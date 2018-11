Serie A, live dai campi - Cure per Bernardeschi. Milinkovic, nulla di grave

© foto di Federico Gaetano

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Squadra al lavoro al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una lunga seduta di lavoro sul campo principale della sede nerazzurra.

Per completare numericamente il gruppo di lavoro, considerando che l'Atalanta ha ben 13 calciatori convocati nelle rispettive nazionali, all'allenamento hanno preso parte anche alcuni ragazzi del settore giovanile. Masiello, che nelle scorse settimane aveva lavorato a parte, si è allenato anche oggi col resto del gruppo, mentre Palomino, Reca, Tumminello e Varnier hanno proseguito con i programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento alle 15.

BOLOGNA

Nella giornata di oggi la squadra ha svolto una seduta in palestra al mattino e una serie di esercitazioni tecniche al pomeriggio, più una partitella a ranghi misti insieme ad alcuni ragazzi della Primavera di Troise. Assenti i Nazionali, allenamento differenziato per Federico Mattiello e per Sebastien De Maio, il quale durante la sosta seguirà un programma di lavoro personalizzato.

CAGLIARI

I rossoblù hanno disputato una partitella di allenamento contro la Primavera ad Assemini. 5-1 il risultato a favore della prima squadra. Assenti i nazionali; Farias, Klavan e Faragò hanno svolto un lavoro differenziato.

CHIEVOVERONA Giallobù al lavoro con mister DiCarlo e il suo staff. Questo il programma svolto:

- Pre riscaldamento in palestra

- Attivazione tecnica

- Lavori sul possesso palla

- Lavori tattici a reparti

- Partita finale

EMPOLI

Prosegue il lavoro in casa Empoli agli ordini di Giuseppe Iachini. Oggi la squadra toscana ha svolto una doppia seduta.

Azzurri al lavoro al Sussidiario questo pomeriggio; domani mattina (con inizio alle ore 10) nuova seduta di allenamento pic.twitter.com/H9KDkBGIAL — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 15 novembre 2018

FIORENTINA

FROSINONE

Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per i giallazzurri che questa mattina hanno lavorato alla Città dello Sport. Ardaiz e Molinaro continuano con il lavoro differenziato, terapie per Ciano e Hallfredsson, assenti i nazionali Krajnc, Pinamonti e Campbell. La squadra di mister Longo si ritroverà domani alle 11 a Ferentino per una nuova seduta di allenamento.

GENOA

Prosegue la preparazione nella settimana della sosta. Al ‘Gambino’ di Arenzano la squadra ha svolto un’altra seduta mattutina, senza nove nazionali e con sette della Primavera: Bianchi, Ceihas, Karic, Masini, Micovschi, Montaldo, Raccichini. Corse, ripetute, addestramenti e partitelle hanno confezionato il programma in una bella giornata di sole. Lo staff tecnico si è riunito mle pomeriggio per estendere il piano di lavoro ai prossimi appuntamenti, alla luce delle ultime valutazioni. Non c’è alcuna novità particolare da segnalare a livello di infermeria. Venerdì altra sessione mattutina a porte aperte (ore 11).

INTER

JUVENTUS

Decisamente ridotto viste le assenze dei tanti giocatori impegnati con le varie Nazionali il gruppo della Juventus alla ripresa degli allenamenti. Durante la seduta questo pomeriggio al JTC sono scesi in campo, oltre ai portieri Perin e Pinsoglio, cinque giocatori di movimento, Barzagli, Cuadrado, Khedira, Ronaldo e Spinazzola, per affrontare una serie di ripetute ed esercizi di tecnica.

Al Training Center era presente anche Federico Bernardeschi, che si sta sottoponendo alle cure per il problema muscolare accusato in Nazionale e che verrà ricontrollato prossima settimana. Al momento è in dubbio la sua presenza contro la Spal. Domani rientrerà alla base anche Mario Mandzukic, ospite questa sera alla partita di Nations League tra Croazia e Spagna.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che quest’oggi si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un riscaldamento in palestra, il gruppo è stato diviso in due per svolgere dei torelli ed alcuni esercizi incentrati sulla mobilità. La seduta si è conclusa con una serie di partitelle 4vs4 e con la consueta sfida a campo ridotto.

È rientrato alla base Milinkovic, stoppato da un affaticamento ai flessori. Non dovrebbe essere in dubbio per il Milan. La speranza è che possa riaggregarsi all'inizio della prossima settimana. Ai box anche Caicedo: anche per lui le preoccupazioni sono state smorzate dagli accertamenti strumentali. Ha scongiurato la lesione, sta continuare a lavorare in modo differenziato in palestra e piscina. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

MILAN

Secondo allenamento a Milanello nella settimana di sosta del campionato, senza i 12 Nazionali ma con diversi giovani del Milan Primavera aggregati. Dopo la ripresa di mercoledì pomeriggio, giovedì la squadra ha svolto un'altra singola sessione ma stavolta alla mattina.

L'allenamento è iniziato alle 11.00 (campo 5). Terminata la sessione di torelli come riscaldamento, i rossoneri sono stati impegnati in alcune esecitazioni specifiche sul possesso palla, effettutate a grande intensità. Poi il gruppo si è spostato nella gabbia dove, sotto l'attenta supervisione di Mister Gattuso, ha giocato una serie di partitelle.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli. Di seguito torello e lavoro tecnico. Chiusura con una avvincente ed emozionante sfida di calcio tennis con tre squadre composte da portieri, difensori e attaccanti. Da un lato c'erano Ospina, Karnezis e Meret, dall'altro Albiol, Malcuit e Ghoulam e poi il terzetto formato da Verdi, Callejon e Younes. Dopo un duello serrato e colpi spettacolari, ad avere la meglio è stato il terzetto composto dai portieri che hanno vinto il torneo.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo.

Jacopo Dezi ha lavorato con i compagni. Matteo Scozzarella ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Alessio Da Cruz e Gianni Munari hanno svolto un allenamento personalizzato. Lavoro personalizzato anche per Antonio Di Gaudio a causa di un affaticamento muscolare. Antonino Barillà è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali.

ROMA

Vocegiallorossa.it riporta le ultime da Trigoria a seguito dell'allenamento odierno svolto in mattinata. La squadra di Eusebio Di Francesco è scesa sul campo C di Trigoria. La seduta si è caratterizzata da una prima parte in palestra e una seconda parte in campo, dove si è svolta una fase di attivazione e un lavoro sulla parte atletica. Nel finale la squadra si è dedicata ad alcune partite a tema. Presente anche la Primavera, che si è allenata con la prima squadra. Diego Perotti ha lavorato part-time in gruppo, alternando anche un lavoro individuale. Luca Pellegrini è in fase di miglioramento. Su De Rossi (oggi non s'è allenato) le valutazioni saranno fatte durante la prossima settimana. Pastore è ancora a Barcellona per un percorso terapeutico con i fattori di crescita. (Vocegiallorossa.it).

SAMPDORIA

Senza i nazionali e con i Primavera. Priva di nove elementi in giro per l’Europa (Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Dennis Praet e Ronaldo Vieira) e con sette giovani (Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Masimiliano Doda, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Daouda Peeters e Matteo Raspa), la Sampdoria continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione nella settimana di sosta della Serie A.

Test. Alle esercitazioni tecnico-atletiche pomeridiane finalizzate gli sviluppi tattici del gioco hanno preso parte anche Vasco Regini e Gabriele Rolando, ancora alle prese con test in gruppo. Terapie e fisioterapia per Edgar Barreto. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una doppia seduta.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione incentrata sul lavoro tecnico-tattico cui hanno preso parte tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione dei calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali.

Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana.

UDINESE

Doppio appuntamento sui campi del Bruseschi oggi per i bianconeri non impegnati nelle rispettive Nazionali. A loro sono stati aggregati ben 8 giocatori della formazione Primavera.

La squadra in mattinata, dopo una prima fase di attivazione in palestra durata mezz'ora, ha svolto dei circuiti senza palla per ottimizzare la fase aerobica per poi concentrarsi su lavori con la palla di uno contro uno. A chiudere la seduta mattutina, una partita su campo ridotto con l'obbligo di effettuare solo un tocco di palla.

Bianconeri di nuovo al lavoro alle 16:30 per l'attivazione muscolare e tecnica. La parte centrale dell'allenamento è stata però composta da esercizi di tattica per la fase offensiva e difensiva, dividendosi in due gruppi. Si è poi proseguito, sempre lavorando sulla tattica, con esercizi collettivi e situazionali finalizzati poi ad una partita conclusiva in cui sono stati coinvolti tutti i giocatori.