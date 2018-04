Serie A, live dai campi - Chievo, Giaccherini out per il Torino

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

CHIEVO

16.38 - Prosegue la preparazione dei gialloblù a Veronello in vista della partita contro il Torino, che si giocherà sabato 14 aprile alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi. Attivazione con movimenti per l'occupazione degli spazi, sviluppi sulla fase offensiva e difensiva, per finire con partita sui 70 metri quanto fatto dai gialloblù quest'oggi.

IN OTTICA TORINO - Le condizioni di Pawel Jaroszynski rimangono da valutare giorno per giorno, in vista della gara ai granata non ci sono certezze. Chi sarà sicuramente out è Emanuele Giaccherini, squalificato.

MILAN

16.52 - In attesa del report ufficiale, riportiamo che Nikola Kalinic e Suso hanno svolto oggi un lavoro personalizzato a Milanello. Nessun problema fisico per i due che hanno lasciato il centro sportivo rossonero nel primo pomeriggio.

IN OTTICA NAPOLI - Da valutare le condizioni dei sopracitati Nikola Kalinic e Suso, ma l'emergenza totale è in difesa, dove mancherà Leonardo Bonucci, per squalifica, ma anche Alessio Romagnoli, per infortunio (nuova valutazione previsto tra dieci giorni). Oltre ovviamente al lungodegente Andrea Conti.

