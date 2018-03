Serie A, live dai campi - Conti ancora ko, nel pomeriggio esami per Hysaj

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

13.30 - Oggi la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina al centro tecnico Niccolò Galli con esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Riccardo Orsolini si è allenato con il gruppo, terapie per Emil Krafth.

CAGLIARI

CHIEVO

11.00 - Allenamento mattutino alle ore 11.00 a porte chiuse, poi sessione pomeridiana alle ore 14.30 a porte chiuse.

CROTONE

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

13.15 - Brutte notizie per la squadra rossonera da Milanello: secondo quanto riferisce Premium Sport, durante l’allenamento di questa mattina si è infortunato di nuovo Andrea Conti, stato accompagnato subito in infermeria. Nelle prossime ore, verranno valutate le sue condizioni per capire l’entità del problema. Nel pomeriggio arriverà anche il comunicato da parte del club.

13.40 - Secondo Sky il difensore Alessio Romagnoli, che ha saltato l'ultima partita contro il Chievo per un problema fisico, è tornato oggi ad allenarsi con il resto gruppo rossonero sui campi di Milanello. Il difensore ex Roma è quindi recuperato in vista della Juventus.

NAPOLI

13.00 - La squadra azzurra riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà sabato 31 marzo con Sassuolo-Napoli, trentesima giornata di serie A.

13.50 - L'infortunio rimediato ieri sera da Hysaj tiene banco in casa azzurra. Il Mattino, nella sua edizione online, fa sapere che solo gli esami strumentali in programma nel tardo pomeriggio a Castel Volturno potranno svelare con esattezza l'entità del problema al ginocchio destro, accusato dall'esterno in occasione dell'amichevole di ieri sera tra Albania e Norvegia. Dagli ambienti della selezione albanese, però, filtra l'impressione che non si tratti di un infortunio grave per il terzino ex Empoli.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE