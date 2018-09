Serie A, live dai campi - Cutrone a parte. I convocati dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista del turno infrasettimanale di campionato, il sesto previsto in calendario. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.00 - Dopo il pareggio di ieri sera a Milano, i nerazzurri questa mattina hanno già ripreso ad allenarsi in vista del turno infrasettimanale contro il Torino, in programma mercoledì, con inizio alle 21, allo stadio di Bergamo. Mister Gian Piero Gasperini ha diversificato i carichi di lavoro in base al minutaggio di ieri. Allenamento di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri.

IN OTTICA TORINO - Ieri hanno cambiato la sfida di San Siro, mercoledì potrebbero essere schierati dal 1'. Zapata e Rigoni dovrebbero guidare l'attacco degli orobici insieme a Gomez: Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.

BOLOGNA

15.35 - Di buon mattino il Bologna ha ripreso i lavori a Casteldebole a due giorni dal turno infrasettimanale di Torino: seduta defaticante per i titolari di ieri con la Roma, partitella a metà campo per gli altri. Allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.

IN OTTICA JUVENTUS - Filippo Inzaghi potrebbe confermare gran parte della squadra che ha ottenuto la prima vittoria in campionato: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Krejci; Orji, Santander.

CAGLIARI

18.37 - Due giorni a Cagliari-Sampdoria, match della 6ª giornata di campionato che si giocherà alla Sardegna Arena mercoledì sera alle ore 21. I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello. Dopo la fase di attivazione svolta in palestra, la squadra è scesa in campo iniziando la seduta con una serie di esercitazioni tecniche a gruppi di quattro. Agli ordini di mister Rolando Maran e del suo staff, l’allenamento è proseguito con un lavoro specifico sugli sviluppi offensivi. A seguire calci piazzati a favore, in chiusura sessione di tiri in porta. Leonardo Pavoletti si è allenato parzialmente con il gruppo. A seguito della lombalgia acuta che lo ha costretto a saltare il match di sabato scorso, nella mattinata di oggi l’attaccante si è sottoposto ad accertamenti presso il Reparto di Radiologia dell’Ospedale Marino di Cagliari, condotti dal Responsabile Luigi Pilleri. Gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione. Lavoro personalizzato per Ceppitelli e Rafael.

IN OTTICA SAMPDORIA - Nessuna lesione per Pavoletti, ma Maran potrebbe non rischiare l'attaccante. Questo il probabile 11 titolare: Cragno; Faragò, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

CHIEVO VERONA

18.15 - Lunedì mattina di lavoro per i gialloblù che torneranno di nuovo in campo mercoledì 26 settembre, nel primo turno infrasettimanale della Serie A TIM: allo stadio Luigi Ferraris sarà sfida al Genoa. Mentre chi è sceso in campo ieri contro l’Udinese ha svolto una seduta defaticante, con esercizi di mobilizzazione e rigeneranti, questo il programma svolto dal resto della squadra:

Riscaldamento

Esercizi di rapidità

Esercizi tecnici su figura

Possesso palla

Partita a tema

L’attaccante Filip Djordjevic è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato con la squadra, mentre Bostjan Cesar ha svolto un allenamento differenziato. Il difensore Mattia Bani, uscito al 22’ del secondo tempo di ChievoVerona – Udinese, ha svolto nella giornata odierna gli accertamenti del caso che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare.

IN OTTICA GENOA - Bani in dubbio, al suo posto è pronto Rossettini ma potrebbe scalare Barba nella posizione di difensore centrale: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

EMPOLI

14.15 - Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di Empoli-Milan di giovedì sera.

Azzurri di nuovo in campo stamani al Sussidiario: la squadra tornerà al lavoro domani pomeriggio in vista di #EmpoliMilan di giovedì sera pic.twitter.com/N2qJzqtMyh — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 24 settembre 2018

IN OTTICA MILAN - Lo squalificato Zajc sarà rimpiazzato da Bennacer, con lo spostamento di Krunic sulla trequarti. L'alternativa è Traoré. Questo il probabile 11: Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Capezzi, Acquah; Krunic; La Gumina, Caputo.

FIORENTINA

15.45 - Giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli, che a proposito della sfida con l'Inter ha dichiarato: ""Mi preoccupa la forza della squadra e la mentalità. Oltre tutto questo dobbiamo pensare anche alla determinazione che i nostri avversari hanno trovato vincendo le ultime due partite in extremis. Vogliamo giocarcela, non guardiamo la classifica adesso e andremo a San Siro per mettere in campo le nostre idee. Servirà continuità per tutti i 95 minuti".

16.40 - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha diramato l'elenco dei 24 convocati per la sfida contro l'Inter. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Lafont, Dragowski, Ghidotti

DIFENSORI: Biraghi, Ceccherini, Diks, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella

CENTROCAMPISTI: Benassi, Dabo, Edmilson Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout

ATTACCANTI: Chiesa, Eysseric, Mirallas, Pjaca, Simeone, Thereau, Vlahovic.

IN OTTICA INTER - Stefano Pioli dovrebbe confermare i protagonisti della convincente vittoria contro la SPAL: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

FROSINONE

19.30 - Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che mercoledì sera saranno impegnati in trasferta contro la Roma. Chi ha preso parte alla sfida contro la Juventus ha svolto una seduta di scarico, possessi palla e partitella finale per il resto del gruppo. Differenziato per Ardaiz, terapie per Maiello. Il centrocampista, costretto ad abbandonare in anticipo il campo contro i bianconeri, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni ma hanno evidenziato la presenza di un edema sul soleo della gamba sinistra, resterà a riposo per 7/10 giorni per poi essere nuovamente valutato dallo staff medico.

IN OTTICA ROMA - Out Maiello, al suo posto dovrebbe giocare Crisetig. Questo il probabile 11 di Longo: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Campbell.

GENOA

14.03 - A Pegli mister Ballardini ha radunato la squadra in mattinata. I giocatori scesi in campo con la Lazio hanno svolto lavoro di recupero tra campo, palestra e massaggi. Per gli altri una seduta articolata in diverse fasi, con una razione atletica particolarmente abbondante. All’allenamento hanno preso parte cinque giovani: Adamoli, Dumbravanu, Gasco, Micovschi, Zvekanov. Presenti al ‘Signorini’ il direttore sportivo Mario Donatelli e il ds della Primavera Carlo Taldo.

IN OTTICA CHIEVO - L'unica novità rispetto al match dell'Olimpico dovrebbe esserci sulla corsia destra, dove Lazovic è pronto a rilevare Gunter. In rampa di lancio anche Sandro, rientrato contro la Lazio: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Kouamé, Piatek.

INTER

18.40 - In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato dell'avversario di domani: "La Fiorentina è allenata da un tecnico bravo che conosco bene e mi garba anche come persona. Allena una squadra moderna e che sta bene. Pioli ha trovato una unità con il suo ambiente. Se mi chiedete cosa toglierei alla Viola risponderei Firenze. Sono persone senza peli sulla lingua, contenti e partecipi del momento della squadra. Hanno un calciatore come Chiesa che spacca le tattiche della partita con l'uno contro uno in maniera forte. Ma anche noi siamo forti. I nostri tifosi si faranno ancora sentire".

18.50 - Allenamento della vigilia al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. In vista del match di domani sera alle 21 contro la Fiorentina, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno effettuato esercizi di riscaldamento seguiti da una serie di torelli ad alta intensità.

19.17 - Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni.

DIFENSORI: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'ambrosio, Skriniar.

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Brozovic, Borja Valero.

ATTACCANTI: Icardi, Lautaro Martinez, Keità, Politano, Perisic, Candreva.

IN OTTICA FIORENTINA - Un paio di cambi possibili nella naturale rotazione prevista da Spalletti: Handanovic; D'ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

JUVENTUS

15.30 - Il calendario di questa fase di stagione è serratissimo, e ancora una volta il day after della trasferta di Frosinone è anche l’antivigilia di Juve-Bologna, infrasettimanale di campionato, mercoledì sera all’Allianz Stadium. Bianconeri al lavoro quindi in tarda mattinata, dopo il rientro notturno da Frosinone: scarico in palestra, come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo per gli altri.

IN OTTICA BOLOGNA - Questi i probabili 11 di Allegri per il Bologna. In porta potrebbe esordire Mattia Perin: Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

LAZIO

16.05 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. Iniziale riscaldamento atletico per l’intero gruppo che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulle conclusioni in porta. In seguito i biancocelesti che sono scesi in campo dal primo minuto in Lazio-Genoa sono stati alle prese con un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha concluso la seduta odierna con un’ampia fase tecnica e con la consueta partitella a campo ridotto

IN OTTICA UDINESE - Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in vista del derby di sabato. Luis Alberto dovrebbe rientrare dal 1': Strakosha; Caceres, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN

15.00 Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello, suddiviso in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra. I giocatori che non sono partiti titolari ieri, invece, hanno sostenuto una seduta sul campo rialzato. Come riferisce Milan TV, dopo la consueta fase di riscaldamento, c'è stato un lavoro di mobilità articolare e poi sul possesso palla, mirato a giocare su tutta l'ampiezza del campo. Infine, partitelle a tema. Luigi Di Biagio, allenatore dell'Under 21 italiana, è stato ospite nel centro sportivo rossonero nel corso della mattinata.

IN OTTICA EMPOLI - Per quanto riguarda i singoli, Patrick Cutrone non si è allenato in gruppo oggi. Gattuso dovrebbe confermare i titolari scesi in campo contro l'Atalanta: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

NAPOLI

14.00 - Dopo il successo di Torino, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti questa mattina a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Parma per il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A in programma mercoledì al San Paolo. Coloro che hanno giocato dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. Chiusura con partitina 5 contro 5.

IN OTTICA PARMA - Carlo Ancelotti non dovrebbe operare un grande turnover nonostante la sfida di sabato contro la Juventus: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

PARMA

17.30 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento tecnico seguiti da un’esercitazione tecnica e da un lavoro sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo.

IN OTTICA NAPOLI - Jonathan Biabiany, Jacopo Dezi, Alberto Grassi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Questo il probabile 11: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho.

ROMA

14.30 - Dopo aver trascorso la notte in ritiro nel centro sportivo di Trigoria, la Roma è tornata ad allenarsi per cominciare a preparare l'impegno casalingo di mercoledì sera col Frosinone. Presente in campo anche Dzeko che ieri dopo il ko di Bologna aveva raggiunto Milano (col permesso della società) per un evento legato a uno sponsor. Il bosniaco è rientrato nella Capitale in mattinata e ha svolto un lavoro di recupero assieme agli altri compagni impiegati da Di Francesco al Dall'Ara. Il resto della squadra si è allenata regolarmente sotto gli occhi del ds Monchi, annunciato all'evento 'World Football Summit' in corso a Madrid (dove fra gli altri ha parlato il presidente della Juventus, Agnelli) ma rimasto a Trigoria in questo momento critico per i giallorossi. (fonte: ANSA)

IN OTTICA FROSINONE - Di Francesco vuole ritrovare vittoria e certezze. In campo scenderà il miglior 11: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy.

SAMPDORIA

18.35 - Prosegue senza sosta la preparazione della Sampdoria alla trasferta di Cagliari, gara in programma mercoledì sera e valida per la 6.a giornata della Serie A TIM 2018/19. Sul campo 2 del “Mugnaini” la squadra – alla quale si sono aggiunti anche i Primavera Mohamed Bahlouli, Ognjen Stijepovic e Jamie Yayi Mpie – è stata suddivisa in due gruppi da Marco Giampaolo in base alle fatiche dei singoli calciatori nelle ultime ravvicinate partite. Dawid Kownacki ha svolto la seduta con i blucerchiati che hanno effettuato esercitazioni atletiche con e senza palla. Per gli altri calciatori, dopo la messa in azione, lavoro tattico. Individuali di recupero a differente velocità per Gianluca Caprari, Vasco Regini e Riccardo Saponara che hanno lavorato in piscina, in palestra e sul campo.

IN OTTICA CAGLIARI - Caprari e Saponara non dovrebbero recuperare, quindi spazio ancora a Ramirez e Defrel con Quagliarella: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

SASSUOLO

18.06 - Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio sul campo di Ca' Marta: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan e Federico Peluso.

IN OTTICA SPAL - Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan e Federico Peluso. Questo il probabile 11 titolare, anche se non sono esclusi cambi in vista del Milan: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

SPAL

18.20 - Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento settimanale in vista della gara contro il Sassuolo in programma giovedì 27 settembre alle ore 19:00 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Tutto il gruppo è stato impegnato con esercitazioni tecnico-tattiche ad eccezione di Federico Viviani che prosegue con un programma di recupero personalizzato.

IN OTTICA SASSUOLO - Fiducia ai titolari nonostante la sconfitta di Firenze. Questo il probabile 11: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

TORINO

14.15 - Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione tecnico-tattica, a video e sul campo, in vista della trasferta di dopodomani a Bergamo contro l’Atalanta.

IN OTTICA ATALANTA - Terapie e lavoro differenziato per Falque, mentre De Silvestri ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni. Domani pomeriggio sessione di rifinitura allo stadio Olimpico Grande Torino e poi partenza per il ritiro prepartita. Questo il probabile 11: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Soriano, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

UDINESE

14.55 - I friulani, archiviata la convincente vittoria contro il Chievo, questa mattina sono tornati in campo per la ripresa. L’undici iniziale ha svolto il consueto lavoro di scarico in palestra. I subentrati e i ragazzi che sono rimasti in panchina rappresentati da Vizeu, Barak, D’Alessandro, Lasagna, Coulibaly, Mallè, Machis, Wague, Ter Avest, Balic, Opoku, Pontisso si sono allenati sui campi del Bruseschi. Lo staff agli ordini di mister Velazquez ha impostato l’allenamento in due fasi. La prima caratterizzata da una serie di accelerazioni e andature mentre nella seconda largo spazio al pallone: lanci, stop, passaggi con il compagno e conclusioni in porta. La sessione è stata conclusa da una partitella a campo ridotto 6 contro 6 con la variante di un giocatore jolly a rotazione.