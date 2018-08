Serie A, Live dai campi - Fiorentina, Graciar ko. I convocati di Gattuso

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

16.01 - Nonostante i tempi ormai stretti, Salih Ucan ha concluso tutte le pratiche burocratiche relative al suo tesseramento e sarà a disposizione e convocabile già per la trasferta di Genova. Una buona notizia per Andreazzoli, che avrà un'opzione in più a centrocampo.

15.49 - La Fiorentina rivela che Martin Graciar ha riportato un affaticamento al retto femoraleA: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà un programma di lavoro personalizzato al fine di rientrare in gruppo in tempi brevi".

15.26 - Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Napoli-Milan, seconda giornata di Serie A in programma sabato 25 agosto alle 20.30 allo stadio San Paolo. Presente Halilovic, prima chiamata anche per Castillejo e Bakayoko, ultimi arrivati alla corte rossonera. Esordio possibile per Reina, Caldara, Laxalt, Higuain e i tre sopra citati. Fuori dai selezionati Montolivo e Zapata. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

