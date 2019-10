Serie A, live dai campi - Cagliari, torna a disposizione Pisacane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.

BOLOGNA

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Medel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati :

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

CAGLIARI

Per i rossoblù ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: assenti i Nazionali Ionita, Nandez, Olsen, Pellegrini e Walukiewicz, la squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di mobilità e a seguire un circuito tecnico. La parte centrale della seduta è stata dedicata alla fase di possesso palla: esercitazioni a tema e serie di partite a quattro porte. A chiudere l’allenamento una partita a campo ridotto. Ritorna a disposizione Pisacane, il difensore oggi si è allenato con la squadra; parzialmente in gruppo Joao Pedro. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Cacciatore, Lykogiannis, Klavan e Mattiello.

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa: Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Rientrati a Firenze i nazionali che hanno giocato in Europa, compreso Pezzella. Attesa solo per Martin Caceres, impegnato nella sfida notturna contro il Perù, dove è stato espulso.

In campo per preparare la partita contro il Brescia | Back at it ahead of the Brescia match ⚽️💪🏻 #ForzaViola 💜 pic.twitter.com/0l7RLDJmy3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 16, 2019

Brescia-Fiorentina (lunedì 21 ottobre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Benassi, Dalbert; Ribery, Chiesa.

GENOA

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati: Saponara, Romero e Biraschi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Pajac, Zapata, El Yamiq, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev; Favilli, Kouamé.

HELLAS VERONA

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina; Stepinski.

INTER

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione per il Barcellona (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS

Juventus-Bologna (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Lazio-Atalanta (sabato 19 ottobre, ore 15.00)

Squalificati: Lucas Leiva Pezzini.

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.

MILAN

Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45)

Squalificati: Calabria e Castillejo.

Probabile formazione (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paqueta; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 19 ottobre con Napoli-Verona, ottava giornata di Serie A (ore 18). Allenamento sul campo 1 per il gruppo che ha svolto una prima fase di riscaldamento con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente serie di torelli. Chiusura con partitina a porte piccole. Mario Rui ha svolto lavoro con la squadra.

Napoli-Hellas Verona (sabato 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.

PARMA

Parma-Genoa (domenica 19 ottobre, ore 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Roma al lavoro in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica 20 ottobre, ore 15:00. La squadra ha cominciato con un torello, per svolgere poi lavoro atletico e infine lavoro tattico. Prosegue il lavoro in palestra per Diawara, Pellegrini e Zappacosta, mentre Dzeko, Ünder e Mkhitaryan hanno svolto lavoro sul campo. Scarico per Kolarov dopo gli impegni con la Nazionale.

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione per il Wolfsberger (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

SAMPDORIA

Sampdoria-Roma (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO

Sassuolo-Inter (domenica 20, ore 12.30)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga.

SPAL

Cagliari-SPAL (domenica 6, ore 15.00)

Squalificati: Strefezza.

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

TORINO

Ha lavorato con il gruppo anche Ola Aina, alla ripresa degli allenamenti del Torino, stando a quanto scrive Tuttosport. Smaltito il piccolo problema fisico originato da un incidente domestico – che gli ha impedito di essere a disposizione della Nigeria per la sfida contro il Brasile -, l’ex laterale del Chelsea è tornato a disposizione di Mazzarri dopo due giorni di lavoro personalizzato. Nella seduta di ieri i granata hanno svolto principalmente parte atletica, a cui sono seguite alcune esercitazioni tattiche e una partitella a tempo e campo ridotti. Nell’occasione il tecnico granata ha lavorato molto sull’attacco. Verdi e Iago Falque si sono mossi attorno a Zaza.

Udinese-Torino (domenica 20, ore 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

UDINESE