Serie A, live dai campi - Fiorentina, Biraghi si allena. Inter, Dalbert no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la prima giornata, le squadre della Serie A guardano già alla seconda partita di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (3)

CAGLIARI

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati:

FIORENTINA

Se Dalbert è stato esentato dal test che sta facendo l'Inter, Cristiano Biraghi è invece al centro sportivo della Fiorentina dove c'è stata la ripresa del lavoro dopo la giornata libera concessa ieri da Montella. Oggi tutti di nuovo al lavoro compreso appunto il terzino sinistro pur molto vicino al ritorno all'Inter. A riportarlo è FirenzeViola.it.

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati:

HELLAS VERONA

.

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: Pawel Dawidowicz

INTER

Dalbert è sempre più lontano dall'Inter e più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, oggi il laterale brasiliano non ha partecipato al test in famiglia con la Primavera che ha visto impegnata la squadra di Conte in quel di Appiano Gentile.

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Per preparare la sfida al Napoli, Chiellini e compagni hanno sostenuto questa mattina una seduta al JTC con lavoro diviso per reparti, prima fisico poi tattico, condito poi da una partitella finale. Qualche miglioramento per Sarri, che però difficilmente potrà guidare i bianconeri contro la sua ex squadra.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

LAZIO

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

LECCE

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

Udinese-Parma (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

ROMA

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Sessione pomeridiana al Filadelfia per il Torino, con un programma tecnico-tattico per Belotti e compagni. Domani, mercoledì 28 agosto, è prevista in mattinata la partenza per Wolverhampton per i giocatori convocati. Nel pomeriggio, ci sarà una seduta di rifinitura al Molineux Stadium di Wolverhampton al termine della conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri.

Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Cristian Ansaldi hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE