sui due giocatori usciti con acciacchi vari dalla sfida al Liverpool. Per Diego Perotti gli esami hanno confermato trauma distorsivo caviglia sinistra con interessamento capsulo legamentoso. Out contro il Chievo, rischia anche la sfida col Liverpool. Per Kevin Strootman gli esami hanno conferma postumi contusivi ell’emicostato destro a seguito del violento trauma col Liverpool. Non sarà convocato per la sfida di campionato.

IN OTTICA CHIEVO VERONA - Out Gregoire Defrel: per lui distorsione caviglia sinistra, mentre è già finita la stagione di Rick Karsdorp. Forfait certi anche di Diego Perotti e Kevin Strootman.

SAMPDORIA

14.45 - Attivazione a secco, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tre zone. Questo il programma mattutino che la Sampdoria ha seguito sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco a tre giorni dalla sfida casalinga con il Cagliari. Ricky Alvarez, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Duván Zapata hanno svolto allenamenti individuali di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda la terza sessione mattutina consecutiva (a porte chiuse).

IN OTTICA CAGLIARI - Il colombiano Duvan Zapata è in dubbio, al pari di Gianluca Caprari e Ricki Alvarez, mentre è praticamente certo dell'assenza Nicola Murru.

TORINO

17.51 - Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida di domenica contro la Lazio. I granata hanno svolto una seduta tecnico-tattica cui non hanno partecipato Barreca e Obi che hanno proseguito con le terapie. Progressivo rientro in gruppo per Iago Falque.

IN OTTICA LAZIO - Fuori Cristian Ansaldi, per squalifica, probabile la conferma del tridente con Edera, Ljajic e Belotti, visto che Iago Falque non è ancora recuperato al 100%.

