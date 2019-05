Serie A, live dai campi - Cagliari, lavoro di scarico. Stasera Milan-Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

BOLOGNA

Stasera in campo per la sfida al Milan (ore 20.30 a San Siro).

CAGLIARI

Due i gruppi di lavoro per il Cagliari di Maran, tornato oggi ad allenarsi: i giocatori che nella gara di ieri hanno accumulato un maggior minutaggio sono stati impegnati in un lavoro di scarico. Gli altri hanno svolto attivazione a secco, esercitazioni neuromuscolare con conclusioni in porta e una serie di partite su campo ridotto. Domani nuova seduta, i rossoblù tengono alta l'attenzione nonostante una classifica decisamente positiva.

CHIEVOVERONA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani alle 15.

EMPOLI

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

FIORENTINA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

FROSINONE

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani alle 15.

GENOA

Genoa subito in campo per preparare la sfida all'Atalanda del prossimo weekend: chi è sceso in campo contro i capitolini ha eseguito lavoro di scarico diviso tra palestra e corsa. I restanti elementi della rosa hanno effettuato attivazione muscolare e in chiusura una serie di partitelle a campo ridotto. Hanno lavorato a parte Favilli e Mazzitelli.

INTER

JUVENTUS

Terzo giorno di riposo per la Juventus, che rimarrà a casa anche domani, tornando ad allenarsi mercoledì pomeriggio per preparare la sfida alla Roma.

LAZIO

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

MILAN

Stasera in campo per la sfida al Bologna (ore 20.30 a San Siro).

NAPOLI

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata per mercoledì pomeriggio.

PARMA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata per mercoledì pomeriggio.

ROMA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani alle 15.

SAMPDORIA

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata per domani pomeriggio.

SASSUOLO

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

SPAL

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata per mercoledì pomeriggio.

TORINO

La squadra si riposa in vista del prossimo impegno, ripresa fissata domani pomeriggio.

UDINESE

Dopo la ripresa di domenica, la squadra si riposa oggi in vista del prossimo impegno: ripresa fissata domani pomeriggio.