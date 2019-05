Serie A, live dai campi - Frosinone, terapie per Gori e Salamon

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta mattutina al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento a parte per Toloi e Varnier: gli orobici continuano nella preparazione della sfida al Sassuolo.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: Hateboer

BOLOGNA

Domani la squadra riprenderà gli allenamenti in preparazione della sfida al Napoli dell’ultima giornata di campionato con una seduta a porte aperte alle 15 a Casteldebole.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

CAGLIARI

Dopo aver giocato ieri a Macomer contro l'Olbia la quarta edizione del “Trofeo Sardegna”, i rossoblù sono tornati al lavoro questa mattina ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di domenica sera alla Sardegna Arena contro l'Udinese. I giocatori hanno svolto inizialmente lavori individuali in palestra, decisi in base al minutaggio accumulato nella partita di ieri. Quindi tutti sul campo, per dedicarsi a circuiti tecnici con la palla. Infine, partita a campo ridotto. Allenamento personalizzato per Luca Ceppitelli e Leonardo Pavoletti: l’attaccante lavora per smaltire l’affaticamento alla coscia sinistra.

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

CHIEVOVERONA

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18.00)

Squalificati: Barba (3), Stepinski

EMPOLI

Azzurri al lavoro stamani al Castellani dopo che aver ripreso della giornata di ieri ad allenarsi; domani (a porte chiuse) nuova seduta mattutina, così come venerdì e sabato.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FIORENTINA

Viola in campo nel pomeriggio per l'allenamento al Centro Sportivo Davide Astori.

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

FROSINONE

Seduta mattutina per i giallazzurri che alla Città dello Sport hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche e una serie di partitelle a tema. Cassata è tornato in gruppo, differenziato per Chibsah, terapie per Gori e Salamon. È rimasto a riposo Paganini che sul finire della seduta di ieri ha rimediato un trauma contusivo al piede destro. Assenti infine Sportiello e Pinamonti.

Frosinone-ChievoVerona (sabato ore 18)

Squalificati: -

GENOA

Fiorentina-Genoa (domenica 20.30)

Squalificati: Pezzella

INTER

Terza seduta in vista di Inter-Empoli (biglietti ancora in vendita, aperto il terzo anello), con la squadra che ha iniziato in palestra con il riscaldamento. Poi esercizi di rapidità in campo, seguiti varie partitelle sia a campo ridotto che a campo più esteso.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

JUVENTUS

Ripresa degli allenamenti fissata per venerdì in casa bianconera.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico composto da torelli, il gruppo ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla con l’ausilio delle porticine. Infine, la seduta odierna si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: Correa

MILAN

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: Paquetà

NAPOLI

Il Napoli riprenderà gli allenamenti domani al Centro Tecnico di Castelvoturno.

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30)

Squalificati: Koulibaly, Allan

PARMA

Riscaldamento, poi esercizi tecnici e sul possesso palla nell'allenamento di oggi. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Lavoro personalizzato per Francisco Sierralta. Terapie per Roberto Inglese e Luca Rigoni. Terapie anche per Gervinho a causa di un risentimento muscolare rimediato durante la partita di domenica contro la Fiorentina.

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata a lavorare questa mattina per preparare l'ultima gara della stagione, in programma domenica alle 20:30 contro il Parma. Il gruppo ha svolto il riscaldamento ed esercitazioni tattiche a tutto campo. Individuale in campo per Manolas e Zaniolo (vocegiallorossa.it).

Roma-Parma (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Ancora lavoro a gruppi per la Sampdoria nell’ultima settimana di allenamenti a Bogliasco prima della conclusione del campionato: in vista della gara di domenica pomeriggio contro la Juventus, Marco Giampaolo ha suddiviso i calciatori disponibili in due. Per i blucerchiati che hanno giocato di più a Verona: riscaldamento atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a tema. Per gli altri, invece: sviluppo della forza in palestra e trasformazione con la palla. In campo con il gruppo anche Joachim Andersen, al primo test con i compagni dopo il problema muscolare al flessore accusato nel post-partita di Bologna dello scorso 20 aprile. Aggregati due ragazzi della Primavera: il difensore Tommaso Maggioni e il centrocampista Joao Nobrega. Seduta rigenerativa programmata per Albin Ekdal. Terapie, fisioterapia e individuale specifico di recupero per Nicola Murru.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SASSUOLO

Il Sassuolo ha sostenuto quest'oggi una seduta pomeridiana allo Stadio Ricci: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparti e partitella finale su campo ridotto. A parte Babacar, Di Francesco, Lemos, Magnani, Peluso e Sensi.

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SPAL

SPAL-Milan (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica in vista della sfida di domenica contro la Lazio. La seduta è stata divisa tra parte atletica e partitella a tempo e campo ridotti. Lavoro personalizzato per Ansaldi e Parigini.

Torino-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

UDINESE