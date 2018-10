Serie A, live dai campi - Chievo, differenziato in tre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO

Questo il programma svolto dai gialloblù oggi a Veronello:

- Esercizi di mobilità

- Esercizi a secco con il pallone

- Riscaldamento tecnico

- Possessi palla

- Partita

Chi è sceso in campo contro il Torino ha svolto un lavoro rigenerante.

I giocatori Nenad Tomovic, Emanuele Giaccherini e Filip Djordjevic hanno svolto un allenamento differenziato.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

Sorrisi e volti distesi al “Signorini” di Pegli dove il Genoa ha ripreso gli allenamenti. La vittoria di Frosinone è ormai alle spalle e la truppa rossoblu ha iniziato la preparazione in vista del lunch match di domenica prossima a Marassi contro il Parma. Davanti ad una buona cornice di tifosi che si sono goduti un bel sole sulle gradinate, mister Ballardini ha diviso il gruppo in due parti. Dopo un iniziale riscaldamento collettivo, chi ha giocato allo “Stirpe” ha svolto una seduta di scarico sul campo mentre il resto della squadra ha svolto esercizi basati sul possesso palla e una partitella finale. A segno tutti gli attaccanti con Medeiros e Lapadula per i gialli e Favilli e Dalmonte, insieme alla rete di Bessa, per i rossi. Assente Biraschi, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, mentre Rolon ha svolto corsa intorno al campo. Personalizzato anche per Lisandro Lopez che continua nel suo iter riabilitativo. Regolarmente in campo naturalmente Piatek, vittima in giornata di una bufala clamorosa circolata sui social in cui si millantava una sua rottura del crociato.

INTER

Allenamento mattutino per i nerazzurri, alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven.

JUVENTUS

La Juventus ha diramato la formazione ufficiale contro lo Young Boys, con un 3-5-2: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.

Al termine di un’iniziale riscaldamento atletico, il gruppo è stato diviso in due per effettuare delle esercitazioni di carattere tecnico. Successivamente, i ragazzi di Inzaghi hanno svolto dei torelli con l’ausilio di sponde prima di concludere la seduta con delle prove tattiche in vista del match di giovedì con l’Eintracht Francoforte. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura.

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

Finalmente un giorno di pausa. Dopo il successo sulla SPAL, Marco Giampaolo ha concesso un martedì di assoluto riposo ai blucerchiati, che si ritroveranno al “Mugnaini” nella mattinata di mercoledì. Da preparare a Bogliasco c’è la trasferta di domenica a Bergamo in casa dell’Atalanta.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

La risonanza magnetica effettuata presso la Clinica Fornaca esclude lesioni muscolari alla coscia destra del calciatore Lorenzo De Silvestri. Il calciatore è uscito anzitempo, domenica a Verona, per una contrattura muscolare la cui evoluzione verrà monitorata nei prossimi giorni.

UDINESE