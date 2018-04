Serie A, live dai campi - De Sciglio out. Toro, risentimento per Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

17.04 - Allenamento pomeridiano per i nerazzurri che sabato, con inizio alle 20,45, affronteranno l'Inter di Spalletti allo stadio di Bergamo. La seduta di oggi è iniziata con una sessione di esercizi nella palestra della sede nerazzurra. Gomez e compagni si sono poi trasferiti sul campo principale per lavorare con la palla.

IN OTTICA INTER - Nella seduta odierna Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Allenamento differenziato anche per Cornelius e Palomino.

BOLOGNA La preparazione della squadra per la sfida contro il Verona è continuata oggi con una seduta di allenamento tecnico-tattica al pomeriggio. Godfred Donsah ha svolto terapie, lavoro differenziato per Giancarlo Gonzalez.

IN OTTICA HELLAS VERONA - Oltre ai due sopracitati, che non si sono allenati con il resto del gruppo bisogna registrare anche un altro ko in vista della gara contro gli scaligeri. Vasilis Torosidis, che ieri aveva accusato un risentimento, oggi si è sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

17.22 - Si sono allenati questa mattina a Veronello i gialloblù in vista dell’anticipo di sabato alle 18.00 contro il Torino al Bentegodi. Rolando Maran, insieme al suo staff, ha fatto iniziare la seduta con un’attivazione su della tecnica a coppie proseguita con lavori di sviluppi in preparazione alla partita. L’allenamento si è concluso con una serie di esercitazioni su calci piazzati e al cross.

IN OTTICA TORINO - Out Emanuele Giaccherini per squalifica, restano da valutare le condizioni fisiche di Pawel Jaroszynski.

CROTONE

15.39 - Il Crotone si prepara a giocare l’anticipo di sabato al Marassi contro il Genoa (ore 18). Questa mattina gli squali sono scesi in campo al centro sportivo lavorando sui piazzati e sugli aspetti tattici della partita, provando i movimenti offensivi e difensivi da replicare contro i liguri. Martella si è allenato regolarmente col gruppo, mentre Barberis ha interrotto l’allenamento a causa di una botta alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate domani. Nalini prosegue col programma di recupero personalizzato. Per domani è in programma una seduta mattutina all’Antico Borgo mentre alle ore 13 mister Zenga incontrerà i giornalisti presso la sala stampa del centro sportivo per presentare la sfida contro il Genoa. Nel primo pomeriggio invece la squadra raggiungerà Genova con volo charter da Crotone.

IN OTTICA GENOA - Come detto dovrà essere valutato Andrea Barberis, in dubbio per la gara contro i liguri. Campionato finito per Ahmad Benali, rientro ancora lontano per Ante Budimir, mentre Andrea Nalini prosegue nel percorso di recupero.

FIORENTINA

15.58 - La Fiorentina di Stefano Pioli si è allenata questa mattina all'interno del centro sportivo Davide Astori in vista della sfida contro la SPAL di domenica alle 12.30. Ad assistere alla seduta anche il presidente Mario Cognigni e Pantaleo Corvino.

IN OTTICA SPAL - Torna Federico Chiesa dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Milan Badelj che dovrà restare ai box almeno per altre due settimane.

GENOA

17.26 - Genoa diviso in due gruppi per gli allenamenti di oggi. Una parte è rimasta al Centro Sportivo Signorini per lavorare sul terreno in erba, la restante parte si è recata al Campo Gambino dotato di sintetico, e sede degli allenamenti oltre che delle partite della Primavera (con il rientrato El Yamiq e i giovani Altare, Oprut, Sibilia e Zanimacchia).

IN OTTICA CROTONE - Oggi Nicolas Spolli si è allenato regolarmente, mentre Andrea Bertolacci ha ripeso a farlo seppure in maniera differenziata. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate nelle prossime ore.

HELLAS VERONA

15.30 - Prosegue il ritiro per i gialloblù, che questa mattina sono scesi in campo allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera agli ordini di mister Fabio Pecchia. La squadra, dopo il riscaldamento, ha svolto una lunga serie di esercitazioni tattiche e una partitella a tema: le seduta si è conclusa con esercitazioni su palla inattiva.

19.02 - Secondo allenamento della giornata per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida contro il Bologna di domenica. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, per poi disputare una partitella in famiglia.

IN OTTICA BOLOGNA - Moise Kean, Simone Calvano e Dejan Boldor non saranno a disposizione di Pecchia per la gara contro il Bologna.

INTER

16.04 - Matias Vecino in gruppo, Antonio Candreva a parte: queste le ultime notizie che filtrano dalla seduta mattutina tenutasi ad Appiano Gentile. Il centrocampista uruguaiano, quindi, può essere considerato recuperato al cento per cento, mentre sono da monitorare le condizioni dell'esterno d'attacco che, se non dovesse smaltire il problema alla caviglia in tempo per la rifinitura di domani, verrebbe sostituito da Yann Karamoh o Eder nella gara di Bergamo con l'Atalanta.

IN OTTICA ATALANTA - Da valutare le condizioni di Antonio Candreva che resterà in dubbio fino a poche ore dall'inizio del match. Matias Vecino è invece recuperato. Out Marcelo Brozovic per squalifica.

JUVENTUS

17.40 - Allenamento pomeridiano per i bianconeri di Allegri che sono tornati intorno alle 3 del mattino da Madrid, dopo la splendida gara contro il Real e l'amaro epilogo con il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo.

IN OTTICA SAMPDORIA - Rispetto alla sfida di ieri contro il Real Madrid al Bernabeu rientrerà dal 1' Paulo Dybala. Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi hanno svolto parte del lavoro con il gruppo, mentre Mattia De Sciglio non sarà a disposizione, per una sospetta lesione alla fascia plantare del piede sinistro.

LAZIO

16.07 - Lazio in campo questa sera contro il Salisburgo, con Simone Inzaghi che ha diramato questa mattina la lista dei convocati:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

IN OTTICA ROMA - Wallace non è stato convocato per la sfida di stasera in Europa League, mentre per il resto dovremo attendere la partita di questa sera per capire le condizioni dei vari calciatori.

MILAN

17.41 - L'allenamento di oggi, svolto sul campo rialzato di Milanello, ha visto particolare attenzione per quanto riguarda gli aspetti tattici in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva. Prima, però, c'è stata una fase di riscaldamento con lavoro a secco, quindi senza il pallone. In seguito, c'è stato un possesso palla con il gruppo diviso in 3 squadre, prima con le mani e poi con i piedi. Dopo questa fase di attivazione muscolare e riscaldamento tecnico, sono state svolte alcune esercitazioni di tipo tattico.

IN OTTICA NAPOLI - Restano in dubbio sia Nikola Kalinic che Suso, mentre non saranno a disposizione né Leonardo Bonucci, squalificato, né Alessio Romagnoli, out per infortunio.

NAPOLI

17.51 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di domenica a San Siro per la 32esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio, con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente partita a campo intero. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo.

IN OTTICA MILAN - Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Mario Rui, oltre che a Faouzi Ghoulam.

ROMA

15.45 - La Roma è tornata a lavorare questa mattina, alle ore 11.00, per continuare a preparare l'importantissimo derby di domenica prossima alle 20.45. Chi ha giocato in Champions ha svolto un lavoro atletico mentre tutti gli altri hanno disputato una partitella contro la Primavera. Rick Karsdorp e Diego Perotti hanno eseguito un lavoro individuale. Lavoro programmato individuale per Alessandro Florenzi e Kevin Strootman.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare le condizioni di Diego Perotti, in forte dubbio per il derby. Per il resto l'unico assente sarà Rick Karsdorp.

SAMPDORIA

17.56 - Continuano al “Mugnaini” di Bogliasco le esercitazioni tecnico-tattiche in vista della sfida in casa della Juventus, in programma domenica all'”Allianz Stadium” di Torino. Ai lavori pomeridiani sul campo 2 hanno preso parte anche i giovani Emanuel Ercolano e Alessandro Gabbani. Domani, venerdì, la Sampdoria tornerà all’opera in mattinata, a porte chiuse.

IN OTTICA JUVENTUS - Bartosz Bereszynski (squalificato per la gara contro la Juve) ha svolto oggi un allenamento personalizzato mentre Nicola Murru ha proseguito il proprio percorso fisioterapico riabilitativo. Restano da valutare Dennis Praet e Lucas Torreira.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

18.01 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia – per la prima parte del lavoro sotto gli occhi del Presidente Cairo – con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di sabato a Verona contro il Chievo. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani la sessione di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Verona.

IN OTTICA CHIEVO VERONA - Solo terapie oggi per Berenguer (contusione al ginocchio sinistro) e per Milinkovic-Savic (lesione muscolare ai flessori della coscia destra). Cure anche per Ljajic che ha avvertito un risentimento muscolare alla coscia destra. Seduta personalizzata per Niang per i postumi dell’affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra accusato alla vigilia del recupero contro il Crotone.

UDINESE

18.49 - Allenamento sotto la pioggia per l'Udinese che continua la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari. Massimo Oddo ha diviso i suoi giocatori in due gruppi, con gli attaccanti che hanno lavorato sulle conclusioni in porta e il resto della rosa ha svolto esercitazioni tattiche.