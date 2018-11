Serie A, live dai campi - Chiellini e Berna a parte. Badelj: niente di grave

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista dell'undicesima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Prosegue la preparazione di Gomez e compagni in vista dell'undicesima giornata della Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare il Bologna, in programma allo stadio Dall'Ara domenica alle 18. Ai box Masiello, Reca, Tumminello e Varnier.

BOLOGNA

A tre giorni dalla partita con l’Atalanta, Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi un allenamento tecnico-tattico, con un torello iniziale, una serie di movimenti offensivi e una sessione di conclusioni a rete e di calci piazzati. Differenziato per Mitchell Dijks e Danilo Larangeira, terapie per Federico Mattiello.

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini, in preparazione alla gara di sabato sera all'Allianz Stadium contro la Juventus (ore 20.30). Avviata con una partita di basket, la seduta è proseguita con sviluppi sulla fase offensiva e difensiva, per concludersi quindi con una serie di cross e conclusioni in porta. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis. Domani mattina la squadra sarà impegnata in un nuovo in allenamento.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Giornata di vigilia per l'Empoli, in vista della gara di domani contro il Napoli. Gli azzurri si sono allenati questa mattina e al termine della seduta il tecnico Aurelio Andreazzoli ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Fulignati, Provedel, Terracciano.

Difensori: Antonelli, Di Lorenzo, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Untersee, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan, Zajc.

Attaccanti: Caputo, La Gumina, Mraz.

FIORENTINA

FROSINONE

Partitella in famiglia per i giallazzurri che questa mattina si sono ritrovati alla Città dello Sport. Goldaniga e Gori e Chibsah sono rientrati in gruppo, terapie per Hallfredsson e Ardaiz.

GENOA

Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan, il Genoa è subito tornato in campo in vista della gara, sempre a San Siro, contro l'Inter. La squadra prosegue il ritiro a Milano e coloro che hanno giocato ieri hanno svolto un lavoro di scarico. Torello di riscaldamento, evoluzioni tattiche con il pallone e partitella finale, rossi contro gialli, per fare la gamba e corroborare lo spirito: questo il menù della seduta odierna dei rossoblù che non sono scesi in campo ieri.

INTER

-2 a Inter-Genoa: lavoro tra palestra e capo per i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti. Il tecnico dovrà ancora fare a meno di Radja Nainggolan che potrebbe però tornare in campo nella gara di Champions contro il Barcellona.

JUVENTUS

C’è la partita contro il Cagliari all’orizzonte e la Juventus si è ritrovata questa mattina al JTC per proseguire la marcia di avvicinamento all’incontro. Durante la seduta odierna Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi hanno sostenuto un lavoro personalizzato, mentre il gruppo si è dedicato alla parte tecnica, con torello, possesso palla ed esercizi sui calci piazzati.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11. Al termine di un’iniziale messa in moto di carattere atletico, gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto alcune esercitazioni sulla trasmissione del pallone. In seguito prove tattiche per i biancocelesti in vista del match con la SPAL.

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lazio ha comunicato poi che Milan Badelj ha riportato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra. Non si tratta di alcuna lesione di rilievo, il calciatore ha già iniziato a seguire una terapia specifica, un protocollo personalizzato. Verrà monitorato quotidianamente, sicuramente i tempi di recupero non saranno lunghissimi.

MILAN

NAPOLI

Allenamento mattutino per il Napoli che si prepara alla partita di domani contro l'Empoli. Questi i convocati di Ancelotti per la sfida del San Paolo:

Portieri - Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE