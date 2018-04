Serie A, live dai campi - Fiorentina, frattura al perone per Lo Faso

ATALANTA

Dopo il pareggio di sabato con la Spal, i nerazzurri hanno usufruito di due giorni di riposo ed oggi si sono riuniti al centro Bortolotti di Zingonia. Una seduta d'allenamento per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà Gomez e compagni affrontare l'Inter di Spalletti in anticipo (sabato, ore 20,45) allo stadio di Bergamo.

Mister Gasperini, questo pomeriggio, ha diretto la seduta d'allenamento sotto un'incessante pioggia. Dopo una sessione in palestra, lavoro con la palla e partitella su campo ridotto. Questo il programma a cui non hanno preso parte Ilicic, Rizzo e Spinazzola. Per loro allenamento personalizzato.

Domani seduta a porte chiuse. (www.atalanta.it)

BENEVENTO

BOLOGNA

Giornata di riposo per i rossoblù: ripresa degli allenamenti fissata a domani.



Domani la ripresa verso #BFCVerona ➡️ allenamento alle 11:30 a porte aperte a Casteldebole 🔴🔵 pic.twitter.com/B747U2EHKV — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 10 aprile 2018

CAGLIARI

19.20 - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.

Al Centro sportivo di Assemini due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati nell’ultima gara hanno svolto una seduta atletica in campo. Per tutti gli altri esercizi di attivazione, riscaldamento tecnico, esercitazioni sul 2 contro 2 e 2 contro 1, possesso palla e partitella finale.

Regolarmente in gruppo Luca Cigarini, lavoro personalizzato per Kwang-Song Han e Charalampos Lykogiannis, uscito al 10’ del primo tempo del match di domenica per una contusione alla caviglia. Out Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias.

Da oggi squadra in ritiro ad Asseminello per preparare al meglio la gara contro l’Udinese di sabato pomeriggio (ore 15) alla Sardegna Arena. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento. (www.cagliaricalcio.it)

CHIEVOVERONA

Intensa seduta di allenamento pomeridiana oggi per i gialloblù a Veronello, che si sono divisi tra palestra e campo. Nella prima parte, piani di lavoro individuali sulla forza ed esercitazioni in agilità con tiri di precisione, poi sviluppi con combinazioni offensive e tiri in porta finali. Squadra al completo per mister Rolando Maran nell’allenamento di oggi. (www.chievoverona.it)

CROTONE

18.25 - Allenamento pomeridiano per gli squali: non c’è tempo per il riposo, infatti già sabato (ore 18) si torna in campo, al Marassi contro il Genoa, per l’anticipo della 32ª giornata della Serie A Tim.

Dopo esser tornati subito al lavoro ieri mattina, oggi i rossoblù si sono ritrovati al centro sportivo alle 14, e dopo l’appuntamento in sala video hanno sostenuto un allenamento sul terreno di gioco dell’Antico Borgo.

Attivazione, lavoro tecnico, possessi palla, tattica e tiri in porta nel programma odierno. Trotta, a causa di un lieve affaticamento, ha svolto un lavoro differenziato a scopo precauzionale. Hanno lavorato a parte Izco, Nalini e Simić, con quest’ultimo che ha iniziato l’inserimento graduale col gruppo e le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. (www.fccrotone.it)

FIORENTINA

Ritorno in campo per i viola, giovedì Chiesa e Milenkovic incontreranno i tifosi al Fiorentina Store del Duomo. Intanto, la società spera in un Franchi al gran completo contro la SPAL: obiettivo 30mila spettatori.

17.44 - Brutto infortunio per l'attaccante Simone Lo Faso: secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, l'ex Palermo oggi è stato vittima in allenamento di un brutto scontro che potrebbe averlo portato ad una frattura. Il giocatore - accompagnato dal padre e da un membro dello staff medico viola a fare delle visite di accertamento - è da poco rientrato al centro sportivo "Astori" zoppicando vistosamente e sostendendosi con delle stampelle. Le sue condizioni e i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime ore.

20.02 -

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Simone Lo Faso, nel corso dell'allenamento odierno, a seguito di un trauma distorsivo della caviglia sinistra, ha riportato la frattura spiroide del terzo distale del perone. Il calciatore sarà sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura.

GENOA

18.09 -

Biraschi e Izzo, alle prese con infortuni di natura muscolare, si sono sottoposti a terapie fisiche e mediche. Rosi ha proseguito il lavoro differenziato sotto il controllo del professor Barbero, mentre El Yamiq, non al meglio e reduce da un permesso per la nascita del primogenito, si unirà ai compagni da giovedì. La prevendita dei biglietti procede con le consuete modalità. (www.genoacfc.it)

HELLAS VERONA

18.05 - Allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la preparazione in vista di Bologna-Hellas Verona con il riscaldamento di rito, per poi dedicarsi al lavoro atletico. Hanno completato la seduta una fase dedicata al possesso palla e la partitella finale.

Terapie per Simone Calvano e Deian Boldor, mentre Thomas Heurtaux ha svolto tutto il lavoro con il gruppo. Si rivede a Peschiera anche Ryder Matos, che ha smaltito il virus che lo aveva bloccato negli scorsi giorni e ha svolto lavoro differenziato. (www.hellasverona.it)

INTER

17.29 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30.

Al termine di un’iniziale messa in moto, la compagine di mister Simone Inzaghi ha preso parte ad un’ampia fase tattica. Successivamente, i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni di carattere atletico e sulla forza.

L’allenamento odierno è terminato con una partitella 7 vs 7 a campo ridotto. Nella mattina di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista di Salisburgo-Lazio poi la partenza alla volta nella città austriaca. (www.sslazio.it)

JUVENTUS

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Madrid. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Chiellini, Alex Sandro.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic.

VERSO IL REAL MADRID

Dubbio modulo per Allegri, indeciso fra il 4-3-3 e il 4-4-2. Certi del posto Higuain, Mandzukic e Douglas Costa: il dubbio riguarda Matuidi e Cuadrado. Con il francese sarebbe 4-3-3, con il colombiano un 4-4-2 molto offensivo.

LAZIO

MILAN

Alessio Romagnoli ha riportato una lesione al bicipite femorale destro della coscia sinistra. A comunicarlo è stato il Milan, che ha inoltre aggiunto come il difensore dovrà effettuare ulteriori controlli medici fra due settimane. Salterà quindi le prossime sfide contro Napoli, Torino e Benevento per poi essere ulteriormente verificato.

NAPOLI

18.14 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Chievo hanno svolto, sul campo 1, attivazione a secco, lavoro aerobico e chiusura con partite di calcetto con le porte piccole.

Gli atri uomini della rosa sono stati impegnati analogamente, sul campo 2, in attivazione a secco, seduta aerobica e in una partitina a campo ridotto 8 contro 8. Ghoulam prosegue nella sua tabella di riabilitazione con corsa sul campo. Domani doppia seduta. (www.sscnapoli.it)

ROMA

Serata di Champions League per i giallorossi, chiamati a tentare la remuntada contro il Barcellona. Di Francesco sembra intenzionato a puntare sul tridente composto da Schick-Dzeko-El Shaarawy per provare a ribaltare il pesante 4-1 incassato al Camp Nou. In alternativa, possibile 3-5-2 con Manolas-Fazio-Kolarov in difesa.

SAMPDORIA

martedì 10 aprile 2018 16:54

La Sampdoria è tornata al lavoro. Lo ha fatto con una seduta pomeridiana sotto il cielo grigio di Bogliasco e sul campo 2 del “Mugnaini”; una seduta incentrata su esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche e partitelle a tema, alla quale hanno preso parte anche i giovani Emanuel Ercolano, Alex Pastor e Ognjen Stijepovic.

Lesione. La visita specialistica effettuata dal professor Claudio Mazzola, ortopedico di fiducia della società, e i controlli strumentali ai quali è stato sottoposto Nicola Murru hanno intanto confermato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. D’accordo con il dottor Amedeo Baldari, responsabile sanitario blucerchiato, è già stato avviato il programma di trattamento conservativo con fisioterapia e rieducazione in acqua.

Moto. Bartosz Bereszynski e Gianluca Caprari sono stati invece sottoposti ad allenamenti individuali specifici. Domani, mercoledì, la squadra si rimetterà in moto per una doppia sessione in chiave-Juventus. (www.sampdoria.it)

SASSUOLO

18.27 - l Sassuolo Calcio ha ripreso la preparazione allo Stadio Ricci in vista del prossimo turno di campionato contro il Benevento. Questo pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, attivazione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, partitelle a tema su campo ridotto, lavoro metabolico a secco e partitella finale su metà campo. Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga, Luca Mazzitelli e Stefano Sensi.

Fermo Pol Lirola, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. (www.sassuolocalcio.it

SPAL

TORINO

Dopo la bella vittoria ottenuta domenica contro l'Inter, il Torino FC ha ripreso oggi pomeriggio al Filadelfia gli allenamenti in vista della trasferta di sabato prossimo a Verona contro il Chievo. Sessione tecnico-tattica per i granata alla quale hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione del tecnico Mazzarri ad eccezione di Niang, che ha svolto un lavoro personalizzato. (www.torinofc.it)