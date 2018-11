Serie A, live dai campi - Dzeko, in bilico la presenza con il Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Giornata di riposo per l'Atalanta dopo la gara di ieri di Empoli persa 3-2.

BOLOGNA

A Casteldebole sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù in vista della sfida contro la Sampdoria di sabato alle 20:30. Seduta defaticante per i titolari della partita di ieri, lavoro atletico e tecnico per gli altri.

CAGLIARI

Questa sera in campo contro il Torino, il Cagliari solo oggi ha diramato la lista dei convocati in vista dell'ultimo match della 13esima giornata di Serie A. Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Klavan, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Sau, Cragno, Pavoletti, Srna, Romagna.

Assente Lucas Castro: l'argentino stamani si è sottoposto a esami a Villa Stuart a Roma che hanno evidenziato la rottura dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro. Ko durante la seduta di domenica mattina, stagione a forte rischio.

CHIEVO

Giornata di riposo per il Chievo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani alle 14.45.

EMPOLI

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi stamani al Sussidiario dopo la vittoria di ieri con l’Atalanta; la formazione di mister Iachini tornerà in campo domani alle ore 15.00 al Sussidiario e mercoledì sosterrà una doppia seduta in vista della sfida di sabato contro la Spal

FIORENTINA

Allenamento mattutino per la Fiorentina, squadra che nel prossimo turno affronterà la Juventus. Monitorato German Pezzella, capitano al lavoro per recuperare in vista di uno dei big match della 14esima giornata di Serie A.

FROSINONE

GENOA

In vista della trasferta con il Torino la squadra si ritroverà al ‘Signorini’ martedì dopo la giornata di riposo concessa oggi. La seduta di allenamento inizierà alle 15 (porte aperte). Da verificare le scorie post stracittadina con il controllo delle condizioni dei giocatori che sono scesi in campo al Ferraris.

INTER

Difficilmente Sime Vrsaljko sarà della partita a Londra contro il Tottenham. Il terzino croato, vittima di un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, non ha preso parte alla seduta col resto del gruppo questa mattina alla Pinetina. Difficile che l'ex Sassuolo venga inserito nella lista dei convocati.

Notizie sul gruppo: la squadra ha dapprima svolto un lavoro di riscaldamento in palestra (andature con ostacolini, rapidità e agilità) per poi spostarsi sul campo per un focus tattico, seguito da una partitella (1-1 il risultato finale, a segno Ivan Perisic e Roberto Gagliardini). Al termine della sfida, i giocatori che non hanno preso parte alla gara contro il Frosinone sono rimasti in campo per una serie di conclusioni in porta.

JUVENTUS

La Juventus è tornata in campo alla Continassa e s'è allenata in vista della gara contro il Valencia. Ha lavorato col gruppo anche Alex Sandro che contro la Spal aveva chiesto il cambio perché era stanco. In campo non c'era Federico Bernardeschi che non ha quindi smaltito il problema agli adduttori. Oltre la numero 33 juventino assenti anche Sami Khedira e Emre Can.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Riscaldamento atletico per i biancocelesti che, inizialmente, si sono misurati con dei percorsi ad ostacoli e con degli esercizi tecnici. Successivamente squadra divisa in due gruppi: scarico per coloro che sono stati impiegati nel match con il Milan, esercitazioni tecniche a campo ridotto con l’ausilio delle porticine per il resto della squadra. L’allenamento è terminato con una partita a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana.

MILAN

Passata la trasferta di Roma con la Lazio, per il Milan si apre una nuova e più impegnativa settimana di lavoro. Due gli incontri consecutivi da affrontare a San Siro, prima nel girone di Europa League contro l'F91 Dudelange e poi in Serie A contro il Parma. La ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per martedì alle 11.30, dopo il lunedì di riposo.

NAPOLI

Dopo la gara di ieri contro il Chievo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Stella Rossa in programma mercoledì al San Paolo per la quinta giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio contro il Chievo, hanno svolto esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa, dopo il riscaldamento, sono stati impegnati in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Younes si è allenato col gruppo.

PARMA

Giornata di riposo per il Parma. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì.

ROMA

La Roma, dopo la sessione video, è scesa in campo per la rifinitura in vista del match di domani alle ore 21:00 contro il Real Madrid: individuale in campo per Perotti, palestra per De Rossi e Pastore, terapie per Lorenzo Pellegrini, in gruppo Olsen e Manolas.

Edin Dzeko, riporta 'Sky', ha accusato un problema muscolare nella parte finale della rifinitura. La situazione va monitorata e la decisione che è stata presa dall'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco con i medici giallorossi è aspettare la notte per poi decidere solo domani mattina se sia un rischio o meno metterlo in campo contro il Real Madrid.

SAMPDORIA

Archiviato il derby della Lanterna, la Sampdoria è tornata subito al lavoro. Lo ha fatto al “Mugnaini” di Bogliasco con un allenamento a gruppi, il primo in vista dell’anticipo casalingo con il Bologna. I blucerchiati maggiormente impiegati nella stracittadina sono stati sottoposti a sessioni rigenerative individuali in base alle diverse esigenze; il resto della rosa – compreso Vasco Regini che continua il proprio percorso di recupero – ha svolto esercitazioni tecniche e partitelle tattiche a campo ridotto. Edgar Barreto ha proseguito il proprio iter riabilitativo. Domani, martedì, la squadra si ritroverà nel pomeriggio.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

Buone notizie dal reparto infortunati dello spogliatoio dell'Udinese, dove Lukasz Teodorczyk prosegue senza sosta il lavoro per rientrare al più presto a disposizione di Davide Nicola. Il protocollo riabilitativo procede nei tempi previsti: l'attaccante polacco alterna lavoro in palestra a quello in campo, dove ha iniziato anche il lavoro specifico con il pallone.

Antonin Barak, avendo escluso problemi seri alla schiena già nella scorsa settimana, prosegue i lavori di ginnastica preventiva e terapie mirate per risolvere la lombalgia.

I risentimenti muscolari, di Wague al polpaccio sinistro e di Balic al retto femorale della gamba destra, vengono monitorati costantemente e i giocatori stanno lavorando quotidianamente per tornare in campo.

L' affaticamento muscolare patito da Lasagna al flessore della gamba sinistra in occasione della partita con la Nazionale è quasi del tutto recuperato. Kevin osserverà per sicurezza un regime di lavoro differenziato per qualche giorno.

Samir approfondirà il problema alla caviglia, rimediato in occasione della sfida di sabato contro la Roma, con ulteriori esami strumentali nella giornata di domani; seguiranno aggiornamenti.