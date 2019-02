Serie A, live dai campi - Destro out 2-3 settimane. Fisioterapia per Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

Appena tornati da Roma, i rossoblù sono tornati sul campo per cominciare la preparazione in vista del match contro la Juventus. Lavoro defaticante in palestra per i titolari dell’Olimpico, seduta più intensa per gli altri, con Riccardo Orsolini che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, Lyanco e Giancarlo Gonzalez. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Mattiello hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo obliquo (una settimana di stop); nel caso di Mattia Destro si tratta di una lesione di primo grado del semimembranoso destro (due-tre settimane di stop).

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

Proseguono per Mauro Icardi le sedute fisioterapiche. Anche quest'oggi alla Pinetina, riporta 'Sky', l'ex capitano dell'Inter s'è sottoposto esclusivamente a fisioterapia per curare l'infiammazione al ginocchio destro. Scontata a questo punto la sua assenza giovedì sera contro il Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

JUVENTUS

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con il Siviglia che, domani alle 18:00, decreterà la squadra che accederà agli ottavi di finale della manifestazione continentale.

MILAN

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 19). La squadra, in avvio, ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente svolgimento di gioco e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a porte piccole.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE