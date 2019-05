Serie A, live dai campi - Fiorentina a riposo. Intervento ok per Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della gara di domenica contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium con inzio alle 20,30. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto la seduta sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio della gara contro la Juventus. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: Hateboer

BOLOGNA

Rientrati in mattinata dalla Capitale, i rossoblù sono tornati subito al lavoro sul campo: seduta defaticante per i titolari dell’Olimpico, allenamento più intenso per gli altri. La squadra riprenderà giovedì gli allenamenti, con una seduta a porte aperte alle 15 a Casteldebole, verso la conclusione della stagione.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

CAGLIARI

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

CHIEVOVERONA

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Barba (3), Stepinski

EMPOLI

Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Castellani; domani mattina nuova seduta in vista della sfida con l'Inter di domenica sera.



Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

FIORENTINA

Giornata di riposo per la Fiorentina. La squadra di Montella riprenderà domani la preparazione in vista dell'ultima, delicatissima sfida di campionato contro il Genoa.

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FROSINONE

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18)

Squalificati: -

GENOA

Fiorentina-Genoa (domenica 20.30)

Squalificati: Pezzella

INTER

Seconda seduta settimanale per i nerazzurri che si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione in vista di Inter-Empoli. Dopo una prima fase di lavoro in palestra la squadra si è spostata in campo: per i nerazzurri andature ed esercitazioni di possesso palla finalizzate al gol.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

JUVENTUS

La Juventus tornerà ad allenarsi venerdì alla Continass. Joao Cancelo, intanto, oggi è stato sottoposto ad un intervento, ad opera del Dott. L. Tubino, di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nella gara con l’Atalanta di domenica sera. L’intervento è perfettamente riuscito e il portoghese potrà riprendere l’attività dopo un breve periodo di convalescenza.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

LAZIO

In vista dell’incontro con la formazione piemontese, la compagine capitolina tornerà ad allenarsi presso il Centro Sportivo di Formello nella giornata di mercoledì al termine di un giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: Correa

MILAN

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: Paquetà

NAPOLI

Dopo il successo contro l'Inter il Napoli riprenderà gli allenamenti giovedì al Centro Tecnico. Gli azzurri prepareranno l'ultima giornata di Serie A contro il Bologna di domenica al Dall'Ara.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: Koulibaly, Allan

PARMA

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria, su Campo Testaccio, per il primo dei 5 allenamenti in programma in vista dell'ultimo impegno del campionato, contro il Parma. Questo il programma della sessione: riscaldamento seguito da esercitazioni tattiche a tutto campo. Da verificare le situazioni di Kostas Manolas, out contro il Sassuolo per un problema alla caviglia. Il greco ha svolto in questi due giorni di riposo concesse alla squadra, le terapie col fine di essere a disposizione per domenica. Quest'oggi per lui individuale in campo. Individuale anche per l'altro centrale, Federico Fazio, per una leggera sindrome influenzale. Infine, lavoro di scarico per Zaniolo.

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Ripresa a gruppi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. In vista dell’ultima gara di campionato con la Juventus, i blucerchiati con il maggior minutaggio raccolto nelle precedenti partite hanno svolto una sedativa rigenerativa prevalentemente aerobica mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una serie di sfide a tema su campo ridotto. Sia in mattinata che nel pomeriggio lavoro specifico individuale sul campo per Joachim Andersen, doppia seduta di terapie e fisioterapia per Nicola Murru. Domani, mercoledì, allenamento mattutino.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista dell'ultimo turno di campionato, in programma domenica sera contro l'Atalanta al Mapei Stadium. I neroverdi hanno lavorato divisi in due gruppi: una parte della squadra ha sostenuto una seduta defaticante mentre gli altri calciatori hanno disputato allo Stadio Ricci una gara amichevole con la SanMichelese, formazione militante in Eccellenza. L'amichevole, composta da due tempi da 30 minuti, è terminata 2-0 per il Sassuolo (di seguito il tabellino della partita). I neroverdi sono andati a segno con Mauricio Lemos, vincente il suo colpo di testa su calcio d'angolo di Locatelli, e nel finale con un tocco sottomisura di Alessandro Matri.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SPAL

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia in vista della partita di domenica contro la Lazio. Walter Mazzarri ha suddiviso l'allenamento fra una parte atletica e successivamente ha diretto delle esercitazioni tecnico-tattiche. Ansaldi e Parigini hanno svolto un lavoro personalizzato. Il programma di domani, mercoledì 22 maggio prevede un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

UDINESE