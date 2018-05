Serie A, live dai campi - Crotone, Budimir e Benali i soliti assenti

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

IN OTTICA CAGLIARI

BENEVENTO

IN OTTICA CHIEVO VERONA

BOLOGNA

15.11 - Allenamento a Casteldebole concluso per il Bologna: dopo una serie di esercitazioni sul possesso palla, la squadra ha svolto partitelle a tema a campo intero e prove di conclusioni a rete. Rodrigo Palacio ha seguito un programma personalizzato, lavoro differenziato per Giancarlo Gonzalez e Federico Di Francesco. Mattia Destro ha svolto terapie per una contusione al ginocchio sinistro, anche Erick Pulgar ha svolto terapie a causa di una contrattura al quadricipite destro. Gli esami cui è stato sottoposto Ibrahima Mbaye hanno evidenziato una contrattura del semitendinoso destro.

IN OTTICA UDINESE - Per la sfida finale di campionato in forte dubbio Federico Di Francesco, ma anche Giancarlo Gonzalez, Rodrigo Palacio, Mattia Destro ed Erick Pulgar. Campionato concluso per Ibrahima Mbaye.

CAGLIARI

IN OTTICA ATALANTA

CHIEVO VERONA

IN OTTICA BENEVENTO -

CROTONE

16.11 - I pitagorici si sono ritrovati al centro sportivo per la consueta colazione di gruppo e, a seguire, hanno sostenuto la sessione di lavoro sul terreno di gioco dell’Antico Borgo: possessi palla, lavoro tattico, conclusioni in porta e una serie di partitine con le sponde nel menu odierno.

IN OTTICA NAPOLI - Gli assenti sono sempre i soliti: Ante Budimir e Ahmad Benali. Per ambedue, il campionato si è già concluso.

FIORENTINA

IN OTTICA MILAN -

GENOA

IN OTTICA TORINO

HELLAS VERONA

IN OTTICA JUVENTUS -

INTER

14.05 - Roberto Gagliardini è tornato ad allenarsi insieme al gruppo quest'oggi alla Pinetina: lo riferisce Premium Sport. Il centrocampista, infortunatosi nel corso del match contro il Cagliari, è pertanto perfettamente recuperato e si candida a un posto da titolare in Lazio-Inter. Ottima notizia dunque per Spalletti, che avrà un altro giocatore utile a rimpolpare il centrocampo.

IN OTTICA LAZIO - Col rientro di Roberto Gagliardini e il recupero di Miranda, l'infermeria in casa nerazzurra è completamente vuota.

JUVENTUS

IN OTTICA HELLAS VERONA -

LAZIO

14.45 - LaLazioSiamoNoi.it fa il punto sulla situazione infortunati e non in casa biancoceleste: a Formello occhi su diversi elementi in dubbio per la sfida all'Inter. Jordan Lukaku svolge esercitazioni tecniche con il pallone, è il più vicino al rientro, poi ci sono Immobile e Parolo, che allungano sulla fascia e quindi anche verso il recupero: per Ciro è il secondo giorno di fila in campo, ha sicuramente più chance del centrocampista, che comunque non molla e cerca di sovvertire le previsioni pessimistiche. Per Luis Alberto, rientrato ieri sera a Roma dal viaggio a Siviglia, le possibilità sono vicine allo zero. Lucas Leiva e Marusic sono invece pienamente a disposizione.

IN OTTICA INTER - Detto di Luis Alberto, le condizioni di Marco Parolo e Ciro Immobile sembrano dare speranza, in particolare quelle dell'attaccante, pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco. Ok anche Jordan Lukaku e Lucas Leiva.

MILAN

16.19 - La prima fase dell'unica sessione di giornata in programma, agli ordini di Mister Gattuso, è stata dedicata alla parte atletica attraverso corsa, ostacoli e stretching. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: uno impegnato sulla tattica; l'altro, invece, per gli attaccanti, sulla forza e specifico per il ruolo.

IN OTTICA FIORENTINA - Riccardo Montolivo e Fabio Borini hanno concluso il loro campionato, poiché squalificati, mentre Andrea Conti è out per il lungo infortunio. A rischio anche Cristian Zapata, per un risentimento muscolare.

NAPOLI

IN OTTICA CROTONE -

ROMA

IN OTTICA SASSUOLO -

SAMPDORIA

13.58 - Sampdoria al lavoro sul campo 1 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Riscaldamento, attivazione tecnica, esercitazione tattica e partitelle a tema: questo il menù odierno. Individuali con terapie e specifico sul campo per Edgar Barreto, Fabio Quagliarella, Jacopo Sala (affaticamento al flessore della gamba sinistra) e Duván Zapata. Per Emiliano Viviano terapie e fisioterapia. Intanto, Nicola Murru è rientrato in gruppo e – per il secondo giorno di fila – ha faticato con i compagni. La seduta di oggi è stata seguita da oltre trenta tra professori e allievi del Corso di Scienze Motorie dell’Universita di Genova, che poi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle metodologie applicate al calcio con lo staff di Marco Giampaolo. Domani, giovedì, la squadra si ritroverà ancora una volta per un allenamento mattutino in ottica SPAL.

IN OTTICA SPAL - Per l'ultima di campionato rimane certa l'assenza di Nicola Murru, mentre in dubbio ci sono i malandati Edgar Barreto, Fabio Quagliarella, Jacopo Sala, Duván Zapata ed Emiliano Viviano.

SASSUOLO

IN OTTICA ROMA

SPAL

IN OTTICA SAMPDORIA -

TORINO

IN OTTICA GENOA -

UDINESE