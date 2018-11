Serie A, live dai campi - Differenziato per Albiol e Rui. Juve, i convocati

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

15.00 - Ecco l’elenco dei convocati di Mister Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Sampdoria:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Krejci, Mattiello, Nagy, Poli, Pulgar, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Palacio, Santander.

CAGLIARI

15.25 - Nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello per i rossoblù, in preparazione alla gara di domenica pomeriggio sul campo del Frosinone. Dopo l'attivazione tecnico-ludica, la squadra ha svolto esercitazioni sullo sviluppo della fase offensiva. Quindi la parte tecnica della seduta, che ha visto l'esecuzione di calci piazzati, cross e tiri in porta. Regolarmente in gruppo Leonardo Pavoletti, out Charalampos Lykogiannis. Domani mattina si replica con una nuova seduta. Alle 12.30 il mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare il match contro il Frosinone.

CHIEVO

18.30 - Penultimo allenamento della settimana per i gialloblù di mister Mimmo Di Carlo. Questo il programma svolto nella seduta mattutina:

- RIscaldamento

- Lavori di rapidità

- Esercitazioni tattiche

- Calci piazzati

Domani la squadra si ritroverà alle 11.00 a Veronello alle per la rifinitura tecnica, che si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

13.30 - Allenamento mattutino per la formazione di Iachini che, nel pomeriggio, partirà per Ferrara. Domani i toscani giocheranno sul campo della SPAL.

FIORENTINA

15.00 - Vigilia di Fiorentina-Juve. Al Centro Sportivo la rifinitura viola sotto lo sguardo del Patron Andrea Della Valle che resterà con la squadra fino al calcio d’inizio di domani sera alle 18. Presente anche il Presidente Mario Cognigni e la dirigenza viola con il DG Corvino e il Club Manager Giancarlo Antognoni.

FROSINONE

18.40 - Penultimo allenamento della settimana per i giallazzurri, che nel pomeriggio sono scesi in campo alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Agli ordini di mister Longo la squadra ha svolto situazioni tattiche e concluso con una partitella. Rientrati in gruppo Camillo Ciano e Marco Capuano, assenti Bardi e Gori, quest’ultimo bloccato da un attacco febbrile. Continua le terapie Hallfredsson. Domani mattina la rifinitura.

GENOA

18.45 - Freccia puntata verso lo Stadio Grande Torino. Si è svolto oggi al Centro Sportivo Signorini il penultimo allenamento della settimana. Seduta anticipata dalla riunione in sala video per approfondire le analisi tattiche in vista della partita di domenica alle 15. Tutti gli uomini di mister Juric sono a disposizione, con la sola eccezione di Spolli alle prese con le terapie di recupero. Prevista per sabato la rifinitura, anticipata dalla conferenza stampa di vigilia del match con i granata (ore 13:55).

INTER

15.20 - A pochi giorni dal match valido per la 14^ giornata di Serie A, allenamento per i ragazzi di Luciano Spalletti. Seduta preceduta da sessione in sala video. Poi in palestra per riscaldamento su cyclette e percorso a stazioni con focus su parte alta e parte bassa del corpo. A seguire, un' ulteriore parte aerobica ed esercizi di tecnica individuale.

JUVENTUS

19.00 - Ultime sulla Juventus, domani in campo al Franchi di Firenze. Al temine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questo pomeriggio al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, gara valida per la 14° giornata di andata, in programma sabato 1 dicembre, alle 18.00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Out Alex Sandro così come Khedira, rinviato il ritorno in gruppo di Can.

Questi gli uomini a disposizione del tecnico:

Portieri:Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Douglas Costa, Matuidi, Cuadrado, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

13.50 - Archiviata la trasferta del GSP Stadium di Nicosia contro l’Apollon Limassol, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di UEFA Europa League, per la Lazio è arrivato il momento di tornare a pensare nuovamente al campionato. Questa mattina la compagine biancoceleste è volata da Larnaca alla Capitale per poi fare ritorno al Centro Sportivo di Formello: una volta nel quartier generale, gli uomini a disposizione di mister Inzaghi sono scesi in campo per l’allenamento di ripresa.

16.45 - Allenamento pomeridiano per la Lazio, che quest’oggi è scesa in campo alle ore 14:00 sul Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento a carattere atletico, composto da scatti e skip, a cui ha fatto seguito alcuni minuti di torello. Successivamente i biancocelesti si sono dedicati a conclusioni offensive con scambi, combinazioni e tiri in porta. La seduta odierna è terminata con una partitella a campo ridotto vinta 4-2 dai neri. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

19.00 - Squadra a Milanello, questa mattina, dopo la vittoria in Europa League ma soprattutto già in preparazione del prossimo impegno che vedrà i rossoneri affrontare il Parma, domenica 2 dicembre alle 12.30, in campionato a San Siro. Consueto lavoro defaticante per gli undici titolari. In campo alle 11.00, invece, gli altri componenti della rosa che sul centrale hanno iniziato il riscaldamento con un torello seguito da una serie di allunghi e da alcuni esercizi di stretching. Poi spazio alla tecnica e al possesso palla. L'allenamento si è concluso giocando una partitella su campo ridotto. Per la giornata di vigilia il pranzo è previsto alle 9.45 e la rifinitura dalle 12.00. Al termine la squadra avrà il pomeriggio libero e dovrà rientrare a Milanello alle 20.00. La conferenza stampa di Mister Gattuso si svolgerà alle 14.30.

NAPOLI

13.35 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo per il "monday night" della 14esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tattico e seduta tecnica in maniera alternata. Successivamente partitina a porte piccole. Poi coloro che sono andati in campo dall'inizio contro la Stella Rossa, hanno terminato la seduta. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in esercitazioni al tiro. Differenziato per Albiol e Mario Rui. Terapie per Verdi.

PARMA

19.00 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi hanno lavorato con il gruppo. Lavoro personalizzato per Federico Dimarco. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, sabato 1 dicembre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

ROMA

14.00 - Prima di scendere sul prato del Centro Tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria, la Roma si è trattenuta in sala video, dove ha visualizzato i riflessi filmati dell'Inter, prossima avversaria in campionato. La sessione poi si è svolta sul Campo B, un allenamento prettamente tattico. Lavoro individuale in campo per Daniele De Rossi, mentre Dzeko, El Shaarawy, Coric e Lorenzo Pellegrini hanno svolto terapie. Tutti gli altri in gruppo. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

SAMPDORIA

17.10 - Sampdoria-Bologna, ci siamo quasi. Sotto le nuvole grigie di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto il penultimo allenamento in vista dell’anticipo serale con i rossoblù. Alla seduta a base di partitelle a tema, sviluppi tattici e palle inattive andata in scena al “Mugnaini” non hanno preso parte Edgar Barreto e Vasco Regini, sempre alle prese con i rispettivi recuperi agonistici. Domani, sabato, è in agenda una sessione di rifinitura mattutina, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati. Lo riporta il sito ufficiale dei doriani.

SASSUOLO

19.05 - Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo Calcio. Allo Stadio Ricci la squadra ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, combinazioni e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Jens Odgaard. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 12.45 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.

SPAL

19.45 - Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato l’elenco dei convocati per l’incontro SPAL-Empoli, programmato allo Stadio “Mazza” di Ferrara alle ore 15 di domani, sabato 1^ dicembre.

Ecco i giocatori chiamati alla sfida.

Portieri: Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Djourou, Felipe, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dickmann, Everton, Fares, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Vitale, Viviani.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

TORINO

17.30 - Lavoro pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica - di preparazione alla partita di domenica contro il Genoa – alla quale hanno partecipato tutti gli elementi dell’organico. L’allenatore Mazzarri dirigerà domani la seduta di rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita.

UDINESE