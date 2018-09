Serie A, live dai campi - Empoli, per Antonelli lesione distrattiva

Le 20 squadre di Serie A osserveranno qualche giorno di riposo. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

15.00 - Oggi, in assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra riprenderà gli allenamenti con una seduta alle 17:30, che si svolgerà su un campo non visibile al pubblico a causa di lavori di rizollatura di quello principale.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

EMPOLI

15.35 - L'Empoli FC comunica che l'atleta Luca Antonelli, uscito durante la gara di ieri per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di secondo grado al muscolo bicipite femorale. Sono già iniziate le terapie del caso.

L´atleta Domenico Maietta sarà invece sottoposto a controlli clinici a distanza di 48 ore dalla gara per meglio definire la propria situazione clinica.

Per Antonelli, quindi, uno stop probabile potrebbe aggirarsi intorno ai 2 mesi.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Riccardo Saponara nella mattinata odierna – alla presenza del dottor Amedeo Baldari – hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Già programmato con lo staff sanitario blucerchiato il piano di recupero agonistico.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE