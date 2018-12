Serie A, live dai campi - Cancelo si opera. Bruno Alves in gruppo a Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

19.22 Giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno sabato mattina a porte chiuse.

BOLOGNA

17.12 Prosegue, a 4 giorni dal match, la marcia di avvicinamento della squadra a Bologna-Milan. Riscaldamento atletico per i rossoblù, esercitazioni tattiche in serie e partitella a campo ridotto. Gli esami cui è stato sottoposto Erick Pulgar hanno evidenziato un lieve stiramento del soleo, con tempi di recupero di circa 10 giorni.

CAGLIARI

15.05 Nuova seduta mattutina per i rossoblù, a due giorni dalla gara col Napoli di domenica alla Sardegna Arena. La squadra è stata impegnata in attivazione a secco e una serie di partitelle ludiche. A seguire la parte tattica, con sviluppi della fase offensiva e difensiva, e quella tecnica, che ha previsto cross con conclusioni a rete ed esercitazione specifica al tiro in porta. Artur Ionita si è allenato regolarmente con la squadra. Differenziato per Charalampos Lykogiannis. Terapie per Leonardo Pavoletti.

CHIEVO VERONA

14.12 Continua la preparazione dell'AC Chievo Verona al lunch match della 16^ di Serie A. Questa mattina a Veronello attivazione fisica, torello, esercitazioni tattiche e calci piazzati

EMPOLI

19.24 Ultime verso la Fiorentina. Nell'Empoli non è al top l'ex Pasqual ma è recuperato Antonelli. In mediana Acquah o Traorè, sta bene Krunic che aveva accusato un fastidio al ginocchio.

FIORENTINA

17.40 Seduta pomeridiana per la Fiorentina. Per il derby contro l'Empoli mancheranno tre squalificati: Edimilson, Veretout e Milenkovic.

FROSINONE

17.23 Seduta pomeridiana al Mancini Park Hotel di Roma per i giallazzurri, che dopo il riscaldamento hanno svolto soluzioni tecnico – tattiche e completato con una partitella. Da segnalare il rientro in gruppo di Luka Krajnc che ha svolto regolarmente l’allenamento con il resto dei compagni. Domani mattina, sempre a Roma è prevista la rifinitura.

GENOA

17.17 Una giornata nel segno della tattica. Teorica, pratica. Davanti ai video e in allenamento. A due giorni dal match con la Roma mister Prandelli ha passato al setaccio il gruppo e le informative da sottoporre. Tra un un fischio e l’altro, uno stop e una ripartenza, gli addestramenti si sono susseguiti in serie, interessando sia la fase offensiva che difensiva. Azioni, schemi. Palle inattive, prove. Una seduta che ha ricalcato, a livello di presenze, quella di giovedì. Gunter, Lapadula e Mazzitelli hanno svolto un iter personalizzato. Sabato la squadra (in caso di impiego, 100ma in Serie A con il Genoa per Veloso) sosterrà l’ultima sessione in Liguria prima di volare nella capitale. La conferenza del tecnico è fissata alle 13 nella sala stampa del Centro Signorini.

INTER

17.57 Questi i convocati di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, in vista della sfida contro l'Udinese:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Candreva

Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Perisic.

JUVENTUS

15.34 Duemiladiciotto finito per Joao Cancelo. Il terzino portoghese verrà operato nei prossimi giorni. "Cancelo - ha detto Allegri in conferenza stampa - ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta". Situazione ancora da definire, invece, per Juan Cuadrado. Dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno".

15.38 Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista del match contro il Torino. Assenti a centrocampo sia Khedira che Bentancur. Out anche Barzagli, Cancelo e Cuadrado,

Portieri - Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti - Pjanic, Matuidi, Emre Can.

Attaccanti - Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

15.25 Seduta mattina per la Prima Squadra della Capitale che è scesa in campo alle ore 11:00 per iniziare a preparare la gara di lunedì sera contro l’Atalanta. Lavoro all’interno dell’area tecnica per i calciatori utilizzati ieri in campo da mister Simone Inzaghi nella gara casalinga di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Il resto della rosa è scesa sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento agli ordini del prof. Fonte e successiva partitella a campo ridotto caratterizzata da uno-contro-uno tra singoli giocatori. Successiva sfida in famiglia a chiusura della seduta.

MILAN

17.28 Rientrati da Atene praticamente all'alba, la squadra si è fermata a Milanello dove questa mattina, venerdì 14 dicembre, ha svolto l'allenamento post-Europa League in preparazione al prossimo incontro che vedrà i rossoneri impegnati a Bologna, martedì, nel posticipo della 16° giornata.

Squadra divisa in due gruppi: gli undici titolari della gara di Atene hanno fatto lavoro defaticante all'interno della palestra; per gli altri, invece, lavoro sul campo con una serie di allunghi e di esercitazioni tra gli ostacoli bassi e le sagome. L'allenamento è terminato in palestra, con alcuni esercizi sulla forza.

NAPOLI

15.27 Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari al Sardegna Arena di domenica per il posticipo della 16esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tattico e chiusura con partina area-area.

PARMA

19.25 Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Bruno Alves e Mattia Sprocati hanno lavorato con i compagni. Pierluigi Frattali ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Allenamento personalizzato Federico Dimarco e Gervinho. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.

ROMA

17.42 La squadra ha ripreso a lavorare in vista del match contro il Genoa di domenica alle 20:30. Il programma della seduta, dopo il lavoro davanti al video, prevede attivazione in palestra e poi esercitazioni atletiche e tattiche in campo. Torna a lavorare in gruppo Daniele De Rossi, individuale in campo per Dzeko ed El Shaarawy, individuale in palestra per Lorenzo Pellegrini, Luca Pellegrini out per influenza.

SAMPDORIA

12.46 Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a tema su campo ridotto e sviluppo delle palle inattive in preparazione alla sfida con il Parma. Questa l’agenda della Sampdoria a due giorni dalla gara in programma al “Ferraris”, alla quale non hanno preso parte Bartosz Bereszynski e Vasco Regini. Soltanto terapie e fisioterapia per l’esterno polacco, mentre il centrale mancino si è allenato con la Primavera di Simone Pavan, formazione con la quale scenderà in campo sabato pomeriggio nella sfida di campionato con il Palermo per testare la propria condizione fisica in vista del rientro in organico a pieno regime.

SASSUOLO

17.56 Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci dove ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale su campo ridotto.

SPAL

TORINO

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha diramato i convocati per il derby contro la Juventus:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Moretti, Nkoulou

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon, Soriano

Attaccanti: Belotti, Damascan, Edera, Iago Falque, Zaza

UDINESE

17.19 Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani contro l'Inter:

Portieri: Musso, Nicolas, Scuffet

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Stryger, Ter Avest, Wague

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso

Attaccanti: Pussetto, Machis, Micin, Lasagna, Vizeu