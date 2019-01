Serie A, live dai campi - Cagliari, in 4 a parte. Differenziato per Linetty

© foto di Federico Gaetano

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

Gli allenamenti dei rossoblù verso la gara col Frosinone inizieranno domani, con una seduta a porte aperte alle 14:15 al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

Ripresa degli allenamenti oggi ad Assemini in vista del match contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15 a Reggio Emilia. Il gruppo è stato diviso in due: chi ha giocato maggiormente nella gara di ieri ha svolto una seduta defaticante, gli altri calciatori sono stati impegnati in un lavoro neuromuscolare e di resistenza alla velocità. Differenziato per Andreolli, Cerri, Klavan e Sau.

CHIEVO VERONA

EMPOLI

Dopo la gara di ieri con il Cagliari, la squadra di mister Iachini tornerà ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 15.00 al Sussidiario in vista della sfida con il Genoa, in programma lunedì 28 gennaio alle ore 20.30 al Castellani.

FIORENTINA

Giornata di riposo per la Fiorentina di Pioli. I viola riprenderanno ad allenarsi nella giornata di domani.

FROSINONE

Allenamento mattutino per i giallazzurri alla “Città dello Sport”. Chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Salamon ha lavorato con i compagni, terepie per Zampano mentre hanno svolto lavoro differenziato Ariaudo, Bardi e Ciofani. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.

GENOA

Questa la formazione scelta da Cesare Prandelli per la sfida contro il Milan, gara valida per la 20esima giornata di Serie A: Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Kouamé, Pandev.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

Passa in archivio anche la ventesima giornata di campionato per la Lazio che, dopo aver sfidato il Napoli, sarà chiamata ad affrontare la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. In vista di tale appuntamento, la formazione di Simone Inzaghi tornerà in campo al Centro Sportivo di Formello nella giornata di martedì al termine di un giorno di riposo.

MILAN

Questa la formazione scelta da mister Gattuso per la sfida contro il Genoa, posticipo della 20esima giornata di Serie A: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Calhanoglu, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Borini.

NAPOLI

PARMA

Giornata di riposo per i ragazzi di D'Aversa. I crociati torneranno in campo martedì 22 gennaio per una seduta pomeridiana a porte aperte alle 14.30 al Centro Sportivo di Collecchio.

ROMA

Secondo giorno libero per la Roma di Di Francesco dopo il successo di sabato contro il Torino. La squadra tornerà ad allenarsi domani.

SAMPDORIA

La Sampdoria non si ferma. Freschi del pareggio in casa della Fiorentina, i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa immediata degli allenamenti in vista della gara casalinga con l’Udinese, in programma sabato pomeriggio (ore 18.00) al “Ferraris”. Marco Giampaolo ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte i titolari della sfida di Firenze, sottoposti a lavori di scarico tra campo, palestra e sala massaggi; dall’altra il resto della squadra, impegnata sul campo 2 in una sessione completa alla quale hanno partecipato anche i Primavera Daouda Peeters e Jamie Yayi Mpie. Programmi individuali di recupero per Edgar Barreto e Karol Linetty. Domani, martedì, il Doria tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista dell'anticipo di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Dopo un lavoro di prevenzione in palestra i neroverdi si sono divisi in due gruppi: lavoro metabolico a secco per chi è sceso in campo contro l'Inter, per il resto della squadra messa in azione, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Domani è in programma una doppia seduta sul campo di Ca'Marta.

SPAL

Giornata di riposo per la squadra di Semplici. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio alle 14.30.

TORINO

Il Torino riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro l'Inter. Il programma di martedì 22 gennaio prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE

La squadra osserverà quest'oggi un giorno di riposo e si ritroverà al Bruseschi domani mattina alle 10.30.