Serie A, live dai campi - Frosinone, differenziato per Campbell e Molinaro

Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno domani.

BOLOGNA

Oggi la preparazione della squadra continua con una doppia seduta di allenamento, alle 10:30 e alle 15, presso il centro tecnico Niccolò Galli su un campo non visibile al pubblico a causa dei lavori di rizollatura del terreno principale.

CAGLIARI

La sessione di lavoro mattutina ha visto i rossoblù impegnati inizialmente con l’attivazione ed esercizi di forza in palestra. Quindi la squadra si è spostata in campo per effettuare esercitazioni tecniche con cambi di direzione.

Nel pomeriggio, spazio alla tecnica a coppie e alle combinazioni per andare al tiro. Infine, partita tattica.

Rafael e Ceppitelli hanno continuato a lavorare a parte. Si sono regolarmente allenati con la squadra Barella, Cragno, Cerri e Romagna, quest’ultimi due in campo ieri sera alla Sardegna Arena con l’Under 21; Bradaric, rientrato dagli impegni con la sua Croazia, si è aggregato al gruppo per la seduta pomeridiana. Nel tardo pomeriggio hanno fatto rientro a Cagliari anche Klavan, Ionita e Lykogiannis, impegnati ieri sera con le rispettive nazionali.

Domani mattina i rossoblù effettueranno un nuovo allenamento, sempre ad Asseminello.

CHIEVO VERONA

Prosegue la settimana di allenamenti dei gialloblù a Veronello, in vista del 4^ turno di Serie A TIM che vedrà impegnati i gialloblù allo stadio Olimpico contro la Roma.

Questo il programma svolto nella doppia seduta di oggi.

MATTINA

Piani di forza individuali in palestra seguiti da lavori di reattività con luci in campo

POMERIGGIO

Attivazione fisica

Torelli

Esercitazioni tattiche

Partita a campo ridotto

Torneo a tre squadre

I giocatori Bostjan Cesar, Nicola Rigoni e Filip Djordjevic hanno svolto un allenamento differenziato.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Seduta mattutina alla Città dello Sport per i giallazzurri che hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Zampano è rientrato in gruppo, differenziato per Campbell e Molinaro (lieve attacco febbrile). Assenti i nazionali Cassata e Hallfredsson. Domani alle 10 è in programma una nuova seduta di allenamento.

GENOA

Doppia sessione per la squadra al Centro Sportivo Gianluca Signorini. In una giornata caratterizzata dal rientro dei nazionali Criscito e Hiljemark, sottoposti a un programma defaticante, i giocatori si sono fermati per parecchie ore a Villa Rostan, sede del club, dove hanno fatto colazione e pranzato insieme. Tanta palestra al mattino per esercitazioni collettive, con l’aggiunta di percorsi individuali. E addestramenti tattici da parte di mister Ballardini, affiancato in prima battuta dal vice Regno, per iniziare a lavorare sulle specificità dell’incontro con il Bologna.

Nel pomeriggio la preparazione è virata in direzione delle partitelle di verifica come focus centrale, a campo ridotto e con la presenza di quattro ragazzi della Primavera, Candela, Petrovic, Oliveira e Simeoni, gli stessi convocati per la seduta a porte chiuse di giovedì, quando si uniranno al gruppo gli ultimi nazionali di ritorno. Terapie mediche per Lisandro.

INTER

Secondo allenamento settimanale per l'Inter. Squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning, di nuovo in gruppo Skriniar, de Vrij e Asamoah.

JUVENTUS

LAZIO

Doppia seduta di allenamento per la Lazio che alle ore 10:00 si è ritrovata sul campo. La giornata è stata aperta dai difensori: il pacchetto arretrato biancoceleste, infatti, ha prima svolto alcuni esercizi di riscaldamento per poi dedicarsi ad un’ampia fase tattica, che ha caratterizzato l'intero lavoro sul manto erboso.

Alle 17:30 è in programma la seconda seduta di giornata.

MILAN

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di sabato 15 per la quarta giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 1, ha svolto attivazione a secco senza palla in avvio. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro sul possesso palla e seduta tecnica. Luperto e Mario Rui, reduci dagli impegni con la Nazionale, hanno fatto scarico. Gli altri Nazionali, invece, sono stati impegnati in esercitazioni fisiche con allunghi in salita.

PARMA

ROMA

La Roma è scesa in campo attorno alle 16.00 per preparare la sfida contro il Chievo Verona, in programma domenica alle 12.30. Dopo l'inizio in palestra, la squadra ha svolto un lavoro atletico e tattico, seguito da una partitella nella parte finale. Lavoro individuale per Manolas, Pastore, Schick, Mirante e Florenzi. Gli ultimi due si sono poi uniti al gruppo mentre Manolas e Schick torneranno regolarmente a disposizione a breve. Pastore sarà invece valutato giorno per giorno. I nazionali sono rientrati tutti a Roma: Dzeko, come tutti quelli che hanno giocato 90 minuti, è rientrato nella Capitale ma usufruisce di un giorno di riposo. Ünder e Cristante hanno svolto lavoro personalizzato per recuperare dagli impegni internazionali. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

Tra i nazionali di ritorno Emil Audero, Vid Belec e Albin Ekdal sono gli unici ad aver lavorato regolarmente con il resto dei compagni nella seduta pomeridiana diretta da Marco Giampaolo in vista della trasferta di Frosinone. In attesa di Joachim Andersen, unico ancora assente, Bartosz Bereszynski, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Karol Linetty e Ronaldo Vieira hanno invece svolto sedute di scarico.

Notizie. Sul fronte dell’infermeria buone notizie per Dennis Praet, al primo test in gruppo, e per Lorenzo Tonelli, anch’egli di nuovo con la squadra, arricchita per l’occasione da sei Primavera: Leonardo Benedetti, Yassin Ejjaki, Giuliano Maglie, Daouda Peeters, Matteo Raspa e Jamie Yayi Mpie. Gastón Ramírez ha seguito un programma personalizzato al pari di Vasco Regini (tra palestra e piscina) e Riccardo Saponara (anche sul campo).

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Doppio allenamento al Filadelfia tra parte atletica e tecnico-tattica. Ancora lavoro a parte per Lyanco, terapie per Aina e Ansaldi. Alla sessione odierna hanno preso parte anche i nazionali azzurri reduci dagli impegni con l'Italia di Mancini e con l'Under 21. Il programma di domani prevede una sessione di lavoro pomeridiana a porte chiuse.

UDINESE

Allenamento nella mattinata per i nostri bianconeri che hanno svolto inizialmente lavoro di potenziamento in palestra.

La sessione si è poi trasferita, come accade abitualmente, sui campi di allenamento del centro sportivo Bruseschi.

I centrocampisti Balic, Fofana, Pontisso e Coulibaly hanno effettuato esercizi di giro palla mentre i difensori Ekong, Larsen, Opoku, Samir e Nuytinck hanno provato dei movimenti di reparto in varie situazioni di gioco. Presenza costante di Mister Velazquez che è intervenuto in più occasioni per dare indicazioni e incitare i ragazzi.

Lavoro differenziato infine per Antonin Barak e Molla Wague, di rientro dall’impegno con la propria nazionale.