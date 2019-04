Serie A, live dai campi - Donnarumma recuperato. Terapie per Inglese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gasperini alla squadra e archiviato il pareggio con l'Empoli, Gomez e compagni riprenderanno gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia domani (mercoledì 17 aprile) con una seduta pomeridiana.

BOLOGNA

Il lavoro della squadra verso la partita con la Sampdoria riprenderà domani, con una seduta di allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

Nuovo allenamento questo pomeriggio ad Asseminello per i rossoblù, che proseguono la preparazione alla partita di sabato contro il Frosinone alla Sardegna Arena (ore 15). I giocatori hanno cominciato la seduta svolgendo lavori di forza individuali in palestra. Quindi il trasferimento in campo: dopo l’attivazione, il gruppo si è dedicato ad esercitazioni di tattica offensiva su due metà campo. In chiusura, partitella a campo ridotto. Lucas Castro ha lavorato parzialmente con la squadra; personalizzato per Fabrizio Cacciatore e Alessandro Deiola.

CHIEVOVERONA

Si sono allenati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù per proseguire la preparazione alla sfida contro la Lazio che si disputerà sabato 20 aprile, vigilia di Pasqua, allo stadio Olimpico di Roma alle ore 15.00 per la 33^ giornata di Serie A Tim. La seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico. A seguire mister Domenico Di Carlo, insieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra una serie di possessi palla e delle esercitazioni tattiche.

EMPOLI

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al Castellani dopo il pareggio nella sfida di ieri con l’Atalanta.

FIORENTINA

La Fiorentina è scesa in campo anche quest'oggi per preparare al meglio il delicato match di campionato di sabato contro i rivali della Juventus. L'allenamento odierno agli ordini di Vincenzo Montella ha svolto una seduta pomeridiana.

FROSINONE

Si è appena conclusa la seconda seduta settimanale dei giallazzurri che nel pomeriggio sono scesi in campo alla Città dello Sport. La squadra ha svolto un lavoro di forza ed alcune partitelle a tema. Terapie per Viviani e Salamon, scarico per Cassata che in serata si sottoporrà agli esami strumentali per valutare il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo contro l’Inter.

GENOA

Secondo allenamento per il Grifone, tornato al Centro Signorini per una seduta pomeridiana connotata da una lunga serie di corse a secco e articolata su un campionario di esercitazioni, sia collettive che per reparti, orientato alle due fasi di gioco. Un lavoro meticoloso che ha impegnato mister Prandelli e il vice Pin al di là dell’ordinario, vista la delicatezza del momento, per preparare al meglio il match con il Torino. A causa delle squalifiche di Biraschi e Pandev, ufficializzate oggi dal Giudice Sportivo, ci saranno novità nella formazione di partenza. Al termine i preparatori e match analyst hanno scaricato i dati elaborati per fare il punto, dando appuntamento ai giocatori per proseguire mercoledì il programma con un doppio allenamento.

INTER

Prima seduta settimanale per la squadra, reduce della bella vittoria con il Frosinone. In vista della sfida di sabato sera a San Siro con la Roma: fase di riscaldamento e attivazione muscolare in palestra. Poi squadra divisa in due gruppi: chi è sceso in campo a Frosinone ha svolto lavoro di scarico, per il resto del gruppo partitelle con le sponde.

Esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano per Borja Valero, uscito nella ripresa di Frosinone-Inter. Gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il centrocampista spagnolo che sarà valutato giorno per giorno.

JUVENTUS

I bianconeri saranno impegnati stasera nella sfida contro l'Ajax, valida per i quarti di ritorno di Champions League. Ecco la probabile formazione titolare: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

LAZIO

"Ci crediamo ancora alla Champions, i giochi sono aperti, ci sono ancora diverse gare davanti a noi. Ho la fortuna di avere dei ragazzi che hanno capito la situazione, ci siamo passati sulla nostra pelle come la scorsa stagione che abbiamo perso il quarto posto a quindici minuti dalla fine. Domani dovremo disputare una grande gara contro l’Udinese. C’è tantissima rabbia e delusione per il match di San Siro, soprattutto dopo il primo tempo che abbiamo giocato, non meritavamo di perdere assolutamente". Cosi Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, recupero della 25esima giornata di campionato.

MILAN

La sessione è iniziata verso le 11.30 con una fase di riscaldamento a margine del campo centrale: spazio ad esercizi per gli arti inferiori, utilizzando degli elastici, e una serie di esercizi di corsa a intensità crescente. I ragazzi di Mister Gattuso hanno poi proseguito il lavoro svolgendo un'esercitazione tecnica sul controllo del pallone e i passaggi, curando anche un possesso palla a campo ridotto. Per concludere si è giocata la partitella. I portieri hanno effettuato delle esercitazioni specifiche per il ruolo, prima di aggregarsi al gruppo proprio per la partitella.

Arrivano ottime notizie dall'infermeria per Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero, infatti, dovrebbe recuperare Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà per la trasferta di Parma. I due giocatori si erano infortunati nella sfida contro l'Udinese: il portiere aveva accusato un problema muscolare, mentre il brasiliano aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra. Quest'ultimo, però, non è ancora al 100% e potrebbe andare in panchina.

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tecnico tattica a tutto campo. Albiol ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi di riscaldamento. La seduta è proseguita con un lavoro tecnico ed è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Terapie e personalizzato per Jonathan Biabiany, Roberto Inglese, Francisco Sierralta e Luca Siligardi.

ROMA

I giocatori hanno svolto la prima parte in palestra per poi effettuare lavoro atletico in campo e partitella a campo ridotto. Riposo programmato per Olsen, che ieri ha preso un colpo alla spalla (niente di grave per il portiere svedese). Allenamento personalizzato per Perotti, per ottimizzare la condizione, mentre Santon, Karsdorp e Nzonzi hanno effettuato lavoro individuale. Il francese tornerà a breve ad allenarsi in gruppo. De Rossi questa mattina è volato a Barcellona con il medico sociale del club per un consulto medico e tornerà in serata. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Dopo il lunedì di riposo, al “Mugnaini” di Bogliasco sono ripresi questa mattina gli allenamenti della Sampdoria in vista della trasferta di Bologna, in programma sabato. Due i principali gruppi di lavoro: i blucerchiati più impegnati nel derby hanno svolto una seduta rigenerante, chi a livello individuale tra piscina e palestra e chi a livello collettivo con una seduta aerobica di scarico. Per tutti gli altri calciatori disponibili, invece, sviluppi tecnici e partite a spazi ridotti sul campo 2, con Édgar Barreto che ha partecipato a una parte delle esercitazioni con i compagni.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci dove ha svolto riscaldamento, breve lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Claud Adjapong e Marlon.

SPAL

La formazione di Leonardo Semplici svolgerà una doppia seduta d'allenamento a porte chiuse.

TORINO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Per gli uomini di Mazzarri lavoro diviso tra parte atletica e tecnico-tattica. Presente alla seduta anche Lorenzo De Silvestri, che ha svolto un programma differenziato lavorando con una mascherina di protezione per il naso, sottoposto ieri ad intervento chirurgico.

UDINESE

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha diramato i ventidue convocati in vista della sfida contro la Lazio. Non c'è Pussetto, così come ter Avest, mentre ritorna Zeegelar.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Samir, Stryger Larsen, Wilmot, Zeegelaar

Centrocampisti: Badu, D’Alessandro, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Mandragora, Micin, Sandro.

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Teodorczyk