Serie A, live dai campi - Frosinone, terapie per Ardaiz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A cominciano ad alzare i giri in vista del campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Seduta mattutina per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ continuano a preparare il match di domenica sera contro la Juventus. I giallazzurri sotto lo sguardo attento di mister Longo hanno svolto una partitella in famiglia. Terapie per Ardaiz, differenziato per Danilo Soddimo. Domani alle 11:00 nuova seduta di allenamento a Ferentino.

GENOA

INTER

JUVENTUS

I bianconeri sono tornati a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si sono subito rimessi al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone.

Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri.

Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno rilevato una distrazione ai flessori della coscia sinistra; anche Douglas Costa è uscito anzitempo dal terreno di gioco del Mestalla, ma le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani.

LAZIO

MILAN

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

Ripresa immediata per la Sampdoria, che già in mattinata si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare la preparazione alla gara con l’Inter, in programma sabato sera al “Ferraris”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi di lavoro: differenziati individuali di scarico per i blucerchiati più impegnati contro la Fiorentina, seduta completa sul campo della durata di circa un’ora per tutti gli altri elementi disponibili.

Conferenza. Assente Vasco Regini, che si è recato a Roma per sostenere una visita di controllo dal professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart; prosegue invece il proprio programma di recupero agonistico Riccardo Saponara. Domani, venerdì, è in programma al pomeriggio il penultimo allenamento della settimana

SASSUOLO

SPAL

I biancazzurri sono scesi in campo questo pomeriggio per il secondo allenamento settimanale in vista della gara contro la Fiorentina in programma sabato 22 settembre alle ore 18:00 al “Franchi” di Firenze.

Sul campo n. 2 del centro “G.B. Fabbri”, la squadra ha alternato esercitazioni fisiche ad esercitazioni tecnico-tattiche.

Non ha preso parte alla seduta Federico Viviani che prosegue con il programma di recupero personalizzato in seguito al forte trauma contusivo al polpaccio sinistro subito nel corso dell’amichevole tra Prima squadra e Primavera dello scorso 8 settembre.

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino FC al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica alle ore 12.30 contro il Napoli. Terapie e lavori differenziati per De Silvestri, Falque e Soriano.

Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio un altro allenamento tecnico-tattico allo stadio Olimpico Grande Torino: il Filadelfia ospiterà alle ore 19 il debutto casalingo in campionato della Primavera di mister Coppitelli.

UDINESE