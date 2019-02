Serie A, live dai campi - Fisioterapia per Icardi. Out Gomez e Varnier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri si sono radunati per riprendere gli allenamenti in vista di Torino-Atalanta, in programma sabato alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Alla seduta di oggi non hanno preso parte Gomez e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati.

Domani allenamento con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di Atalanta-Milan: seduta al mattino per chi ha giocato sabato; partitella d'allenamento contro l'Inveruno (ore 15, centro Bortolotti di Zingonia) per gli altri.

BOLOGNA

Queste le scelte di Sinisa Mihajlovic per il posticipo dell'Olimpico contro la Roma: Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera

CAGLIARI

Secondo giorno di riposo per la formazione sarda, che riprenderà ad allenarsi domani agli ordini di Rolando Maran.

CHIEVOVERONA

Giornata di riposo in casa ChievoVerona. La ripresa dei lavori è prevista per domani a partire dalle 14.45.

EMPOLI

Ripresi gli allenamenti in casa Empoli il giorno dopo la netta vittoria contro il Sassuolo. La squadra si ritroverà domani con una seduta pomeridiana.

FIORENTINA

Giornata di riposo in casa Fiorentina all'indomani del successo di Ferrara contro la SPAL. La squadra viola tornerà ad allenarsi nella giornata di domani.

FROSINONE

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Agli ordini di mister Baroni, la squadra dopo il consueto riscaldamento ha effettuato lavoro aerobico, possessi palla e a chiudere esercitazioni tecnico – tattiche. Parzialmente in gruppo Dionisi, che anche oggi ha svolto una parte della seduta con i compagni. Lavoro differenziato per Simic e Ariaudo, mentre continua le terapie Ghiglione. Domani alle 15:00 nuovo allenamento a Ferentino.

GENOA

Un giorno di riposo. La squadra di Cesare Prandelli reduce dal successo contro la Lazio tornerà ad allenarsi solo nella giornata di domani.

INTER

Mauro Icardi questa mattina s'è regolarmente presentato alla Pinetina. L'ex capitano nerazzurro ha svolto fisioterapia per curare l'infiammazione al ginocchio destro.

JUVENTUS

A due giorni dalla sfida di Champions League contro l'Atletico, la Juventus lavora sulla tattica. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC e, dopo il riscaldamento, si sono concentrati sui movimenti da replicare mercoledì sera a Madrid. Domani la squadra si allenerà nuovamente al mattino. L'inizio della seduta è fissato per le 11:45 e i primi 15 minuti saranno aperti ai media.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, mentre i calciatori impiegati nel match di ieri hanno preso parte ad una fase atletica, il resto del gruppo ha proseguito con la fase tecnica. Infine, corsa ad intermittenza e partitella a campo ridotto per i giocatori non utilizzati nella sfida con il Genoa, mentre i ragazzi scesi in campo al Luigi Ferraris hanno concluso l’allenamento con un blocco atletico.

Buone notizie sul fronte Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo s'è regolarmente allenato col resto del gruppo. Assente Radu per un attacco gastrointestinale che non dovrebbe comunque pregiudicare il suo impiego a Siviglia. Solo metà seduta per Berisha, s'è rivisto Durmisi.

MILAN

Giornata di riposo in casa Milan. La squadra tornerà ad allenarsi domani a partire dalle 14.30.

NAPOLI

Dopo la gara contro il Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 19). Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Toro sono stati impegnati in esercizi di scarico. Per gli altri uomini della rosa attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto con il pallone ufficiale della Europa League. Chiusura con cross e tiri in porta.

PARMA

Giornata di riposo in casa Parma. La squadra di D'Aversa tornerà ad allenarsi domani pomeriggio con una seduta a porte aperte.

ROMA

Questo l'11 scelto da Eusebio Di Francesco per il posticipo contro il Bologna: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristane, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert.

SAMPDORIA

Dopo la sconfitta ne match contro l'Inter, mister Giampaolo ha deciso di concedere un giorno e mezzo di riposo ai blucerchiati. Appuntamento al Mugnaini quindi fissato per martedì pomeriggio per iniziare la preparazione in vista del Cagliari

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista della sfida di domenica contro la Spal. La squadra ha svolto una seduta di prevenzione in palestra e lavoro metabolico a secco sul campo. A parte Giangiacomo Magnani e Marlon.

SPAL

Giornata di riposo in casa SPAL. La ripresa dei lavori è prevista per domani a partire dalle ore 15.00.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma: sessione defaticante per i calciatori reduci dall’impegno di ieri sera a Napoli, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione con la partecipazione di alcuni ragazzi del Settore giovanile. Lavoro personalizzato per Djidji. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

UDINESE

Giornata di riposo in casa Udinese. La squadra bianconera dopo il successo contro il ChievoVerona potrà godere di due giorni di riposo e si ritroverà mercoledì pomeriggio per iniziare a preparare la prossima sfida con il Bologna in calendario domenica 3 marzo alle 15. La gara con la Lazio, infatti, è slittata a data da destinarsi.