Serie A, live dai campi - Crotone, si ferma Barberis. Inter, Vecino in gruppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

17.04 - Allenamento pomeridiano per i nerazzurri che sabato, con inizio alle 20,45, affronteranno l'Inter di Spalletti allo stadio di Bergamo. La seduta di oggi è iniziata con una sessione di esercizi nella palestra della sede nerazzurra. Gomez e compagni si sono poi trasferiti sul campo principale per lavorare con la palla.

IN OTTICA INTER - Nella seduta odierna Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Allenamento differenziato anche per Cornelius e Palomino.

BENEVENTO

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

CROTONE

15.39 - Il Crotone si prepara a giocare l’anticipo di sabato al Marassi contro il Genoa (ore 18). Questa mattina gli squali sono scesi in campo al centro sportivo lavorando sui piazzati e sugli aspetti tattici della partita, provando i movimenti offensivi e difensivi da replicare contro i liguri. Martella si è allenato regolarmente col gruppo, mentre Barberis ha interrotto l’allenamento a causa di una botta alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate domani. Nalini prosegue col programma di recupero personalizzato. Per domani è in programma una seduta mattutina all’Antico Borgo mentre alle ore 13 mister Zenga incontrerà i giornalisti presso la sala stampa del centro sportivo per presentare la sfida contro il Genoa. Nel primo pomeriggio invece la squadra raggiungerà Genova con volo charter da Crotone.

IN OTTICA GENOA - Come detto dovrà essere valutato Andrea Barberis, in dubbio per la gara contro i liguri. Campionato finito per Ahmad Benali, rientro ancora lontano per Ante Budimir, mentre Andrea Nalini prosegue nel percorso di recupero.

FIORENTINA

15.58 - La Fiorentina di Stefano Pioli si è allenata questa mattina all'interno del centro sportivo Davide Astori in vista della sfida contro la SPAL di domenica alle 12.30. Ad assistere alla seduta anche il presidente Mario Cognigni e Pantaleo Corvino.

IN OTTICA SPAL - Torna Federico Chiesa dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Milan Badelj che dovrà restare ai box almeno per altre due settimane.

GENOA

HELLAS VERONA

15.30 - Prosegue il ritiro per i gialloblù, che questa mattina sono scesi in campo allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera agli ordini di mister Fabio Pecchia. La squadra, dopo il riscaldamento, ha svolto una lunga serie di esercitazioni tattiche e una partitella a tema: le seduta si è conclusa con esercitazioni su palla inattiva.

IN OTTICA BOLOGNA - Moise Kean, Simone Calvano e Dejan Boldor non saranno a disposizione di Pecchia per la gara contro il Bologna.

INTER

16.04 - Matias Vecino in gruppo, Antonio Candreva a parte: queste le ultime notizie che filtrano dalla seduta mattutina tenutasi ad Appiano Gentile. Il centrocampista uruguaiano, quindi, può essere considerato recuperato al cento per cento, mentre sono da monitorare le condizioni dell'esterno d'attacco che, se non dovesse smaltire il problema alla caviglia in tempo per la rifinitura di domani, verrebbe sostituito da Yann Karamoh o Eder nella gara di Bergamo con l'Atalanta.

IN OTTICA ATALANTA - Da valutare le condizioni di Antonio Candreva che resterà in dubbio fino a poche ore dall'inizio del match. Matias Vecino è invece recuperato. Out Marcelo Brozovic per squalifica.

JUVENTUS

IN OTTICA SAMPDORIA - Rispetto alla sfida di ieri contro il Real Madrid al Bernabeu rientrerà dal 1' Paulo Dybala. Andrea Barzagli non sarà invece a disposizione di Allegri.

LAZIO

16.07 - Lazio in campo questa sera contro il Salisburgo, con Simone Inzaghi che ha diramato questa mattina la lista dei convocati:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

IN OTTICA ROMA - Wallace non è stato convocato per la sfida di stasera in Europa League, mentre per il resto dovremo attendere la partita di questa sera per capire le condizioni dei vari calciatori.

MILAN

NAPOLI

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE