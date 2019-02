Serie A, live dai campi - Genoa, 11 gol in amichevole: tripletta di Pandev

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

18.12 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento in vista della gara d'anticipo contro il Torino, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino sabato alle 15. Il programma della seduta prevedeva lavoro in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto. Gomez e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.

IN OTTICA TORINO - Squalificato De Roon. Gomez resta in dubbio.

BOLOGNA

18.15 - Ripresi nel pomeriggio di oggi gli allenamenti verso Bologna-Juventus: a Casteldebole la squadra ha svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e Giancarlo Gonzalez, i quali si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Federico Mattiello e Mattia Destro.

IN OTTICA JUVENTUS - Assenti per infortunio Destro e Mattiello.

CAGLIARI

15.51 - Non ha preso parte all’allenamento di oggi Kiril Despodov, a causa di una lombalgia. Fabrizio Cacciatore ha svolto quasi tutta la seduta con la squadra. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Filippo Romagna e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.

IN OTTICA SAMPDORIA - Indisponibili per infortunio Castro, Cerri, Klavan e Birsa. Squalificato Joao Pedro.

CHIEVOVERONA -

18.22 - Seduta di allenamento mattutina per i gialloblù di mister Domenico Di Carlo, a Veronello. La squadra si ritroverà domani alle ore 11.00. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

IN OTTICA GENOA - Depaoli e Giaccherini out per squalifica.

EMPOLI -

17.27 - Questi i convocati dell'Empoli in vista della sfida contro il Milan:

PORTIERI: Dragowski, Perucchini, Provedel

DIFENSORI: Dell'Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traoré, Ucan

ATTACCANTI: Caputo, Farias, La Gumina, Oberlin

IN OTTICA MILAN - Indisponibile solo Luca Antonelli per infortunio.

FIORENTINA

FROSINONE

15.45 -Seduta tecnico tattica per i ragazzi di mister Baroni che questa mattina si sono allenati allo stadio Benito Stirpe. Ariaudo e Simic hanno svolto un lavoro differenziato mentre Ghiglione si è sottoposto a terapie. Domani la squadra tornerà a lavorare a Ferentino dove alle 15 è in programma la seduta di rifinitura.

IN OTTICA ROMA - Dionisi e Ghiglione indisponibili per infortunio.

GENOA

18.25 - Trecento spettatori, voglia di mettersi in mostra e di battere il ferro caldo. Si è conclusa con il punteggio di 11-0 l’amichevole con il Molassana Boero (Eccellenza), disputata al Centro Sportivo Signorini. Gli interventi del neo acquisto Jandrei, a guardia dei pali per gli avversari, hanno limitato a due le reti segnate nel primo tempo, entrambe dal capitano Bianchi della Primavera. La prima su traversone di Pereira, la seconda su assist di Dalmonte. Tra i giovani convocati anche Candela, Karic e Cleonise. Arbitro Scarrone con gli assistenti Valle e Leone.

Nella ripresa il risultato ha preso il largo. Il Molassana di mister Scala ha perso progressivamente le misure, dopo la coriacea tenuta della prima frazione. Tre gol di uno scatenato Pandev, gratificato domenica da una standing-ovation, con le doppiette di Kouamè e Lerager, e i gol singoli di Lazovic e Bessa, hanno messo il coperchio al finale. Sono stati prudenzialmente a riposo, dopo l’abbondante seduta svolta in mattinata, Criscito, Sanabria e Zukanovic. Venerdì la preparazione proseguirà con una sessione a porte chiuse. A riportarlo è Genoacfc.it.

INTER

JUVENTUS -

18.28 - Post gara di lavoro al JTC per i bianconeri, che sono rientrati oggi da Madrid: partito in tarda mattinata, il volo della squadra è atterrato a Caselle nel primo pomeriggio.

In vista del prossimo appuntamento di campionato, domenica pomeriggio al “Dall’Ara” contro il Bologna, la Juventus ha quindi subito ripreso gli allenamenti, come sempre nei giorni dopo le partite dividendosi fra chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, che ha svolto una seduta di scarico, e il resto del gruppo, che ha lavorato in campo.

IN OTTICA BOLOGNA - Emre Can out per squalifica. Assenti per infortunio Khedira e Cuadrado.

LAZIO

16.37 - Continua il suo programma di recupero differenziato Parolo, oggi al lavoro distaccato dal resto dei compagni. Chi invece ha svolto l'intero allenamento senza particolari problemi è Luis Alberto. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno, sta superando il problema muscolare che lo aveva fermato una settimana fa e c'è un cauto ottimismo per vederlo tra i convocati di martedì contro il Milan. Gli undici scesi in campo dal primo minuto ieri al Sanchez Pizjuan proseguono il lavoro di scarico in palestra. Domani nuova seduta pomeridiana alle 15. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.

MILAN

Chiusa la rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha reso noto i 23 convocati per Milan-Empoli, 25° giornata di Serie A in programma venerdì 22 febbraio alle 20.30 a San Siro:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

17.30 - Specifico per Lorenzo Tonelli, individuale di recupero in piscina e sul campo per Gastón Ramírez. Terapie, fisioterapia, piscina e controlli programmati per Edgar Barreto e Gianluca Caprari.

IN OTTICA CAGLIARI - Da valutare il recupero di Tonelli e Ramirez. Sicure le assenze di Barreto e Caprari. Squalificato Linetty.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.33 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione massimamente dedicata alla tattica, in preparazione alla partita contro l’Atalanta di sabato 23 febbraio alle ore 15. A parte Djidji, che ha ancora seguito un programma personalizzato, tutti a disposizione del tecnico Mazzarri (pur se contro i nerazzurri dovrà rinunciare anche allo squalificato Rincon). Belotti e compagni svolgeranno domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui farà seguito – per i calciatori convocati - la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA ATALANTA - Squalificato Rincon. Djidji in dubbio per un fastidio al ginocchio.

