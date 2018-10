Serie A, live dai campi - Can operato. De Rossi in dubbio per Firenze

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA Dopo il successo sul Parma e due giorni di riposo, i nerazzurri torneranno ad allenarsi domani pomeriggio (martedì 30 ottobre) al centro Bortolotti di Zingonia. In programma una seduta di allenamento alle 15 a porte aperte. Mister Gasperini comincerà così la preparazione alla prossima partita di campionato che vedrà Gomez e compagni impegnati in trasferta contro il Bologna domenica 4 novembre alle ore 18 allo stadio Dall'Ara.

BOLOGNA Giornata di riposo per il Bologna. La squadra di Filippo Inzaghi tornerà ad allenarsi da domani pomeriggio per preparare la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta.

CAGLIARI All’indomani della vittoria sul Chievo, i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare la preparazione alla prossima gara di campionato, sabato sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. La rosa è stata suddivisa in due gruppi: chi ha giocato di più ha svolto defaticante, gli altri hanno effettuato un circuito di forza in palestra ed una serie di esercitazioni di agilità abbinati al tiro in porta. Differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Pajac. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

EMPOLI Due giorni dopo la sconfitta contro la Juventus la squadra di Aurelio Andreazzoli è tornata ad allenarsi con una seduta pomeridiana. Domani in programma una doppia seduta.



FIORENTINA Bomba d'acqua quest'oggi su Firenze, ma la pioggia non ha impedito alla squadra di Stefano Pioli di svolgere l'allenamento pomeridiano: la prima seduta settimanale è stata regolarmente conclusa.

GENOA Preparazione a ritmi accelerati per il poco tempo a disposizione prima di scendere in campo per il recupero con il Milan allo stadio Meazza. La giornatain casa Genoa è iniziata con l’analisi della partita con l’Udinese, vivisezionata dai componenti lo staff tecnico a botta calda nella pancia del Ferraris, con la rielaborazione dei dati forniti dalle riprese e il montaggio dei filmati delle azioni salienti dal punto di vista tattico. Mister Juric ha parlato per mezzora in sala video a squadra schierata prima della ripresa immediata degli allenamenti. Obiettivo far metabolizzare alcuni concetti chiave e lavorare con i giocatori sulle imperfezioni emerse in alcune fasi dell’incontro, nel quadro di una prestazione positiva. Il tecnico rossoblù, in conferenza martedì alle 14 nella sala stampa di Villa Rostan, si appresta a partire con il team per Milano, dove si fermerà per puntare poi al match con l’Inter. Alle porte cinque giorni di ritiro fuori sede.

INTER L'Inter stasera scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio nel posticipo della decima giornata di Serie A. Questo l'elenco dei convocati.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Baldé, Politano, Candreva.

La Juve riposa, CR7 no - Cristiano Ronaldo non si ferma. Nonostante il giorno di riposo concesso da mister Allegri, l'attaccante della Juventus quest'oggi s'è allenato in palestra, come dallo stesso portoghese mostrato sul suo profilo twitter.

Giornata di riposo per la Juventus. Gli allenamenti in casa bianconera riprenderanno domani mattina. Quest'oggi, però, è stato sottoposto a intervento chirurgico il centrocampista Emre Can. Questo il comunicato: "In seguito alle prime indagini effettuate presso il J Medical, dalle quali era emersa la presenza di un nodulo tiroideo, Emre Can si è sottoposto nei giorni scorsi ad ulteriori accertamenti specialistici in Germania, che hanno integralmente confermato quanto emerso inizialmente. Si é pertanto giunti alla conclusione congiunta di procedere attraverso la soluzione chirurgica del problema. L’intervento é stato eseguito in data odierna a Francoforte dal Prof. Vorlaender, alla presenza del Dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell’attività agonistica".

LAZIO La Lazio scenderà in campo questa sera contro l'Inter all'Olimpico nel posticipo della decima giornata di Serie A. Questo l'elenco dei convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi.

MILAN Subito a Milanello il Milan il giorno dopo la vittoria contro la Sampdoria. Mercoledì sera, infatti, i rossoneri scenderanno di nuovo in campo al Meazza per affrontare il Genoa, recupero della prima giornata di campionato. In basso le immagini della seduta mattituna.



Gym work for the boys this morning 💪🏻

NAPOLI Dopo la gara contro la Roma, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli al San Paolo per l'anticipo della 11esima giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.30. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato contro la Roma dall'inizio sono stati impegnati in lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e torello. Poi la seduta è stata interrotta per il violento nubifragio che si è abbattuto su Castelvolturno. La squadra ha proseguito, quindi, l'allenamento al coperto con esercitazioni in palestra. Domani riposo, la ripresa è fissata per mercoledì.

PARMA Giornata di riposo per il Parma. La squadra di D'Aversa tornerà ad allenarsi a partire dalla giornata di domani per preparare la sfida contro il Frosinone.

18.45 - Daniele De Rossi in dubbio per Firenze. Il capitano della Roma, uscito anzitempo nella sfida di Napoli, per un problema al ginocchio destro sarà valutato giorno per giorno, a partire da domani. È dunque in dubbio la sua presenza sabato contro la Fiorentina, riporta 'Vocegiallorossa.it'.

15.00 - Giornata di riposo in casa Roma dopo il pareggio contro il Napoli. Nelle prossime ore sono attese ulteriori informazioni sugli infortuni rimediati da Daniele De Rossi e Kostas Manolas: il primo ha abbandonato il terreno di gioco del San Paolo per un problema al ginocchio destro, il difensore ellenico invece ha avvertito un fastidio alla coscia destra.

SAMPDORIA Marco Giampaolo ha concesso ai suoi un lunedì di assoluto riposo. Nel pomeriggio di martedì la Sampdoria si ritroverà a Bogliasco per cominciare a preparare la sfida di Marassi con il Torino. Da valutare le condizioni di Grégoire Defrel e Nicola Murru, usciti entrambi anzitempo dal confronto di San Siro.

SPAL Giornata di riposo per la SPAL. La squadra di Leonardo Semplici tornerà ad allenarsi domani pomeriggio.

TORINO Il Torino FC riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Sampdoria. Il programma di martedì 30 ottobre prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE L'Udinese si è ritrovata stamani di buonora per il classico allenamento post partita. Lavoro defatigante in palestra per i titolari mentre chi ha giocato poco o non è sceso in campo ha lavorato al Bruseschi. Percorsi di forza e tanto lavoro a secco molto intenso con navette sui 50 e i 100 metri. Gli ultimi dieci minuti di allenamento focus su esercizi di finalizzazione con i soli Balic e Micin che hanno invece continuato a correre. Domani i bianconeri avranno il giorno libero e si ritroveranno mercoledì per l'allenamento delle 10.30.