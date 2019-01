Serie A, live dai campi - Fiorentina, vittorie contro Hibernians e Gzira

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Si torna al lavoro, in vista della Coppa Italia e della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.06 - Prosegue la preparazione di Gomez e compagni in vista degli ottavi di coppa Italia contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena lunedì alle 17,30. Mister Gian Piero Gasperini anche oggi ha dovuto rinunciare a de Roon e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati; per gli altri esercizi in palestra e lavoro con la palla sul campo. Domani, sempre al centro Bortolotti di Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

16.33 - Continuano a Casteldebole, in una mattinata soleggiata, gli allenamenti verso Bologna-Juventus con una seduta tecnico-tattica con esercizi di possesso e partitella. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Santander hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di lavoro differenziato. Ha interrotto l’allenamento Adam Nagy a causa di un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro: le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno.

CAGLIARI

19.22 - La squadra rossoblù ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana, in vista della gara di Coppa Italia di lunedì contro l'Atalanta. Il gruppo svolto inizialmente un riscaldamento con circuiti di tecnica e agilità. Quindi esercitazioni dedicate alla fase difensiva, di squadra e a reparto. Infine, partita a metà campo a tema. Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Valter Birsa, che domani verrà presentato alla stampa alla Sardegna Arena

CHIEVOVERONA

19.49 - Seconda giornata di allenamenti a Veronello per i gialloblù. Oggi mister Domenico Di Carlo ha fatto svolgere una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi che hanno alternato dei lavori di forza in palestra a esercitazioni tattiche in campo. Nel pomeriggio i gialloblù hanno iniziato la seduta con un’attivazione fisica seguita da possesso partita per concludere la giornata di lavoro con un torneo a tre squadre.

EMPOLI

17.25 - Doppia seduta di allenamento per l'Empoli di Beppe Iachini che prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo 20 gennaio quando i toscani affronteranno il Cagliari alla Sardegna Arena.

Doppia seduta per gli azzurri al Castellani; domani alle 15.00 nuovo allenamento al Sussidiario 📸📸📸📸 pic.twitter.com/MCXuXo4U9c — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 9 gennaio 2019

FIORENTINA

20.56 - Triangolare nel ritiro di Malta per la Fiorentina di Stefano Pioli. Il primo match contro i padroni di casa dell'Hibernians è terminato 6-0 per i gigliati, con tripletta del neo acquisto Luis Muriel, doppietta di Benassi e gol finale di Thereau. Nel secondo incontro, invece, di fronte al Gzira i gigliati hanno portato a casa il successo con un 2-0 sigliato dall'autorete di Borg e dalla rete di Veretout.

FROSINONE

18.37 - Continua la preparazione dei giallazzurri in vista della ripresa del campionato. Oggi doppia seduta per i ragazzi di mister Baroni, che alla ‘Città dello Sport’ hanno svolto prima lavoro in palestra e poi in campo esercitazioni tecnico – tattiche e possessi palla. Unico assente Vloet. Domani alle 11:30 nuova seduta allo stadio ‘Benito Stirpe’.

GENOA

16.48 - “Palla indietro, palla avanti”, “vicini, più vicini”. Alla Pinatar Arena un’altra giornata all’insegna delle lezioni di geometrie. Parole e opera di mister Cesare Prandelli e di un’altra doppia seduta di allenamento. Nella prima parte, il ‘Vecchio Balordo’ è tornato a lisciarsi le piume con un programma corposo. Due ore e passa sul terreno di gioco, senza calcare sui ritmi. Un copia e incolla rispetto alle esercitazioni di ieri, per memorizzare le indicazioni e archiviarle come acquisite. Insieme al vice Gabriele Pin, lavorando su due metà campo con gruppi suddivisi per ruoli e reparti, l’ex ct sta battendo sulle variazioni introdotte con il nuovo corso. Dalle accortezze difensive (“salite, salite), alla costruzione del gioco. Uno, due tocchi. C’è da sincronizzare i meccanismi per la ripresa del campionato. Sul finire mezzogiorno di fuoco, con partitella di verifica. Nel pomeriggio la bacchetta passa nelle mani dei preparatori Vio e Pilati (53 anni oggi, da 15 nel Grifo: auguri!), per una sessione in palestra di potenziamento muscolare. In Italia invece è fitta l’agenda, tra incontri e contatti, dei dirigenti in chiave mercato.

INTER

17.34 - Non c'è alcun caso Icardi. Il capitano nerazzurro oggi è arrivato regolarmente ad Appiano Gentile per allenarsi con i compagni dopo il rientro ritardato rispetto al preventivato. Icardi ieri non è arrivato in tempo a causa di alcuni disagi sui voli, con la società avvisata per tempo: nulla di particolare, cose che succedono. Maurito pagherà una piccola multa come prevede il regolamento interno, ma con il club è tutto ok.

JUVENTUS

16.47 - La Juventus si avvicina all’esordio ufficiale del 2019 continuando a lavorare, dopo il ritorno in campo ieri al JTC. La squadra si è allenata nella mattinata di oggi, dividendosi in gruppi con un menu che prevedeva lavoro sulla forza e poi focus sulla tecnica, con la palla. Domani, antivigilia della trasferta a Bologna, i bianconeri saranno ancora in campo al mattino.

LAZIO

16.46 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Riscaldamento atletico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto alcune esercitazioni sul possesso palla. Infine, la seduta di oggi si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Novara. Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

MILAN

16.47 - Rossoneri al lavoro alle 11.30 sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, dove è iniziato il riscaldamento: spazio ad alcuni torelli a tema seguiti da una serie di allunghi sul lato lungo del campo. Poi, ancora divisi in due gruppi, è entrato in scena il pallone: il primo si è spostato sul centrale curando la tattica e facendo particolare attenzione ai movimenti difensivi; il secondo è rimasto sul rialzato per effettuare un'esercitazione tecnica composta da una serie di passaggi, cross e tiri in porta. Al termine la squadra si è riunita per la parte tattica della sessione odierna. Infine, partitella su campo ridotto.

NAPOLI

17.22 - Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno.Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo di domenica per l'ottavo di finale di Coppa Italia al San Paolo (ore 20.45). La Serie A tornerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30). La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Di seguito torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con un mini torneo di calcetto a 3 squadre formate da 5 giocatori più 3 uomini di sponda, vinto dalla formazione composta da: D'Andrea, Karnezis, Hysaj, Diawara, Younes, Callejon, Milik e Gaetano.

PARMA

17.39 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro tecnico e un possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Roberto Inglese e Matteo Scozzarella hanno svolto un allenamento personalizzato. Amato Ciciretti è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.

ROMA

16.50 - Prosegue il cammino di preparazione della Roma alla prima sfida dell'anno, in programma lunedì sera all'Olimpico contro l'Entella. Gara che vale per gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione alla portata della squadra giallorossa e sulla quale la compagine capitolina deve tornare a puntare. Doppia seduta oggi al Fulivo Bernardini per gli uomini di Di Francesco. Per la prima sessione d'allenamento, i calciatori sono scesi in campo intorno alle 10:00, dopo aver svolto il riscaldamento in palestra. Il gruppo è stato diviso per reparti, effettuando un lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, allenamento incentrato sulla tattica. Individuale in campo per Santon, Coric e Manolas. Terapie per De Rossi, mentre El Shaarawy è ancora assente per influenza.

SAMPDORIA

17.15 - Riunione video, allenamento sul campo 1 del “Mugnaini” con attivazione atletico-tecnica, esercitazioni tattiche e partitelle. Questo il programma pomeridiano seguito dalla Sampdoria a Bogliasco a tre giorni dalla sfida di Coppa Italia con il Milan. Un programma al quale non hanno preso parte i soli Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski, alle prese con i rispettivi lavori individuali di recupero tra campo e palestra. Domani, giovedì, la squadra sosterrà una seduta mattutina.

SASSUOLO

19.55 - Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di Coppa Italia di domenica contro il Napoli. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto riscaldamento, mobilizzazione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Adjapong, Di Francesco, Ferrari, Lemos, Marlon, Odgaard e Sernicola.

SPAL

17.05 - Allenamento pomeridiano per la SPAL di Leonardo Semplici che continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Bologna del prossimo 20 gennaio al Mazza di Ferrara.

TORINO

17.22 - Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia sul campo principale, alla presenza del Presidente Cairo giunto in visita alla squadra. Dopo il riscaldamento, l’allenatore Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e diretto un lavoro tecnico-tattico di preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.

UDINESE

19.47 - Doppia seduta oggi per l'Udinese di Davide Nicola. In mattinata la squadra ha svolto attivazione fisica, tecnica dinamica e poi il gruppo è stato diviso per le esercitazioni di lavoro difensivo e offensivo. Nel pomeriggio ancora attivazione fisica, esercitazioni tattiche e situazionali in partita.