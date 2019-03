Serie A, live dai campi - Differenziato per Fabian. De Vrij out con la Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Rientrati anche Mancini e Freuler dagli impegni con le rispettive nazionali, a Zingonia si attende solo l'arrivo di Zapata, atteso per domani. I due nazionali si sono allenati a parte, mentre il resto del gruppo, dopo una sessione di esercizi in palestra, ha proseguito la seduta lavorando con la palla sul campo principale della sede nerazzurra. Prosegue così la preparazione di Gomez e compagni in vista della gara contro il Parma, in programma allo stadio Tardini domenica alle 12,30.

BOLOGNA

Oggi la preparazione della squadra a Bologna-Sassuolo continuerà con un allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Mancano due giorni alla sfida che i gialloblù giocheranno contro il Cagliari nell’anticipo del venerdì sera della 29^ giornata della Serie A Tim. Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 20.30 al Bentegodi. A Veronello la seduta di questa mattina è iniziata con un riscaldamento ed è poi proseguita con una serie di esercitazioni tattiche e alla fine una partita.

EMPOLI

FIORENTINA

Aggiornamento sulle condizioni di Federico Chiesa direttamente da Firenzeviola.it. Filtra un cauto ottimismo - si legge - in casa Fiorentina: l'infortunio del classe '97, rimarca la società, è di natura muscolare e non dipende dalla pubalgia. Nelle sedute di allenamento di ieri ed oggi, Chiesa, ha svolto allenamenti personalizzati dove ha però aumentato i carichi di lavoro. Sulla carta è disponibile già per la sfida contro il Torino, ma serve aspettare la rifinitura per conoscere se Chiesa sarà totalmente arruolabile da Pioli per la partita di domenica.

FROSINONE

Seduta mattutina per la squadra di mister Baroni che, alla Città dello Sport, ha svolto un lavoro di forza, dei possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Pinamonti che ha intensificato il lavoro sul campo, terapie per Gori. Domani mattina la squadra partirà per il ritiro romano dove resterà fino a sabato prossimo, alle 15 è invece in programma la seduta di allenamento.

GENOA

Doppio allenamento per i giocatori convocati da mister Prandelli per l’ora della colazione nella club-house. Dopo uova e toast, frutta e caffè, qualche momento di svago e poi via a massaggi e controlli in infermeria, prima della impegnativa doppia seduta di oggi. Sono tornati a disposizione Lazovic, Russo e Vodisek rientrati dalle nazionali. La prima sessione è stata interamente dedicata ai principi di gioco su cui sta battendo i tasti il tecnico. Unico allenatore in campionato a battere la Juventus. Risvolti tattici a iosa. Alle 15 invece amichevole con l’Arenzano (porte aperte), invitato al ‘Signorini’ per il test di metà settimana.

INTER

Mauro Icardi e Ivan Perisic insieme in attacco, almeno in partitella. È successo oggi, nell'allenamento odierno alla Pinetina: come riporta fcinternews, il croato e l'ex capitano sono stati schierati insieme da Luciano Spalletti, con l'argentino che è anche andato a segno. Lavoro individuale, invece, per Marcelo Brozovic, reduce da 90 minuti con la sua nazionale come Perisic, ma il centrocampista deve gestire le forze essendo stato vittima di recente di un affaticamento muscolare.

Nella mattinata di oggi, Stefan De Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L'esame ha evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima.

JUVENTUS

LAZIO

Buona parte della rosa si è ritrovata sul manto erboso adiacente il campo Centrale per effettuare una lunga parte atletica composta da riscaldamento aerobico, propriocettività, forza e cambi di direzione agli ordini del Prof. Ripert. Successivamente, gli uomini di mister Simone Inzaghi si sono spostati sul terreno di gioco per effettuare una partita tattica a campo ridotto con la Primavera di mister Bonacina. Contemporaneamente, un secondo gruppo ha svolto il medesimo lavoro iniziale per poi, nella parte conclusiva della mattinata, disputare il secondo tempo della sfida con l’Under-19. Nel pomeriggio seconda seduta.

MILAN

NAPOLI

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Luperto, Mertens e Milik (in anticipo sul programma). La squadra ha svolto attivazione in avvio con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente esercizi finalizzati allo svolgimento di gioco e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con tiri su calcio da fermo. Allenamento differenziato per Fabian Ruiz.

PARMA

ROMA

Prosegue la preparazione della Roma alla sfida di domenica contro il Napoli. La squadra di Ranieri è scesa in campo questa mattina, ore 11:00, al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta d'allenamento. Questo il programma di giornata: riscaldamento in palestra, lavoro atletico in campo, lavoro tecnico e focus tattico. Lavoro individuale per De Rossi, Manolas, Pellegrini e Pastore. Kolarvo ha iniziato l'allenamento a parte, per poi unirsi al gruppo. Rientra in gruppo invece Cengiz Ünder. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

Mancano tre giorni alla sfida con il Genoa e i bianconeri continuano la preparazione per le prossime sfide di campionato. Continuano i rientri dei giocatori precedentemente impegnati con le rispettive Nazionali e Mister Tudor aspetta la squadra alle 15:00 sui campi del Bruseschi, dopo la consueta attività di attivazione muscolare che si svolge in palestra.